একটি কিংবদন্তি স্ল্যাশার পরিচালকের থেকে বাতিল করা গডজিলা ফিল্ম

গল্পটি বলে যে মাইনার একজন বিশাল গডজিলা ভক্ত ছিলেন, এবং আমেরিকান-প্রযোজিত প্রথম গডজিলা চলচ্চিত্রটি কী হবে তার জন্য নিজের চিকিত্সার জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি তার চিকিত্সা উচ্চ-আপ এবং তোহোর কাছে দেখিয়েছিলেন এবং তারা আশ্চর্যজনকভাবে এটিকে সহ-অর্থায়ন করতে সম্মত হয়েছিল। মাইনারের একমাত্র কাজ ছিল একটি স্ক্রিপ্ট একত্রিত করা এবং একটি আমেরিকান স্টুডিওকে ফিল্মটির বাকি পথের জন্য অর্থায়ন করতে রাজি করা।

চিত্রনাট্য ছিল সহজ অংশ। চিত্রনাট্য লেখার জন্য মাইনার ফ্রেড ডেকারকে নিয়োগ করেছিলেন। ডেকারের নামটি জেনার ভক্তদের কাছে সুপরিচিত, কারণ তিনি “নাইট অফ দ্য ক্রিপস”, “দ্য মনস্টার স্কোয়াড,” এবং “রোবোকপ 3” লিখতেন। মাইনার ডেকারকে “Godzilla: King of the Monsters in 3-D” লিখতে বলেছিলেন বিশেষ করে কারণ তিনি গডজিলার ভক্ত নন; মাইনারের এমন একজনের দরকার ছিল যে ফ্যান পরিষেবার চেয়ে গল্প এবং কাঠামোর দিকে বেশি মনোযোগ দেবে। ডেকার সম্মত হন, এবং একটি ঐতিহ্যবাহী ধরনের গডজিলা গল্প নিয়ে আসেন, ফ্র্যাঞ্চাইজটি নতুন করে রিবুট করেন।

প্রকল্পের প্রথম দিনগুলির মধ্যে, মাইনার বলেছেন:

“ছোটবেলা থেকেই আমি সবসময়ই ভক্ত ছিলাম। একবার প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে এটি দেখে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি একটি ভাল সিনেমা হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে। আমার আসল ধারণা ছিল এটি 3D তে করা। আমি এইমাত্র করেছি’শুক্রবার 13 তম’ 3Dএবং 3D তে একটি ভাল মুভি করতে চেয়েছিলাম, এবং আমি ভেবেছিলাম মিনিয়েচারগুলি ভাল 3D প্রভাবগুলি করতে নিজেদেরকে ধার দেবে৷ তাই এটি একটি সত্যিই ভাল দানব মুভি করার চেষ্টা এবং 3D তে করার একটি সমন্বয় ছিল। আমাকে অধিকার পেতে হয়েছিল, তাই আমি জাপানে গিয়েছিলাম এবং প্রকল্পের উন্নয়নে সহ-অর্থায়ন করার জন্য আমি এবং তোহোর সাথে একটি চুক্তি করেছি।”

সবকিছু সেট করা ছিল।