একটি কৃতজ্ঞ হৃদয়ের শক্তি

পড়ুন: 1 থেসালোনীয় 5: 16-18
ধ্যানের শ্লোক:
“সমস্ত কিছুতে ধন্যবাদ দিন; কারণ এটি আপনার জন্য খ্রিস্ট যীশুতে God শ্বরের ইচ্ছা” (1 থিষলনীকীয় 5:18)।
কৃতজ্ঞতা পরিস্থিতিতে নির্ভরশীল নয় – এটি একটি জীবনধারা পছন্দ। God শ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার হৃদয় বিকাশ করা এবং বজায় রাখা একটি সুখী এবং আরও পরিপূর্ণ জীবনযাপন করার এক নিশ্চিত উপায়। আপনি কি কৃতজ্ঞ ব্যক্তি? এখানে আপনার জন্য একটি চেকলিস্ট।
কৃতজ্ঞ লোকেরা তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের মালিকানাধীন সমস্ত কিছুই God শ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ। তারা স্ব-প্রয়োগের মানসিকতা রোধ করে, বিশ্বাস করে যে তারা God’s শ্বরের করুণা ও অনুগ্রহের দ্বারা সমস্ত পেয়েছে।
কৃতজ্ঞ লোকেরা তাদের জীবনে শান্তি আকর্ষণ করে। “কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা তৈরি করে যা সন্তুষ্টি সৃষ্টি করে যা শান্তির কারণ হয়” (টড স্টকার)।
কৃতজ্ঞ লোকেরা প্রফুল্ল দাতা। যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে তারা অবাধে God শ্বরের কাছ থেকে পেয়েছে, তারা নির্দ্বিধায় অন্যকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক।
কৃতজ্ঞ লোকেরা সহজেই অন্যকে ক্ষমা করে দেয়। তারা তাদের নিজস্ব মানবতা স্বীকার করে এবং অন্যের ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করতে ইচ্ছুক। এক্সটেনশনের মাধ্যমে, তারা অন্যদের থাকার ব্যবস্থা করে।
কৃতজ্ঞ লোকদের অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করার দরকার নেই। তারা কারা এবং তাদের কী আছে তাতে তারা সন্তুষ্ট। “… তবে তারা নিজেদের দ্বারা নিজেকে পরিমাপ করে এবং নিজেদের মধ্যে তুলনা করে বুদ্ধিমান নয়” (২ করিন্থীয় ১০:১২)। কৃতজ্ঞ মানুষ জ্ঞানী।
কৃতজ্ঞতা God’s শ্বরের উপস্থিতি আকর্ষণ করে এবং যেখানে তিনি বাস করেন, আশীর্বাদগুলি উপচে পড়েন (গীতসংহিতা 22: 3)। যখন কৃতজ্ঞতা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে আকার দেয়, আপনি প্রচুর থেকে বেঁচে থাকেন, অভাব নেই। God শ্বর ইতিমধ্যে যা করেছেন তার থেকে যা অনুপস্থিত তা থেকে এটি আপনার ফোকাসকে পরিণত করে। “আপনি যখন সর্বদা God শ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হন, তখন আপনার ট্যাঙ্ক সর্বদা পূর্ণ থাকবে” ”
কৃতজ্ঞতা আপনার অভ্যাস করুন। প্রতিদিনের আশীর্বাদগুলির একটি তালিকা রাখুন। থ্যাঙ্কসগিভিং উচ্চস্বরে কথা বলুন। আপনার হৃদয় হালকা হবে, আপনার বিশ্বাস আরও শক্তিশালী এবং আপনার জীবন আরও সমৃদ্ধ হবে।
