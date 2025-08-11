একটি কেন্টাকি শহর এআই নিয়ে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করেছিল। ফলাফল অত্যাশ্চর্য ছিল

কৃত্রিম গোয়েন্দা প্রযুক্তির জন্য ধন্যবাদ কেন্টাকি-র একটি কাউন্টি এই বছরের শুরুর দিকে প্রায় 8,000 বাসিন্দা উপস্থিতিতে এক মাসব্যাপী “টাউন হল” পরিচালনা করেছিল।
বোলিং গ্রিন, কেন্টাকি এর তৃতীয় বৃহত্তম শহর এবং ওয়ারেন কাউন্টির একটি অংশ, ২০৫০ সালের মধ্যে একটি বিশাল জনসংখ্যার স্পাইকের মুখোমুখি হচ্ছে। এর প্রস্তুতির জন্য শহরটি স্কেল করার জন্য, কাউন্টি কর্মকর্তারা এই সম্প্রদায়ের ইনপুটটি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।
সম্প্রদায়ের আউটরিচ শক্ত ব্যবসা: টাউন হলগুলি, ব্যাপকভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন, প্রচুর ভিড় সংগ্রহ করার ঝোঁক রাখবেন না, এবং যখন লোকেরা আসে, তখন এটি কেবল শক্তিশালী নেতিবাচক মতামতযুক্ত লোকদের একটি স্ব-নির্বাচনকারী পুল এবং শহরের প্রতিনিধি নয়।
অন্যদিকে, অনলাইন জরিপের মাধ্যমে শহরের বৃহত্তর অংশের মতামত সংগ্রহ করার ফলে একটি ডেটাসেট এত বেশি হবে যে আধিকারিকরা এবং স্বেচ্ছাসেবীরা এগুলির মাধ্যমে সংঘর্ষ করতে এবং এটিকে বোঝাতে খুব কঠিন সময় কাটাতে পারে।
পরিবর্তে, বোলিং গ্রিনের কাউন্টি কর্মকর্তাদের এআইটি সেই অংশটি করেছিল। এবং অংশগ্রহণ বিশাল ছিল: প্রায় মাসব্যাপী অনলাইন সমীক্ষায়, প্রায় 10% বোলিং গ্রিন বাসিন্দারা তাদের শহরে যে নীতিগত পরিবর্তনগুলি দেখতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। ফলাফলগুলি তখন একটি এআই সরঞ্জাম দ্বারা সংশ্লেষিত করা হয়েছিল এবং একটি নীতি প্রতিবেদনে তৈরি করা হয়েছিল, যা এখনও জনসাধারণের পক্ষে এটি দেখার জন্য দৃশ্যমান ওয়েবসাইট।
ওয়ারেন কাউন্টির বিচারক নির্বাহী ডগ গোরম্যান বলেছেন, “যদি এই বিষয়গুলিতে আমার কোনও টাউন হল সভা হয় তবে 23 জন লোক দেখায়।” পিবিএস নিউজ আওয়ার এই সপ্তাহে প্রকাশিত একটি সাক্ষাত্কারে। “এবং আমরা সবেমাত্র যা পরিচালনা করেছি তা ছিল আমেরিকার বৃহত্তম টাউন হল।”
বোলিং সবুজ পরীক্ষা
কাউন্টি ফেব্রুয়ারিতে একটি ওয়েবসাইট চালু করার জন্য একটি স্থানীয় কৌশল ফার্মের সহায়তা পেয়েছিল যেখানে বাসিন্দারা বেনামে ধারণা জমা দিতে পারে। তারা যে জরিপ ব্যবহার করেছে তার জন্য পোল.আইএসনাগরিক ব্যস্ততার জন্য এবং বিশেষত দুর্দান্ত সাফল্যের জন্য বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত একটি ওপেন-সোর্স অনলাইন পোলিং প্ল্যাটফর্ম তাইওয়ান।
প্রম্পটটি উন্মুক্ত ছিল, কেবল অংশগ্রহণকারীদের তারা পরবর্তী 25 বছরের মধ্যে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কী দেখতে চায় তা জিজ্ঞাসা করে। তারপরে তারা অন্যান্য উত্তরে ভোট দিয়ে আরও অংশ নিতে পারে।
ওয়েবসাইটটি উত্তরগুলি গ্রহণ করছে এমন 33 দিনের মধ্যে প্রায় 8,000 বাসিন্দার ওজন এক মিলিয়নেরও বেশি সময় ছিল এবং প্রায় 4,000 অনন্য ধারণা ভাগ করে নিয়েছে নতুন যাদুঘর, পথচারী অবকাঠামো, সবুজ স্পেস এবং আরও অনেক কিছুর জন্য।
উত্তরগুলি তখন গুগলের টেক ইনকিউবেটর জিগস -এর একটি এআই সরঞ্জাম ব্যবহার করে একটি প্রতিবেদনে সংকলন করা হয়েছিল যা অনলাইন কথোপকথনের বৃহত সেট বিশ্লেষণ করে, যা বলা হয়েছে তা ওভারচিং বিষয়গুলিতে যা বলা হয়েছে তা শ্রেণিবদ্ধ করে এবং কার্যক্ষম অন্তর্দৃষ্টি তৈরির জন্য চুক্তি এবং মতবিরোধ বিশ্লেষণ করে।
শেষে, সংবেদক 2,370 টি ধারণা খুঁজে পেয়েছিল যা কমপক্ষে 80% উত্তরদাতারা একমত হতে পারে। বেশিরভাগ ধারণার প্রতি সম্মত কিছুতে শহরের স্বাস্থ্যসেবা বিশেষজ্ঞের পরিমাণ বাড়ানো অন্তর্ভুক্ত ছিল যাতে বাসিন্দাদের ন্যাশভিলের এক ঘন্টা দূরে পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর করতে না হয়, খালি খুচরা জায়গাগুলি পুনর্নির্মাণ করা এবং শহরের উত্তর দিকে আরও রেস্তোঁরা যুক্ত করতে হয়।
অনলাইন সমীক্ষা এমন লোকদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল যে কাউন্টি অন্যথায় রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত বা যারা টাউন হলগুলিতে যোগদানের জন্য সময় খুঁজে পেল না তাদের মতো পৌঁছাতে পারত না।
একাধিক ভাষায় জরিপ সরবরাহ করে এবং তারপরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্তরগুলি অনুবাদ করে অভিবাসীদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও ফর্ম্যাটটি আরও ভাল ছিল। এটি ড্যানিয়েল তারনাগদার মতো লোকেরা, বুর্কিনা ফাসোর অভিবাসী এবং স্থানীয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠাতা যারা ইংরেজী বলতে লড়াই করে এমন অনূর্ধ্ব -১ ex অভিবাসীদের একটি ফুটবল দলের নেতৃত্ব দেন।
“আমি জানতাম যে লোকেরা কোনও কিছুর অংশ হতে চায়। তবে আপনি যদি জিজ্ঞাসা না করেন তবে আপনি জানেন না,” তারনাগদা পিবিএসকে বলেছেন।
প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবীরা এখন বছরের শেষের দিকে কাউন্টি নেতৃত্বের কাছে কংক্রিট নীতিমালার সুপারিশ করার জন্য প্রতিবেদন থেকে ধারণাগুলি সংকলন করছেন। জিগস স্থানীয় নেতাদের সাথে পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, এআই কাউন্টিকে গড়ে ২৮ টি কর্ম দিবস বাঁচিয়েছিল।
পার্টি লাইনের বাইরে চুক্তি
বোলিং গ্রিন পরীক্ষাটি সংবেদনশীলকারের ধারণার প্রথম বৃহত আকারের প্রমাণ ছিল, জিগস এই বছরের শুরুর দিকে একটি ব্লগ নিবন্ধে লিখেছিলেন।
বোলিং গ্রিনে তারা খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে একটি হ’ল যখন ধারণাগুলি বেনামে এবং রাজনৈতিক পরিচয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন উপাদানগুলি আবিষ্কার করেছে যে তারা অনেক বিষয়ে একমত হয়েছিল।
“যখন আমাদের বেশিরভাগ অংশে অংশ নেয় না, তখন সাধারণত যে লোকেরা হয় তারা সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী মতামত রাখে, সম্ভবত সবচেয়ে কম-অবহিত, ক্ষিপ্ত এবং তারপরে আপনি অন্য পক্ষের কী ভাবেন এবং বিশ্বাস করেন সে সম্পর্কে একটি ক্যারিক্যাচার্ড ধারণা পেতে শুরু করেন। সুতরাং এআইয়ের সাথে আমরা যে সবচেয়ে ফলস্বরূপ কাজ করতে পারি তা হ’ল কীভাবে আমাদেরকে একসাথে থাকতে সহায়তা করা যায়,” জিগস গ্রিন সিইএএমইএইএম সিওএএমইএইএম সিওএএমইএইউ গ্রিন জানিয়েছেন।
জিগস এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছে যে তারা এখন নাপোলিটান ইনস্টিটিউট, বিখ্যাত পোলস্টার স্কট রাসমুসেন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি গবেষণা ও পাবলিক পোলিং সংস্থা, যা প্রতিটি কংগ্রেসনাল জেলা থেকে আমেরিকানরা এখন আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা আদর্শকে, এবং এখন কোথায় চলছে সে সম্পর্কে তথ্য সংকলন করার জন্য অংশীদার করছে। বোলিং গ্রিন পরীক্ষার বিপরীতে, লক্ষ্যটি নীতি নয় বরং জাতি কোথায় দাঁড়িয়েছে তা বোঝার জন্য।
এআই এর সম্ভাবনা: ভাল এবং খারাপ
স্থানীয় প্রশাসনে এআইয়ের সাথে এই পরীক্ষার সাথে সহজাতভাবে জড়িত উদ্বেগ রয়েছে। যদিও বোলিং গ্রিনের জরিপের ওয়েবসাইটটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে “কোনও ব্যক্তিগত তথ্য ধরা পড়েনি, এবং কোনও জনসংখ্যার ডেটা সংরক্ষণ করা হয়নি,” এর অর্থ এই নয় যে অন্য কোথাও ভবিষ্যতের কোনও অ্যাপ্লিকেশন অনুসরণ করবে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হ’ল ডেটা লঙ্ঘনের জন্য তাদের দুর্বলতার কারণে গোপনীয়তার উদ্বেগের বিষয়, যা লোকেরা যদি তাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে জমা দেওয়া রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য ডক্সেক্স হয়ে যায় তবে সমস্যা হয়ে উঠবে।
এআই এর নির্মাতারা এর অ্যালগরিদমে বেকড হওয়ার পক্ষপাতিত্ব নিয়েও একটি সমস্যা রয়েছে। মাত্র গত মাসে, গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে ইলন মাস্কের গ্রোক চ্যাটবট সংবেদনশীল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কস্তুরের নিজস্ব -বিতর্কিত মতামতের সাথে পরামর্শ করবেন। যদি কোনও এআই নিরপেক্ষ নীতি পরামর্শ তৈরি করে তবে এর মতো ত্রুটিগুলি অনিবার্য হবে।
তবে যদি এই উদ্বেগগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে সমাধান করা হয়, তবে এআই নাগরিক ব্যস্ততার পুরোপুরি বিপ্লব করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। এবং এটি অতীতের রাজনৈতিক মেরুকরণকে সরিয়ে নেওয়ার এবং স্পষ্ট পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য একটি পথ দেখাতে পারে, এআই যেভাবে বোলিং গ্রিনে বিভক্ত সম্প্রদায়ের জন্য একটি সাধারণ জায়গা খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি জায়গা তৈরি করেছিল তার অনুরূপ।