একটি ক্লারেট যা এই সাদা ওয়াইন টেরোয়ারের সুসংবাদ এনেছে ফ্যাভাইওস | সমালোচনা

News

ফ্যাভিওস হয় টেরোয়ার ডি মোসক্যাটেল গ্যালেগো – যা মোসক্যাটেলকে ডোরোকে ডোরোকে পরিণত করে, অন্যটি সীমাবদ্ধ অঞ্চল – এবং অন্যান্য সাদা বর্ণের, উচ্চতা এবং তাজা। কেন রে কোনও প্লানাল্টো ক্লেরেটকে হাইলাইট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

ফ্যাভিওস সেলারের সাম্প্রতিক পরিদর্শনকালে আমরা সমবায় যেগুলি তাদের সহযোগীদের তাদের রোপণকারী বর্ণগুলি বৈচিত্র্যময় করার জন্য উত্সাহিত করার উপায় হিসাবে একটি উপায় হিসাবে কাজ করে চলেছে এবং আমরা ওলিটির সর্বশেষ সংস্করণ, যা কেবল গ্যালিশিয়ান মোসকাতেল দিয়ে তৈরি একটি দেরী ফসল নয়, এটি বিখ্যাত নয় ( লিকারোসো)। আমরা একে অপরকে পছন্দ করেছি (আপনি এই পাঠ্যের শেষে এই পরীক্ষার নোটগুলি পড়তে পারেন)। তবে এই পুরানো ক্লিয়ার হাউস 2024 আরও একটি আকর্ষণীয় গল্প বলে।

সমবায়টি তার ভবিষ্যত এবং তার সদস্যদের বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে এবং সম্প্রতি আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের প্রকল্পের প্রথম পর্ব শেষ করেছে (একটি বিনিয়োগ যা সেলার সভাপতি ম্যারিও মন্টিরো অনুসারে, “কিছুটা পাস করেছে” 1.4 মিলিয়ন ইউরো বাজেট), যার কমপক্ষে আরও দুটি মুহূর্ত থাকবে। আপাতত, এবং এটি কোনও সামান্য নয়, 700০০,০০০ লিটারে সাদা, গোলাপ এবং শ্বেতকে উত্তেজিত করার ক্ষমতা, যা ওনোলজির দলের জন্য স্বস্তি, যারা সর্বদা আঙ্গুর গ্রহণ করতে পারেনি সময় যিনি আদর্শ হতে বুঝতে পেরেছিলেন এবং ওয়াইনমেকারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত কিছু রূপান্তর করতে ভ্যাটগুলি “চালাতে” হয়েছিল। আত্মপ্রকাশে, এই ক্লারেটটি এখনও এই অসুবিধাগুলির প্রতিচ্ছবি। অ্যালকোহল এটিকে 11% থেকে 12% এর পরিবর্তে 13% এর নিন্দা করে যে ওয়াইনমেকাররা বিশ্বাস করেন যে সেখানে করা সম্ভব যে ডক ডুরো 11% এরও কম অ্যালকোহল থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, ইতিমধ্যে পূর্বাভাস দেওয়া, একটি মিনি সেলার, পরীক্ষা এবং ওয়াইনগুলির জন্য উত্সর্গীকৃত স্থান জন্মগ্রহণ করবে রিজার্ভাছোট ছোট খণ্ডগুলির সাথে এবং পরবর্তীকালে একটি নতুন গুদাম নির্মাণের ফলে “400 হাজার লিটার এবং 500 হাজার লিটার” সহ মাস্কেট স্টোরেজ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, তারা এমগুয়েল ফেরেরিরাকে প্রত্যাশা করে, যিনি এনওলজির দিকে যাত্রা করেন, যেখানে তারা ফিলিপ কারভালহো এবং রডরিগো পোওও কাজ করেন। “মস্কটেল বিক্রয় ভাগ্যক্রমে বাড়তে থাকে এবং এটি ক্ষমতার দিক থেকে স্টকেজেম একটি দুর্দান্ত প্রভাব আছে, কারণ আমরা, প্রতিটি লিটার মোসক্যাটেলের জন্য [do Douro] যে আমরা বিক্রি করি, আমরা কমপক্ষে সর্বনিম্ন তিন লিটার ভিতরে থাকতে বাধ্য স্টক“, প্রযুক্তিবিদকে ব্যাখ্যা করেছেন। এটি সেক্টরের সংকট (যা আরও উল্লেখযোগ্যভাবে অনুভব করে, স্মরণে, সুরক্ষিত এবং লিকার ওয়াইনগুলিতে) আরও জোরে কথা বলার জন্য মোসক্যাটেল দোরোর ক্ষুদ্রাকার, ফ্যাভাইটের শক্তি।


জাতীয় সমবায় খাতের সাফল্যের মামলা ফ্যাভিওস সমবায় আডেগার দিকনির্দেশনা মরিও মন্টিরোও
পাওলো পিমেন্টা

উদ্ভাবনের মুনাফায় বিনিয়োগের পাশাপাশি (আধুনিকীকরণ এবং ভান্ডারকে পুনরায় আকার দেওয়ার পরে, ওয়াইন ট্যুরিজমের প্রকল্পটি গুদাম সিমেন্ট ভ্যাটস নং 1 এ জন্মগ্রহণ করবে), সহযোগিতার দিকটি তার অংশীদারদের আঙ্গুরকে মূল্য দেওয়ার জন্য, সর্বত্রই চেয়েছিল। এবং এই ক্লারেটটিও এটি: একটি বর্তমান এবং বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর পণ্য – এর আধুনিক প্রোফাইলের কারণে – তবে এর ওয়াইনমেকারদের পেইন্টগুলির জন্য একটি সমাধান, এমন সময়ে যখন ডুরো এবং সেক্টর সাধারণত ঝড়ের কেবলটি পাস করে।

এই 2024 ক মিশ্রণ টুরিগা ন্যাসিয়োনাল (50%), টিন্টা ররিজ (30%) এবং বারোক কালি (20%) থেকে, তবে ভবিষ্যতের সংস্করণগুলিতে ওয়াইনারি হলুদ রঙের সাথে এই ক্লারেটটি চেষ্টা করতে চায়। এটি বিভিন্ন ধরণের যা বেশ কয়েকটি সহযোগীর কাছে রয়েছে এবং “একটি হালকা, হালকা দিতে পারে তবে [ainda assim] জটিলতার সাথে, ”মিগুয়েল ফেরেরিরা ব্যাখ্যা করেছেন।

কম অ্যালকোহলযুক্ত ওয়াইন উত্পাদন করার জন্য মালভূমিতে ডি ফ্যাভাইওস সুবিধাপ্রাপ্ত পরিস্থিতিতে দেখতে সহজ, তবে একাই উচ্চতা হয় না নিম্ন-অ্যালকোহল। “আমাদের কাজ করতে হবে [mais] কিছু দিক। অবস্থান, জাতি, কৃষিকাজের শর্তগুলি সন্ধান করার চেষ্টা করা যা আপনাকে এমন আঙ্গুরের কাছে পৌঁছতে দেয় যা বলে, প্রায় শারীরবৃত্তীয় পরিপক্কতা, এত উচ্চ শর্করার ঘনত্ব ছাড়াই প্রায় শারীরবৃত্তীয় পরিপক্কতা। তারপরে আমরা করতে পারি এমন আরও কিছু জিনিস রয়েছে, আমরা এমন খামির ব্যবহার করতে পারি যা 1% অ্যালকোহল দেওয়ার জন্য প্রতি লিটারে আরও গ্রাম চিনি প্রয়োজন। আমরা বায়োটেকনোলজি স্তরে কাজ করতে পারি। “

এটি কেবল এই ক্লারেটেই নয় যে ওয়াইন মেকাররা কম ডিগ্রি অর্জন করতে চান। তৃতীয় দিকটি যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হ’ল সমবায়, ঘটনাটি নোলোর প্রতি মনোযোগী (অ্যালকোহল ছাড়াই বা সামান্য/ সহ/কম অ্যালকোহলযুক্ত গ্রেড), কম অ্যালকোহল ওয়াইনগুলির উত্পাদন রিহার্সাল করুন। শেষ ভিনটেজ থেকে 10.5% অ্যালকোহল সহ একটি গ্যালেগো মোসক্যাটেল ওয়াইন এসেছিল। এটি শেষ পর্যন্ত ওয়াইন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল বেস স্পার্কলিং ওয়াইনের জন্য (হ্যাঁ, সেলারটিও এর সাথে ঝলমলে করে তোলে জটিল) তবে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক চাহিদা প্রত্যাশিত হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল, তবে সম্ভবত এই বছরটি নয় যে এই নকশাটি অগ্রসর হয়।

“যেহেতু আমাদের প্রচুর আঙ্গুর রয়েছে এবং পরিচালনা আমাদের প্রচুর স্বাধীনতা দেয়, তাই আমরা আধা-শিল্প স্কেল রিহার্সাল করতে পারি We আমরা 8 মিলিয়ন লিটার করি [de vinho por ano]আমাদের খুব আলাদা ওয়াইন তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে এবং তারপরে, আমরা যদি এগুলিকে বোতলজাত করতে না চাই তবে আমরা সর্বদা তাদের প্রচুর পরিমাণে ফিট করতে পারি, “মিগুয়েল ফেরেরিরা ব্যাখ্যা করেছেন।


বাম থেকে ডানে ফাভাইওস আদেগার এনরি টিম, ফিলিপ কারভালহো, মিগুয়েল ফেরেরেই এবং রদ্রিগো পোওও
পাওলো পিমেন্টা


একটি ভাল সময়ে, পুরানো ক্লিয়ার কাসা 2024 এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। 450-600 মিটার উচ্চতায় কাটা আঙ্গুরের একটি হালকা ওয়াইন এবং ফ্রেস্কোরঙ খুলুন, ফলমূল এবং ফরেস্টকে খুব স্মেলির স্মরণ করে, নিজেকে চেরি এবং ব্ল্যাকবেরি দিয়ে পরামর্শ দেয় ট্যানিনস নরম, পাতলা এবং সুন্দর কাঠামো অম্লতা (মশলাদার) মুখে, আমরা একটি মশলাও লক্ষ্য করেছি (25% এর 25% ব্যাচ ইন্টার্নশিপ ইন ক্যাস্ক ব্যবহৃত)। জটিল, পান করা সহজ এবং বহুমুখী (ওহ, এবং ভেগান, অন্যান্য অনেকগুলি সেলার রেফারেন্সের মতো), গ্রীষ্মও। কেন না?

নাম ওল্ড হাউস সামারিনহো 2024

প্রযোজক ফ্যাভিওসের অনুলিপি অনুলিপি;

জাতি সামারিনহো

অঞ্চল ডুরো

অ্যালকোহল গ্রেড 13%

দাম (ইউরো) 11

স্কোর 91

লেখক আনা ইসাবেল পেরেইরা

পরীক্ষার নোট একটি বর্ণের আঙ্গুরগুলি খুঁজে পাওয়া কঠিন (কোনও প্রত্যয়িত লাঠি নেই) এবং সহ্য করা কঠিন। চেঁচানো ছাড়াও, তারগুলিতে পরিপাটি করা, সমর্থন করা কঠিন। সেখান থেকে, ফ্যাভিওস সেলারের প্রধান বিজয়ী এখনও অন্যকে এটি রোপণ করতে রাজি করতে সক্ষম হননি। এটি একটি অসুবিধা, তবে এটি এই ওয়াইনটিকে আরও বিশেষ করে তোলে। মালভূমিতে কেবলমাত্র 750 টি দ্রাক্ষালতা রয়েছে এবং তারা যে আঙ্গুর দেয় সেগুলি সমস্ত প্যাম্পারিংয়ের সাথে চিকিত্সা করা হয় যার সাথে তারা অধিকারী হয় (20 পাউন্ডের বাক্সে মদ, ফ্রিজ চেম্বারের বাক্সগুলিতে অস্থায়ীভাবে পৃথক এবং ঠান্ডায় রাখা হয় …)। ফলাফলটি একটি তীব্র এবং প্রাণবন্ত সাদা ওয়াইন, সাইট্রাস অ্যারোমা, কিছু একক ফল এবং ফুলের দিকের পাশাপাশি। মুখে, এটি টাটকা, ভলিউম এবং শুকনো এবং উদ্ভিজ্জ কিছু শেষ।

নাম ওল্ড হাউস গৌভিও 2024

প্রযোজক ফ্যাভিওসের অনুলিপি অনুলিপি;

জাতি গৌভিও

অঞ্চল ডুরো

অ্যালকোহল গ্রেড 13%

দাম (ইউরো) 7

স্কোর 90

লেখক আনা ইসাবেল পেরেইরা

পরীক্ষার নোট আডেগার সদস্যদের দ্বারা উত্পাদিত গৌভিও আঙ্গুরের সর্বোত্তম নির্বাচন থেকে এবং 600০০ থেকে meters০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে কিস্তিগুলি, এই সাদাটি গলদা ফলের গন্ধযুক্ত এবং 2023 গৌভিওর তুলনায় কম লুশ এবং ফলমূল। 2024 এর ফসল আমাদের আরও একটি সাধারণ গৌভিও দেয়, যা এই ক্ষেত্রে কিছু ভলিউম, প্রাণবন্ত অ্যাসিডিটি এবং আরও বেশি উদ্ভিদ ফ্রিল সরবরাহ করে। কিউবার রক্তপাতের আগে এই ভেষজঘটিত দিকটি 72 ঘন্টা প্রাক-ফেরেন্টেশন ম্যাকারেশন থেকে আসবে যা এনোোলজি টিম শীতল চেম্বারে প্রচার করে (ফিল্মগুলি প্রত্যাহার করার চেয়ে আরও বেশি নিষ্কাশন রয়েছে)। ইন্টার্নশিপে, পাতলা -দৈর্ঘ্যের একটি নিয়মিত সমীক্ষা রয়েছে, যেমনটি মোসক্যাটেল গ্যালেগো ব্র্যাঙ্কো এবং সমবায়টির সামারিনহোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে।

নাম ওল্ড কাসা মোসক্যাটেল গ্যালিশিয়ান হোয়াইট 2024

প্রযোজক ফ্যাভিওসের অনুলিপি অনুলিপি;

জাতি মোসক্যাটেল গ্যালেগো ব্র্যাঙ্কো

অঞ্চল ডুরো

অ্যালকোহল গ্রেড 12,5%

দাম (ইউরো) 7

স্কোর 92

লেখক আনা ইসাবেল পেরেইরা

পরীক্ষার নোট সাইট্রিক এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় নাক, ফুলের নোটগুলিও রয়েছে, যা পরে পরীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে এটি এটিকে আপাত মিষ্টি দেয়। ওয়াইনটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে শুকনো, তাজা, ভারসাম্যযুক্ত এবং ভাল অম্লতা সহ। 2023 ফসলের পাশাপাশি পাশাপাশি প্রমাণিত, এটি স্পষ্ট যে এটি নাকের মধ্যে আরও ফুল এবং মুখের মধ্যে ফলমূল ছিল (বা এখন)। এটি কিস্তি থেকে 600০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ফাভাইওস মালভূমি থেকে এসেছে, এবং সংক্ষিপ্তভাবে হস্তক্ষেপকারী খামির ব্যবহার করে ভিনিফাইটিভ অ্যারোমা এড়ানোর জন্য, বর্ণ ও বছর দেখানোর আগে ওয়েনোলজির সন্ধান করা – আরও সিট্রাস, খনিজ এবং শুকনো প্রোফাইল প্রদর্শিত হয়, যার মধ্যে এটি কম চ্যালেঞ্জিং ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে দেখা যায়।

নাম ওভিটি লেট হার্ভেস্ট 2019

প্রযোজক ফ্যাভিওসের অনুলিপি অনুলিপি;

জাতি মোসক্যাটেল গ্যালেগো

অঞ্চল ডুরো

অ্যালকোহল গ্রেড 14%

দাম (ইউরো) 35

স্কোর 93

লেখক আনা ইসাবেল পেরেইরা

পরীক্ষার নোট এটি 100% গ্যালিশিয়ান মোসক্যাটেল এবং একটি নোবেল পচা ল্যাটভেস্ট (যেখানে বেরিগুলি ছত্রাক বোট্রিটিস সিনেরিয়া দ্বারা ডিহাইড্রেটেড এবং ঘনীভূত শর্করা) এবং 600 -মিটার কোটা। এটি দু’জন ওয়াইনমেকারদের আঙ্গুর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যাদের কাছে ফ্যাভিওস সেলার পুরো মদ প্রদান করেছিল, যদিও আগেই জেনে এটি কেবল কার্লগুলির একটি ছোট্ট অংশ নেবে যা এটি ডিসেম্বর অবধি থাকতে দেয়। এবং এটি তখনই যখন ওনোলজির দলটি ওয়াইন করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে এটি “ব্যতিক্রমী” – যা কেবল ২০০৮, ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৯ সালে ঘটেছিল It এর একটি উল্লেখযোগ্য সুগন্ধযুক্ত জটিলতা রয়েছে, যার সাথে আল্পারস, মধু, কমলা ফুল, কোলা, ধূসর, পৃথিবী এবং ধূমপানের নোট রয়েছে। এটা নাকের মিষ্টি নয়। এবং মুখে এটি আকর্ষক, চর্বিযুক্ত এবং একটি দুর্দান্ত অম্লতা রয়েছে, যা “একটি মার্বেল” হয়ে যা শুরু হয়েছিল তা খুব সুরেলা ওয়াইন হয়ে ওঠে। 2019 সালে, সমবায়টি কেবল 500 লিটার উত্পাদন করেছিল, যা প্রতি বোতল 0.37L 1300 ইউনিট দেয়।

নাম ওল্ড হাউস ক্লেরেট 2024

প্রযোজক ফ্যাভিওসের অনুলিপি অনুলিপি;

জাতি টুরিগা ন্যাসিয়োনাল (50%), ররিজ কালি (30%) এবং বারোক পেইন্ট (20%)

অঞ্চল ডুরো

অ্যালকোহল গ্রেড 13%

দাম (ইউরো) 12

স্কোর 91

লেখক আনা ইসাবেল পেরেইরা

পরীক্ষার নোট এটি যতটা সম্ভব আঙ্গুরকে বাড়ানোর ইচ্ছা করে, ফ্যাভিওস আদেগা সহযোগীদের পেইন্টস এবং উদ্ভাবন এবং পরীক্ষার সংস্কৃতিতেও প্রদর্শিত হয় যা ডুয়ার্নেস সহযোগিতাকে চিহ্নিত করে। 450-600 মিটার উচ্চতায় কাটা আঙ্গুরের মধ্যে, এই পুরানো হালকা 2024 ঘরটি একটি হালকা এবং তাজা, খোলা, ফলের (চেরি এবং ব্ল্যাকবেরি) ওয়াইন এবং নরম ট্যানিন, পাতলা কাঠামো এবং মশলাদার অম্লতা সহ বনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মুখে, কিছু মশলাও রয়েছে (ব্যবহৃত ব্যারেলের 25% ব্যারেলের 25%)। এটিতে 13% অ্যালকোহল রয়েছে তবে ভান্ডারটির সাম্প্রতিক আধুনিকীকরণের সাথে ওনোলজি মনে করে যে এটি 11% থেকে 12% এ পৌঁছতে পারে। টেবিলে জটিল এবং বহুমুখী।

