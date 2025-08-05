একটি ‘খুব কম’ মূল সোনোস রোমের স্পিকার অতিরিক্ত গরম হচ্ছে

সোনোস তার ঘোরাঘুরি স্পিকারের একটি “খুব কম” সংখ্যার সাথে অতিরিক্ত গরম করার সমস্যা রয়েছে। কিছু ব্যবহারকারীর পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার ডিভাইসের ইউএসবি-সি পোর্টের চারপাশে অতিরিক্ত গরম করছে বলে প্রতিবেদন করেছে। সংস্থাটি ফলস্বরূপ কোনও পণ্যকে স্মরণ করতে পারেনি তবে এটি সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন।
“আমরা প্রথম প্রজন্মের কিছু সোনোস রোমের বক্তাদের সাথে ইউএসবি-সি চার্জিং সংযোগের সাথে জড়িত সীমিত সংখ্যক প্রতিবেদনগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সন্ধান করেছি,” সোনোস এনগ্যাজেটের সাথে ভাগ করা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন। “যদিও সামগ্রিক ঘটনার হার খুব কম, এবং পরিবেশগত পরিস্থিতি একটি ভূমিকা পালন করে বলে মনে হয়, আমরা সফ্টওয়্যার আপডেট এবং আনুষাঙ্গিক উন্নতি সহ এই ইস্যুটির সম্ভাবনা আরও হ্রাস করার জন্য বেশ কয়েকটি সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছি।”
বিষয়টি 2021 সালে আত্মপ্রকাশকারী সোনোস রোমের কেন্দ্রিক বলে মনে হয়; গত বসন্তে যখন এটি ঘূর্ণিত হয়েছিল তখন সেই সংস্করণটির উপরে কিছু আপগ্রেড দেওয়া হয়েছিল।