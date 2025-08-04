একটি গাজা পরিবার কীভাবে বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাবার সন্ধানের জন্য প্রতিদিন উত্সর্গ করে

দেইর আল-বালাহ, গাজা স্ট্রিপ (এপি)-প্রতিদিন সকালে, আবির এবং ফাদি সোবি তাদের তাঁবুতে গাজা স্ট্রিপে জেগে উঠুন একই প্রশ্নে: তারা কীভাবে নিজের এবং তাদের জন্য খাবার খুঁজে পাবেন ছয় ছোট বাচ্চা?
এই দম্পতির তিনটি বিকল্প রয়েছে: সম্ভবত একটি দাতব্য রান্নাঘর খোলা থাকবে এবং তারা জলযুক্ত মসুর ডাল পেতে পারে। অথবা তারা একটি পাসিং এইড ট্রাক থেকে কিছু ময়দা পেতে ভিড়ের মধ্য দিয়ে ঝাঁকুনির চেষ্টা করতে পারে। শেষ রিসর্টটি ভিক্ষা করছে।
যদি সেগুলি সমস্ত ব্যর্থ হয় তবে তারা কেবল খায় না। এই দিনগুলিতে এটি আরও বেশি করে ঘটে, যেমন ক্ষুধা তাদের শক্তি, শক্তি এবং আশা রাখে।
একাধিকবার বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরে গাজা শহরের পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলের শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী সোবহসের দুর্দশা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চল জুড়ে পরিবারগুলির জন্য একই।
মানবতাবাদী কর্মীরা বলছেন, সাহায্য বিধিনিষেধের কারণে গত ২২ মাস যুদ্ধে ক্ষুধা বেড়েছে। তবে খাদ্য বিশেষজ্ঞরা এই সপ্তাহের শুরুতে সতর্ক করেছিলেন “দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি বর্তমানে গাজায় চলছে” “
ইস্রায়েল মার্চ মাসে 2½ মাসের জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য সরবরাহের উপর সম্পূর্ণ অবরোধ কার্যকর করেছিল। এটি বলেছে যে এর উদ্দেশ্য হ’ল হামাসের উপর চাপ বাড়ানো ছিল ইস্রায়েলের উপর হামলার পর থেকে Oct অক্টোবর, ২০২৩ সালে এটি যে কয়েক ডজন জিম্মি প্রকাশ করেছে।
যদিও সহায়তার প্রবাহ পুনরায় শুরু হয়েছে মে মাসে, এই পরিমাণটি সহায়তা সংস্থাগুলি যা বলে তার একটি ভগ্নাংশ।
আইন -শৃঙ্খলা ভাঙাও নিরাপদে খাবার সরবরাহ করা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। যে সাহায্য পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই হয় বাজারে হোর্ড বা বিক্রি অতিরিক্ত দামে।
এখানে সোবি পরিবারের জীবনের একটি দিন দেখুন:
একটি সকাল সমুদ্রের জল স্নান
পরিবার তাদের তাঁবুতে জেগে উঠেছে, যা 30 বছর বয়সী রাস্তার বিক্রেতা ফাদি সোবি বলেছেন যে গ্রীষ্মে অসহনীয়ভাবে গরম।
টাটকা জল আসতে শক্ত হয়ে, তার স্ত্রী আবির, 29, সমুদ্র থেকে জল আনেন।
একে একে, বাচ্চারা একটি ধাতব অববাহিকায় দাঁড়িয়ে তাদের মাথার উপরে লবণাক্ত জল ours েলে দেওয়ার সাথে সাথে নিজেকে ঝাঁকুনি দেয়। নয় মাস বয়সী হালা তার চোখকে ডুবে বলে কাঁদছে। অন্য বাচ্চারা আরও স্টোইক।
অ্যাবির তারপরে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে এবং তাঁবু মেঝে থেকে ধুলা এবং বালি ঝাড়িয়ে দেয়। আগের দিন থেকে কোনও খাবার বাকি না থাকায়, তিনি তার পরিবারের প্রাতঃরাশের জন্য কিছু ভিক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন। কখনও কখনও, প্রতিবেশী বা পথচারীরা তাকে মসুর ডাল দেয়। কখনও কখনও সে কিছুই পায় না।
আবির একটি শিশুর বোতল থেকে হালার জল দেয়। যখন সে ভাগ্যবান, তখন তার মসুর ডাল রয়েছে যে সে পানিতে মিশ্রিত করার জন্য পাউডারে পিষে।
“একদিন গ্রীষ্মের উত্তাপ, ক্ষুধা এবং সঙ্কটের কারণে 100 দিনের মতো অনুভব করে,” তিনি বলেছিলেন।
স্যুপ রান্নাঘরে একটি ট্রিপ
ফাদি কাছাকাছি একটি স্যুপ রান্নাঘরের দিকে রওনা। কখনও কখনও শিশুদের মধ্যে একটি তার সাথে যায়।
“তবে সেখানে খাবার খুব কমই পাওয়া যায়,” তিনি বলেছিলেন। রান্নাঘরটি সপ্তাহে প্রায় একবার খোলে এবং ভিড়ের জন্য কখনই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। প্রায়শই, তিনি বলেছিলেন, তিনি সারাদিন অপেক্ষা করেন তবে কিছুই নিয়ে তার পরিবারে ফিরে আসেন “এবং বাচ্চারা না খেয়ে ক্ষুধার্ত ঘুমায়।”
ফাদি উত্তর গাজার এমন একটি অঞ্চলে যেত যেখানে ইস্রায়েল থেকে সহায়তা ট্রাক আসে। সেখানে, সমান মরিয়া মানুষের বিশালাকার ভিড় ট্রাকের উপরে ঝাঁকুনি দেয় এবং খাবারের কার্গো সরিয়ে দেয়। প্রায়শই, ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী কাছাকাছি খোলা গুলি চালায়, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে। ইস্রায়েল বলেছে যে এটি কেবল সতর্কতা শটকে গুলি করে এবং ভিড়ের মধ্যে থাকা অন্যদের প্রায়শই বাক্সগুলি চুরি করতে ছুরি বা পিস্তল থাকে।
ফাদি, যার মৃগীও রয়েছে, গত মাসে পায়ে গুলি করা হয়েছিল। এটি ট্রাকগুলির জন্য ঝাঁকুনির জন্য তাকে খুব বেশি দুর্বল করেছে, তাই রান্নাঘর চেষ্টা করে সে চলে গেছে।
এদিকে, আবির এবং তার তিনটি বড় বাচ্চা-10 বছর বয়সী ইউসুফ, 9 বছর বয়সী মোহাম্মদ এবং 7 বছর বয়সী মালাক-সেন্ট্রাল গাজার বিশৃঙ্খলা কেন্দ্র থেকে মিঠা জল নিয়ে আসা একটি ট্রাক থেকে ভরাট করার জন্য প্লাস্টিকের জেরিকানদের সাথে রওনা হয়েছে।
বাচ্চারা ভারী জেরিকানদের সাথে লড়াই করে। ইউসুফ তার পিঠে একটি লোড করে, যখন মোহাম্মদ তার অর্ধ-ড্রাগ করে, তার ছোট্ট শরীরটি রাস্তার ধূলিকণা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করার সময় পাশের দিকে বাঁকানো।
সহায়তার জন্য একটি স্ক্র্যাম্বল
আবির কখনও কখনও একা বা ইউসুফের সাথে নিজেই জিকিমের দিকে যান। ভিড়ের মধ্যে বেশিরভাগই পুরুষ – তার চেয়ে দ্রুত এবং শক্তিশালী। “কখনও কখনও আমি খাবার পেতে পরিচালনা করি এবং অনেক ক্ষেত্রে আমি খালি হাতে ফিরে আসি,” তিনি বলেছিলেন।
যদি সে ব্যর্থ হয় তবে তিনি যারা সফল হয়েছিল তাদের দাতব্য বোধের প্রতি আবেদন করেন। “আপনি death শ্বরের জন্য মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছেন, দয়া করে আমাকে কিছু দিন,” তিনি তাদের বলেন। তিনি তার আবেদনের উত্তর দেন, এবং তিনি বাচ্চাদের জন্য বেক করার জন্য একটি ছোট ব্যাগ ময়দা পান, তিনি বলেছিলেন।
তিনি এবং তার ছেলে পরিচিত মুখ হয়ে গেছে। এক ব্যক্তি যিনি নিয়মিত ট্রাকগুলির জন্য অপেক্ষা করেন, ইউসুফ আবু সালেহ বলেছিলেন যে তিনি প্রায়শই আবিরকে খাবার দখল করার জন্য লড়াই করতে দেখেন, তাই তিনি তাকে তার কিছু দেন। “তারা দরিদ্র মানুষ এবং তার স্বামী অসুস্থ,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত এবং আমাদের সকলকে খাওয়া দরকার।”
দিনের সবচেয়ে উষ্ণ অংশের সময়, ছয় শিশু তাঁবুতে বা তার আশেপাশে থাকে। তাদের বাবা -মা উত্তাপের সময় বাচ্চাদের ঘুমাতে পছন্দ করেন – এটি তাদের চারপাশে দৌড়াতে, শক্তি ব্যবহার করা এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে।
বিকেলে চারণ এবং ভিক্ষা
উত্তাপ কমে যাওয়ার সাথে সাথে বাচ্চারা বেরিয়ে যায়। কখনও কখনও আবির তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খাবারের জন্য ভিক্ষা করতে পাঠায়। অন্যথায়, তারা গাজার বোমা ফেলা রাস্তাগুলি ঘোরাফেরা করে, ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে এবং ট্র্যাশের মধ্য দিয়ে ঘোরাফেরা করে এবং পরিবারের অস্থায়ী চুলা বাড়ানোর জন্য কোনও কিছুর জন্য আবর্জনা দেয়।
কী জ্বলতে পারে তা স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা ভাল হয়ে উঠেছে। কাগজ বা কাঠের স্ক্র্যাপগুলি সেরা তবে খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে কঠিন। বারটি কম: প্লাস্টিকের বোতল, প্লাস্টিকের ব্যাগ, একটি পুরানো জুতো – কিছু করবে।
ছেলেদের মধ্যে একটি একদিন ট্র্যাশে একটি পাত্রের পেছনে এসেছিল – এটি এখন আবির রান্না করার জন্য ব্যবহার করে। পরিবারটি বহুবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে, তাদের কয়েকটি জিনিস বাকি রয়েছে।
“আমাকে পেতে পরিচালনা করতে হবে,” আবির বলেছিলেন। “আমি কী করতে পারি? আমরা আট জন।”
তারা যদি ভাগ্যবান হয় তবে ডিনার জন্য লেন্টিল স্টিউ
একদিন জীবন – খাদ্য, জল, রান্না করার জন্য জ্বালানী – ধরে রাখতে পরম বেসিকগুলি অনুসন্ধান করতে ব্যয় করার পরে পরিবারটি কখনও কখনও অ্যাবিরের জন্য খাবার তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সাধারণত এটি একটি পাতলা মসুরের স্যুপ।
তবে প্রায়শই কিছুই নেই এবং তারা সকলেই ক্ষুধার্ত বিছানায় যায়।
আবির বলেছিলেন যে তিনি দুর্বল হয়ে উঠেছেন এবং প্রায়শই তিনি যখন খাবার বা জলের সন্ধানে বেরিয়ে আসেন তখন চঞ্চল বোধ করেন।
“আমি ক্লান্ত। আমি আর সক্ষম নই,” তিনি বলেছিলেন। “যদি যুদ্ধ চলতে থাকে তবে আমি আমার জীবন নেওয়ার কথা ভাবছি। আমার আর কোনও শক্তি বা শক্তি নেই।”
ম্যাগি কায়রো থেকে রিপোর্ট করেছেন।