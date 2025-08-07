You are Here
একটি চরিত্র ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছানোর সাথে সাথে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত 22 করোনেশন স্ট্রিট ছবি | সাবান
একটি চরিত্র ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছানোর সাথে সাথে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত 22 করোনেশন স্ট্রিট ছবি | সাবান

পরের সপ্তাহে করোনেশন স্ট্রিটের কোবেলগুলিতে অনেক কিছু চলছে, যেমন আমাদের ছবিগুলির গ্যালারী প্রকাশ করে।

রোম্যান্স কার্লা কনার (অ্যালিসন কিং) এর জন্য বাতাসে রয়েছে কারণ তিনি রায়ান কনারকে (রাইয়ান প্রেসকোট) বান্ধবী লিসা সোয়েনকে (ভিকি মায়ার্স) প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছিলেন।

অবশেষে যখন আংটিটি উপস্থিত হয়, কার্লা রোভার্সে গ্লেন্ডা শাটলওয়ার্থ (জোডি প্রেঞ্জার) এর সহায়তায় তালিকাভুক্ত করে, তাকে রিংটি শ্যাম্পেনের লিসার গ্লাসে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

কার্লা লিসাকে রোভার্সে যাওয়ার চেষ্টা করার সাথে সাথে সে কী ঘটছে তা কি সুসজ্জিত করবে?

কার্লা যখন তার ডেটিং জীবনের পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে চলেছেন, জর্জ শাটলওয়ার্থ (টনি মডসলে) সবেমাত্র তাঁর সাথে শুরু করছেন।

আন্ডারটেকার যখন সামান্থার সাথে একটি তারিখে সম্মত হন, তখন গ্লেন্ডা তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে স্বীকৃতি দিলে তাকে বের করে দেওয়া হয় এবং এই জুটিটি ধরার সময় তিনি তৃতীয় চাকা খেলতে পারেন।

অন্য কোথাও, অ্যামি বার্লো (এলে মুলভানি) এবং আদি আলাহান (অ্যাডাম হুসেন) এছাড়াও একটি রোমান্টিক মেজাজে রয়েছেন।

অ্যামি যখন নিজের জীবনে বর্তমানে জিনিসগুলি কীভাবে চলছে সে সম্পর্কে আদি অনুভব করে এবং খুঁজে বের করে, তিনি তাকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি একটি সুন্দরী লোক এবং তিনি জানেন যে তিনি লরেন বোল্টনকে (কাইট ফিটন) আঘাত করার ইচ্ছা পোষণ করেননি।

গ্যারি, আবি, অ্যামি এবং স্টিভ কেরিতে রোভার্সের সামনে
পরের সপ্তাহে করোনেশন স্ট্রিটে অনেক কিছু চলছে (ছবি: আইটিভি/মাইকেল অ্যাডামস/মেট্রো)

তাদের কথোপকথনটি আরও তীব্র বাড়ার সাথে সাথে আদি স্বীকার করেছেন যে তিনি চান যে তারা বন্ধুদের চেয়ে বেশি হতে পারে এবং শীঘ্রই একটি জিনিস অন্যের দিকে নিয়ে যায় …

দুর্ভাগ্যক্রমে, যখন তারা No. নম্বরে ফিরে যায় এবং জেসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদি স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় জেসকে খুঁজে পান।

স্টিভ ম্যাকডোনাল্ড (সাইমন গ্রেগসন) এর পক্ষে বিষয়গুলি আরও ভাল দেখাচ্ছে না, কারণ তিনি তার বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হওয়ার সময় 1 নম্বরের বাইরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গার্লফ্রেন্ড ক্যাসি প্লামার (ক্লেয়ার সুইনি) এর সাথে রেসিডেন্সি গ্রহণ করার পরে, স্টিভ ডরিনকে দেখতে রাজি হন, তবে পরে যখন তিনি ঘুম থেকে উঠে তাকে নিখোঁজ করতে গিয়ে আতঙ্কিত হন।

আতঙ্কিত হওয়ার পরে যখন তার পরিবার অবাক করে দেয় যে সে যদি ডাম্পে নেওয়া একটি ফ্রিজে ক্রল করে থাকে – তবে তাকে কি পাওয়া যাবে?

থিও সিলভারটন (জেমস কার্টরাইট) এর পক্ষে এটিও একটি কঠিন সপ্তাহ, যিনি জানতে পারেন যে তাঁর পরিবার নোহের গির্জার জন্য ‘traditional তিহ্যবাহী পারিবারিক মূল্যবোধ’ প্রচারের একটি লিফলেটে চিত্রিত হয়েছে।

এর সামনে লোগো সহ করোনেশন স্ট্রিটের উপর একটি দৃশ্য।
এটি কখনই কোবেলগুলিতে শান্ত নয় (ছবি: আইটিভি/মাইকেল অ্যাডামস)

অভিভূত, থিও তার মধ্যাহ্নভোজনের তারিখটি টড গ্রিমশা (গ্যারেথ পিয়ার্স) দিয়ে বাতিল করে এবং বিল্ডার আঙ্গিনাটিকে ক্রোধের সাথে ট্র্যাশ করে। গ্যারি উইন্ডাস (মিকি উত্তর) ক্ষতির বিষয়ে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে?

এদিকে, হোপ স্টেপের (ইসাবেলা ফ্লানাগান) টাইরন ডবস (অ্যালান হালালাল) এর প্র্যাঙ্ক তাকে ফোন ছাড়াই ছেড়ে দেয়, যদিও টাই তার পিছনের দিকের ছবিটি মুছে ফেললে তা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

যাইহোক, যখন হোপ প্রকাশ করে যে তিনি এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে চলেছেন, এবিআই ওয়েবস্টার (স্যালি কারম্যান) দাবি করেছেন যে কার্ল ওয়েবস্টার (জোনাথন হাওয়ার্ড) ফোনটি ফিরে আসার আগে ফোনটি খুঁজে পান।

এটি টাইরোন স্পট কার্লকে প্রিসিন্টে স্পট করে এবং আবী লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। টাইরন কি তাদের স্পট করবে?

