একটি ছোট শহর মরসুমে খুন 2 ট্র্যাকার, ওয়াটসন এবং ফার্গো তারকাদের কাস্ট করার জন্য যুক্ত করে

কানাডিয়ান নাটক একটি ছোট শহরে হত্যা মরসুম 2 কাস্টে তিনটি নতুন মুখ যুক্ত করে। এই সিরিজটি, যা এলআর রাইটের দ্বারা ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে সেট করা একাধিক উপন্যাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, যেমন শিরোনামটি বোঝায়, একটি ছোট্ট শহরে খুনের তদন্ত অনুসরণ করে। এটি নতুন পুলিশ প্রধান এবং টাউন লাইব্রেরিয়ানদের মধ্যে রোম্যান্স অনুসরণ করে।

বিভিন্ন মূলত এই সংবাদটি ভেঙে দিয়েছে যে সিরিজের দ্বিতীয় মরসুমটি শ্রোতাদের সাথে দেখা করতে পারে এমন ছোট্ট শহরের বাসিন্দাদের সংখ্যা প্রসারিত করতে প্রস্তুত। মার্সি টি হাউস (ট্র্যাকার), বেথনি ব্রাউন (ওয়াটসন), এবং জোশুয়া ক্লোজ (ফার্গো) সমস্ত কাস্টে যুক্ত করা হয়েছে এর একটি ছোট শহরে হত্যা।

হাউস, যার ক্রেডিটগুলিতে নেটফ্লিক্সের স্বল্পস্থায়ীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জুলি এবং ফ্যান্টমস পাশাপাশি অপরাধ নাটক শুভ মুখমেডিকেল পরীক্ষক অ্যাঞ্জেলা ক্লাইবার্ন হিসাবে সিরিজটিতে যোগদান করেন। সরকারী চরিত্রের বিবরণ অনুসারে, অ্যাঞ্জেলা হলেন “ব্রিস্ক, ব্রাস্ক এবং সক্ষম। “তিনি একজন সদ্য একা মা এবং কঠোর পরিশ্রমী।

দ্বিতীয় মরসুমের আগে, অ্যাঞ্জেলা এখনও সিরিজের নেতৃত্ব কার্ল আলবার্গের (রসিফ সুদারল্যান্ড) সাথে দেখা করতে পারেনি। যদিও তিনি তাকে খ্যাতি দ্বারা চেনেন, দ্বিতীয় মরসুমটি তখন যখন সে তার তদন্তের শৈলীর পরিচয় পায়।

ব্রাউন, যার ক্রেডিটও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চ ***, বিবাহ, হত্যা এবং ভাল ডাক্তারকর্পোরাল লায়লা জ্যাকসন খেলবেন। জ্যাকসন আসলে কার্লকে মিনিয়াপলিসে পুলিশ অফিসার হিসাবে তার আগের কাজ থেকে জানেন। সেখানে, তিনি গোয়েন্দা হওয়ার ট্র্যাকটিতে ছিলেন, এবং 2 মরসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে তিনি কয়েক মাস ধরে স্থানীয় বাহিনীতে রয়েছেন।

সিরিজে যোগদানের সাথে সাথে জ্যাকসনও তার সাথে কিছু লাগেজ বহন করবেন। পুনরুদ্ধারকারী অ্যালকোহল, তিনি যখন স্বল্প পরিমাণে সমস্যাগুলির কারণে অতিরিক্ত কাজ করা হয় তখন তিনি নিজেকে প্রচুর পরিমাণে চাপের মধ্যে খুঁজে পাবেন।

ক্লোজও উপস্থিত হয়েছে ফুলের চাঁদের খুনি এবং পরিকল্পনা খ। তিনি যোগদান করবেন একটি ছোট শহরে হত্যা টড হিসাবে সিজন 2, একজন স্থানীয় অসহায় ব্যক্তি যিনি আগ্রহী পাঠক। Todd frequents the local library, but he becomes the subject of an investigation when he is believed to be connected to a violent crime.

একটি ছোট শহরে হত্যার জন্য নতুন ing ালাইয়ের অর্থ কী



শহরের গল্পগুলি প্রসারিত হচ্ছে



প্রথম মরসুম একটি ছোট শহরে হত্যা কার্ল এবং ক্যাসান্দ্রা (ক্রিস্টিন ক্রুয়েক) এর উপর মূলত মনোনিবেশ করেছেন, যদিও স্থানীয় পুলিশ বিভাগের সদস্যরা ছোট্ট শহরের বেশিরভাগ বাসিন্দাদের চেয়ে গল্পগুলিতে আরও বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

একটি ছোট শহরে হত্যা সিজন 2 ইতিমধ্যে আরও এপিসোড থাকার ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে নতুন কাস্ট সদস্যরা সিরিজে যোগ দেওয়ার সাথে সাথে গল্পগুলি কাস্টের আকারের সাথে প্রসারিত হবে।

একটি ছোট শহরে হত্যা 2 মরসুমে এর শিরোনামের ছোট শহরটি বের করে দেবে নতুন চরিত্রগুলি ধন্যবাদ। নতুন পুলিশ অফিসার, একজন মেডিকেল পরীক্ষক এবং একটি স্থানীয় স্থানীয় সহ বিভিন্ন কাস্ট সদস্যদের অর্থ এই যে শোটি কীভাবে তদন্তকারী প্রক্রিয়াটি প্রদর্শন করে তাও প্রসারিত হচ্ছে।

একজন মেডিকেল পরীক্ষকের অন্তর্ভুক্তি যিনি কখনও মূল চরিত্রটি পূরণ করেন নি, উদাহরণস্বরূপ, তদন্তগুলি আরও গভীরতর হয়ে উঠবে। তার অতীত থেকে কারও অন্তর্ভুক্তি মাংসকে আরও ব্যাকস্টোরি তৈরি করতে সহায়তা করা উচিত। কোনও অপরাধের সাথে সংযুক্ত একটি স্থানীয় অন্বেষণ করার জন্য একটি নতুন রহস্য তৈরি করে।

এই সমস্ত নতুন সংযোজন শ্রোতাদের দ্বারা স্বাগত জানানো হবে।

একটি ছোট টাউন সিজন 2 এর কাস্ট সংযোজনগুলিতে আমাদের হত্যা গ্রহণ



চরিত্র অভিনেতারা দুর্দান্ত নাটক সংযোজনের জন্য তৈরি করেন



বাড়ি, বাদামী এবং বন্ধ সমস্ত আধুনিক সময়ের চরিত্র অভিনেতা। টেলিভিশনে তাদের বেশিরভাগ কাজ ছোট অতিথির ভূমিকা বা পুনরাবৃত্ত চরিত্র হিসাবে রয়েছে। তারা প্রত্যেকে তাদের ভূমিকার সাথে ফিট করার জন্য নিজেকে রূপান্তর করতে সক্ষম এবং ইতিমধ্যে মেধাবী পোশাকগুলিতে দুর্দান্ত সংযোজন হওয়া উচিত।

একটি ছোট শহরে হত্যা সিজন 2 23 সেপ্টেম্বর ফক্সে প্রিমিয়ার করবে।

নতুন সংযোজনের ত্রয়ী একটি ছোট শহরে হত্যা অতীতে যে অংশগুলি খেলেছে তার চেয়ে সমস্ত ভূমিকা খুব আলাদা বলে তাদের শক্তিগুলি প্রদর্শন করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এই ভূমিকাগুলিতে তাদের ঘোষণার অর্থ সম্ভবত এগুলি এমন চরিত্রগুলি নয় যা কেবল আবার অদৃশ্য হওয়ার আগে কেবল কয়েকটি মুঠো পর্বে উপস্থিত হবে।

একটি ছোট শহরে হত্যা মরসুম 2 এর প্রতিটি চরিত্রের অভিনেতাদের ভূমিকার অফার দেওয়া উচিত তারা সত্যই তাদের দাঁত ডুবতে পারে।

