একটি ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তের প্রতিবেদনে রেলপথ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীকে রেলওয়ে অফিসারদের বিবৃতি ছাড়াই প্রেরণ করা হয়েছে
ফেডারেল তদন্ত কর্মকর্তা রেলওয়ে অফিসারদের বিবৃতি না নিয়ে ইসলামাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদনটি সম্পন্ন করে এবং এটি রেলপথ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফকে প্রেরণ করে।

এক্সপ্রেস নিউজের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ফেডারেল তদন্ত কর্মকর্তা আমির নিসার চৌধুরী 1 আগস্ট ইসলামাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত সম্পন্ন করে এবং প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেন।

দুর্ঘটনার তদন্তের সময়, ড্রাইভার, টিকিট সংগ্রহকারী, প্রহরী এবং অন্যান্য রেলওয়ের কর্মচারীদের বক্তব্যও বন্ধ করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছিল, তবে রেলপথের ডেপুটি বিভাগীয় প্রকৌশলী, যান্ত্রিক মিয়ান ওয়াকাস এবং ডেপুটি ডিএস বাণিজ্যিক ভাত্রার এই ঘটনার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল।

এই জাতীয় দুর্ঘটনাগুলিতে এই কর্মকর্তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন দেখার পরে, তাদের তদন্তকারী অফিসারও প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তবে এটি ইসলামাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদনে করা হয়নি।

রেলওয়ে সূত্রগুলি বলছে যে এটি এমনভাবে গিয়েছিল যাতে অফিসার এবং কর্মচারীরা যারা অবহেলা বা অবহেলার কারণে রক্ষা পেতে পারে এবং একটি প্রতিবেদনেও সকলের উপর সামান্য দায়বদ্ধতার জন্য প্রস্তুত থাকার ইচ্ছা ছিল।

কিছু রেলওয়ে সূত্র বলছে যে এই কর্মকর্তার বিচক্ষণতা যা তিনি তদন্তের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বা না, এই বিষয়ে, ফেডারেল তদন্ত কর্মকর্তা আমির নিসার চৌধুরীকে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করা হয়েছে তবে তার কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

রেলওয়ের মুখপাত্রের মতে, তদন্তের সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান আধিকারিকদের সাথে তার পরিবর্তে ফেডারেল তদন্ত কর্মকর্তা আলোচনা করেছিলেন এবং তার বক্তব্যও বন্ধ ছিল।

যেহেতু এই আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আগত তাদের অধস্তনদের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন নিয়েছিলেন, তাদের প্রধান আধিকারিকদের বক্তব্য তদন্তের অংশ করা হয়েছিল।

এটি মনে রাখতে হবে যে ১ আগস্ট কালাশা কাকুর কাছে ইসলামাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঘটেছিল, যেখানে ট্রেনের পাঁচটি বোগি উল্টে যায় এবং প্রায় ত্রিশজন যাত্রী আহত হয়।



