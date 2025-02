একটি দ্রুত এফএফআই এর জন্য ক্ষুদ্র জিটস

ruby 3.5.0dev (2025-02-11T16:42:26Z master 4ac75f6f64) +RJIT +PRISM (arm64-darwin24) Warming up -------------------------------------- strlen-ffi 1.558M i/100ms strlen-ruby 2.953M i/100ms strlen-cext 2.981M i/100ms ruby-direct 4.142M i/100ms strlen-fjit 3.206M i/100ms Calculating ------------------------------------- strlen-ffi 15.629M (± 0.7%) i/s (63.98 ns/i) - 79.455M in 5.083899s strlen-ruby 28.851M (± 0.3%) i/s (34.66 ns/i) - 144.704M in 5.015659s strlen-cext 29.778M (± 2.8%) i/s (33.58 ns/i) - 149.025M in 5.008456s ruby-direct 41.907M (± 0.8%) i/s (23.86 ns/i) - 211.219M in 5.040449s strlen-fjit 32.508M (± 0.9%) i/s (30.76 ns/i) - 163.504M in 5.030060s Comparison: ruby-direct: 41907248.7 i/s strlen-fjit: 32507961.2 i/s - 1.29x slower strlen-cext: 29778234.0 i/s - 1.41x slower strlen-ruby: 28850712.3 i/s - 1.45x slower strlen-ffi: 15629443.7 i/s - 2.68x slower