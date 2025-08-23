একটি নতুন অনুসন্ধানে কয়েক ডজন নতুন সামুদ্রিক প্রাণী আবিষ্কার করুন!

টিনা মাজদাকি_আর্জেন্টিনার উপকূলের নিকটে সমুদ্রের নীচে দুই মাইল দূরে রয়েছে, একটি ডুবো পিট যা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। এর চারপাশের এই গর্ত এবং সমুদ্রের বিছানা প্রাণীদের হোস্ট করে যেন তারা কোনও এলিয়েন কার্নিভাল থেকে এসেছিল; শিংয়ের মতো শরীর, ফ্যাকাশে গোলাপী কাঁকড়া, 2 টিরও বেশি বার্নাকল বহনকারী বড় কাঁকড়া এবং একটি আত্মার মতো অক্টোপাস সহ একটি স্বচ্ছ অক্টোপাস সহ, যা মজার এবং অদ্ভুত সংমিশ্রণ।
জুলাই এবং আগস্টে, ফালকোর রিসার্চ শিপের বিজ্ঞানীরা শ্মিড্ট ওশেনিক ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত এই বিস্ময়গুলি পানির নীচে রোবোটের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং ডেল প্লাটা সাপের গর্তটি অনুসন্ধান করেছিলেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে, গবেষণা দলটি অদ্ভুত প্রজাতির অনেকগুলি চিত্র ধারণ করেছিল, যার মধ্যে 5 টিরও বেশি সম্পূর্ণ অজানা প্রজাতি হতে পারে। আর্জেন্টাইন মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল সায়েন্সেসের সিনিয়র বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ল্যাভেটা গভীরভাবে বলেছেন, কেবল প্রাচুর্যের দিক থেকে নয়, প্রজাতির বৈচিত্র্যে জীবনের একটি স্থান।
তাঁর প্রিয় অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি ছিল “চোগান্দার স্কয়ার” নামে পরিচিত সমুদ্রের একটি বড় অংশ কারণ এটি লাল প্রবাল দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ডাইভিং লাইভস অনুসরণকারী লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য অন্যতম জনপ্রিয় আকর্ষণ ছিল একটি কৌতুকপূর্ণ তারকা যা বব স্প্রিফ্ট সিরিজের প্যাট্রিকের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
বিজ্ঞানীরা এর আগে 1 এবং 2 বছরগুলিতে ডেল প্লাটার স্নেক পিটে ভ্রমণ করেছিলেন, তবে সেই সময়ে কেবল ট্যুর এবং ফিশিং নেটওয়ার্কগুলির মতো traditional তিহ্যবাহী সরঞ্জামগুলিতে অ্যাক্সেস ছিল। তারা সেই সময়ে অনন্য বাস্তুতন্ত্রের লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং কিছু নতুন প্রজাতি চিহ্নিত করেছিল। তবে এবার উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে গবেষকরা অঞ্চলটির আরও সম্পূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হন।
আর্জেন্টিনার উত্তর -পূর্ব উপকূল থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার (2 মাইল) অঞ্চলটি দুটি কনভারজেন্ট স্রোত দ্বারা গঠিত; একটি লবণাক্ত জল গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং অন্যটি অ্যান্টার্কটিকা থেকে উত্থিত পুষ্টির একটি শীতল এবং সমৃদ্ধ প্রবাহ। গভীর গর্তগুলি একটি ফানেল সাপ এবং গাইড এবং জলকে কেন্দ্রীভূত করার মতো কাজ করে। “এই সঙ্গম বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মহাসাগরীয় অঞ্চল তৈরি করে যা উচ্চ জৈবিক উত্পাদন এবং আশ্চর্যজনক বিভিন্ন প্রজাতির সমর্থন করে,” জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা জাতীয় কাউন্সিলের স্নাতকোত্তর গবেষক জোনাথন ফ্লোরস বলেছেন।
পাওয়া কিছু প্রাণী বিশ্বের অন্য কোথাও বিদ্যমান নাও থাকতে পারে। ফ্লোরস বলেছেন, “গভীর পিটগুলি জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল এবং বাস্তুতন্ত্রের পারফরম্যান্সে মূল ভূমিকা পালন করে, তবে তাদের সম্পর্কে এখনও আমাদের কাছে খুব কম তথ্য রয়েছে,” ফ্লোরস বলেছেন।
এই আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ছিল দেল প্লাটা সাপে বসবাসকারী প্রাণীগুলির একটি ডেটা বেস তৈরি করা। যখন ডুবো রোবটটি গভীরভাবে চলে গেল, বৈজ্ঞানিক দলটি দেখেছিল যে একজন মায়ের লাল রঙ তার ডিমগুলি জড়িয়ে ধরে গোলাপী এবং কমলা প্রবালগুলির পিছনে আশ্রয় নিয়েছিল, ছোট দলে গোলাপী কাঁকড়াগুলি সরিয়ে নিয়েছে, লাল কাঁকড়া চালাচ্ছে এবং লালচে -কাঁধের কাঁধের জেলি দেখেছিল। পীচ প্রবালগুলি, সম্ভবত একটি তাজা প্রজাতির, গর্তের প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত ছিল।
যদিও এটি মানুষের চোখের জন্য জলের নীচে বিস্ময়ের মতো, তবে এর প্রাণীদের আসলে একটি দক্ষ ছদ্মবেশ রয়েছে। ডিপ -সিয়া লাল আলো বেশি দিন যায় না এবং এটি লাল প্রাণীগুলিকে আরও সহজেই শিকারীদের থেকে বাঁচতে সহায়তা করে।
বিজ্ঞানীরা নতুন প্রজাতি কিনা তা নির্ধারণের জন্য গ্রাউন্ড ল্যাবরেটরিগুলিতে অধ্যয়নের জন্য এই প্রাণীগুলির বেশ কয়েকটি উদাহরণ নিয়েছেন। “নিশ্চিত করার একটি উপায় হ’ল তাদের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএর একটি ছোট অংশকে অনুক্রম করা।” জাতীয় মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলীয় সংস্থার প্রাণিবিদ মাইক ভেকিওনি বলেছেন। তিনি অনুসন্ধানে অংশ নেননি, তবে বছরের পর বছর ধরে নতুন প্রজাতি নিবন্ধভুক্ত করেছেন।
এই সময় -সমঝোতা প্রক্রিয়াটি গভীর -এসইএ জীববিজ্ঞানের একটি অংশ, যেখানে সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রগুলি এখনও আবিষ্কার করা যায় নি। ফ্লোরস বলেছেন, “গভীর সমুদ্র গবেষণায় একটি সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানের সময়কালে বেশ কয়েকটি নতুন প্রজাতির আবিষ্কার অস্বাভাবিক নয়, স্পষ্টতই কারণ এই বাস্তুতন্ত্রগুলি এখনও ব্যাপকভাবে নমুনা করা হয়নি,” ফ্লোরস বলেছেন।
সূত্র: বৈজ্ঞানিক আমেরিকান
۲۲۷۳۲۳