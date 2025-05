একটি নতুন চেহারা, অ্যাপল বুদ্ধি এবং আরও অনেক কিছু

অ্যাপলএর বড় 2025 সফ্টওয়্যার প্রকাশ আমাদের প্রায় উপর। 9 ই জুন, বিশ্বব্যাপী বিকাশকারীদের সম্মেলন (ডাব্লুডাব্লুডিসি) মূল বক্তব্যগুলি যে পরিবর্তনগুলি নিয়ে আগত তা প্রদর্শন করবে – গভীর শ্বাস – আইওএস 19, আইপ্যাডোস 19, ম্যাকোস 16, ওয়াচোস 12, টিভিওএস 19 এবং ভিশনস 3।

ফাঁস পরামর্শ দেয় যে এই বছরটি একটি বিগি হবে। প্রয়োজনীয় ক্রেগ ফেডারিঘি গ্যাগগুলি ছাড়াও, অ্যাপলের অন্যতম বৃহত্তম – এবং (শকার) নতুন অ্যাপল গোয়েন্দা বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ভিজ্যুয়াল ওভারহুল আশা করে।

ভিজ্যুয়াল পুনরায় নকশা

সংস্থাটি প্ল্যাটফর্ম-বিস্তৃত ভিজ্যুয়াল ওভারহল উন্মোচন করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানা গেছে। পুনর্নির্মাণটি একটি নাটকীয় পরিবর্তন হিসাবে বলা হয়, অ্যাপলের মিশ্র বাস্তবতা হেডসেট থেকে অনুপ্রেরণা তৈরি করে।

অ্যাপল

ফ্রন্ট পেজ টেকের জোন প্রসেসারের মতে, এটি এমনকি হতে পারে অন্তর্ভুক্ত (প্রায়) হোম স্ক্রিনে এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে গোলাকার আইকনগুলি। তিনি অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে একটি নতুন নকশাকৃত ট্যাব ভিউ এবং স্ক্রিনের নীচে স্থানান্তরিত বার্তাগুলির অনুসন্ধান বাক্সের মতো সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলিও উল্লেখ করেছিলেন।

নতুন সফ্টওয়্যারটির সাথে অ্যাপলের অন্যতম মূল লক্ষ্য হ’ল এর অপারেটিং সিস্টেমগুলির নকশা ভাষাকে একীভূত করা। ধারণাটি হ’ল এটি ডিভাইসগুলির মধ্যে হপকে কম দৃশ্যমানভাবে ঝাঁকুনির জন্য তৈরি করা। যদি ভালভাবে সম্পাদন করা হয় তবে আইফোন থেকে আইপ্যাডে ম্যাকের কাছে ঝাঁপ দেওয়া (এবং আরও) একই ওএসের বিভিন্ন স্বাদ ঘুরে দেখার মতো মনে হবে।

অ্যাপলের সর্বশেষ বিগ ম্যাকোস মেকওভারটি ছিল 2020 এর বিগ সুরের সাথে। আইফোনের সফ্টওয়্যারটির জন্য আপনাকে পুরো পথে যেতে হবে ২০১৩ -এ ফিরে আসুন। আইওএস 7 যখন কার্বকে স্কিউমর্ফিক ডিজাইনটি লাথি মেরেছিল, এটি ফ্ল্যাট, নমনীয় চেহারা দিয়ে প্রতিস্থাপন করে যে (কিছু পুনরাবৃত্ত পরিবর্তনগুলি বিয়োগ করে) কোম্পানির সফ্টওয়্যারটি আজও ব্যবহার করে।

আইপ্যাড কাজ করতে যায়

এনগ্যাজেটের জন্য নাথন ইনগ্রাহাম

2025 কি আইপ্যাড প্রো অনুভব করতে শুরু করতে পারে … প্রো? অ্যাপলের ট্যাবলেটের উচ্চ-শেষ সংস্করণগুলি প্রজন্মের জন্য একটি হার্ডওয়্যার স্তরে সক্ষমের চেয়ে বেশি ছিল (বিশেষত যখন তারা এম-সিরিজ চিপগুলিতে স্যুইচ করেছিলেন)। তবে সফ্টওয়্যারটি এটি পিছনে রেখেছে। এটি সম্ভবতঃ কারণ সংস্থাটি ম্যাক বিক্রয়কে নৃশংস করতে চায় না। সর্বোপরি, যদি আইপ্যাড প্রো সত্যই কোনও ল্যাপটপ প্রতিস্থাপন করতে পারে তবে খুব কম লোক উভয়ই কিনে ফেলবে।

যারা পুরো অন ম্যাকের অভিজ্ঞতা চান তাদের জন্য খারাপ খবর: আইপ্যাড ম্যাকোসে স্যুইচ করবে না। সুসংবাদ: আইপ্যাডোস আরও অনেক বেশি ম্যাকের মতো পেতে পারে। এই বছরের আপডেটটি উন্নত মাল্টিটাস্কিং এবং অ্যাপ উইন্ডো পরিচালনার বৈশিষ্ট্যযুক্ত উত্পাদনশীলতার উপর ফোকাস করবে বলে জানা গেছে।

এটি এমন নয় যে অ্যাপল সেই দিকে আইপ্যাডের সফ্টওয়্যারটি ইন্ট করে নি। এটি ক্রমবর্ধমানভাবে আইপ্যাডোস 16 এ স্টেজ ম্যানেজারের সাথে এটি করেছিল। এর এক বছর আগে, এটি অ্যাপ উইন্ডোজের শীর্ষে মাল্টিটাস্কিং মেনু যুক্ত করেছে। তবে অনেকের কাছে, এই টুইটগুলি তারা আকৃষ্ট হয়ে পূর্ণ-উত্পাদনশীলতা ওভারহোলের চেয়ে অনেক কম হয়ে গেছে। এবার কি যথেষ্ট হবে? ব্লুমবার্গমার্ক গুরম্যান চিন্তা করে এটি বেশিরভাগ শক্তি ব্যবহারকারীদের জন্য “সম্ভবত যথেষ্ট পরিমাণে” যাবে। (এটি কি “হাল্লুজা!” আমি শুনেছি?)

অ্যাপল বুদ্ধি

অ্যাপল

এমনকি যদি ফাঁস ইতিমধ্যে ততটা পরামর্শ না দেয় তবে এটি কোনও মস্তিষ্কের হবে না। সর্বোপরি, এআই দু’বছর আগে চ্যাটজিপ্ট বিশ্বকে ঝড়ের কবলে নেওয়ার পর থেকে প্রতিটি প্রযুক্তি সংস্থার আবেশ ছিল। মূল বক্তব্যটির একটি স্বাস্থ্যকর অংশ অ্যাপলের এআই অগ্রগতির প্রতি উত্সর্গীকৃত হওয়ার প্রত্যাশা করুন। এর মধ্যে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলির উন্নতি এবং কয়েকটি নতুন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে জানা গেছে।

সিরি

মনে রাখবেন অ্যাপল যখন গত বছরের সম্মেলনে আরও বেশি ব্যক্তিগতকৃত, অ্যাপল গোয়েন্দা সংক্রামিত সিরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল? আমাদের অনেকের ইচ্ছা যে ভিজ্যুয়াল ওভারহোলের আগে এগিয়ে আসবে? ঠিক আছে, আমরা এখনও এটি অপেক্ষা করছি। আমরা শুনেছি সর্বশেষ অফিসিয়াল আপডেটটি মার্চ মাসে ছিল, যখন সংস্থাটি বলেছি সাহসী ফায়ারবল“এটি আমাদের ভাবার চেয়ে বেশি সময় নিতে চলেছে।” (ওফস!) অ্যাপল আশা করে যে নতুন সিরি বৈশিষ্ট্যগুলি আগত বছরে “,” যদি কখনও থাকে তবে একটি পরিষ্কার-মত বর্ণনা।

ক রিপোর্ট থেকে গত মাসে তথ্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে আপগ্রেড করা সিরি অ্যাপলের 2024 উপস্থাপনা প্রস্তাবিত হিসাবে অভ্যন্তরীণভাবে এতদূর নাও থাকতে পারে। The demo, where Siri used Apple Intelligence to condense minutes of multi-app planning into mere seconds, reportedly came as something of a surprise to team members working on Siri. (কখনই উত্সাহজনক চিহ্ন নয়))

অ্যাপল

পৃথক রিপোর্টিং এই মাস থেকে ব্লুমবার্গ আরও কিছুটা হালকা শেড করে, যোগ করে আমরা সম্ভবত ডাব্লুডাব্লুডিসি ২০২৫ -এ সেই সিরি আপগ্রেডগুলি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু শুনতে পাব না। প্রকাশনাটি সেই আপডেটগুলিকে শিপিং থেকে কয়েক মাস দূরে বলে বর্ণনা করেছে। সংস্থাটি তার অ্যাপল বুদ্ধি এবং সিরি বিপণনকে পৃথক করছে বলে জানা গেছে। এর পিছনে যুক্তিটি হ’ল ব্যবহারকারীরা অ্যাপলের সহকারীকে এতটাই বিরক্ত করেছেন যে এটি অ্যাপলের এআই ধাক্কাকে আঘাত করছে।

সংস্থার 2024 উপস্থাপনাটি নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক ছিল। এটি আরও একটি প্রসঙ্গ-সংবেদনশীল সিরি দেখিয়েছে যা আপনি কী করছেন তা আরও ভালভাবে বুঝতে পারে এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারে। এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন থেকে তথ্য টানছে এবং এগুলি একসাথে স্ট্রাইকিং, বহু-পদক্ষেপের অনুরোধগুলিতে বিভক্ত করেছে। এটি তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনটিতে একটি নির্দিষ্ট ভিডিও রেকর্ড করার মতো অনুরোধগুলিতে সাড়া দিয়েছে, সতীর্থকে ইমেল খসড়ায় একটি সভার সংক্ষিপ্তসার ভাগ করে নেওয়া বা আপনি কোথাও পড়ার কথা মনে আছে এমন অনুপস্থিত তথ্য সনাক্তকরণ। এমনকি এটি সিস্টেম সেটিংস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা তারা কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে সমর্থন নথিগুলি থুতু দেয়।

নীচের লাইন: যদি বা যখন অ্যাপল গত বছর যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা বন্ধ করে দেয়, এটি সিরির পক্ষে বড় খবর। তবে এটি ডাব্লুডাব্লুডিসি 2025 এ প্রদর্শিত হওয়ার জন্য আপনার শ্বাসকে ধরে রাখবেন না।

অনুযায়ী ব্লুমবার্গসিরি আমরা আপডেট করি কর দেখুন অনেক সূক্ষ্ম হবে। এর মধ্যে সহকারীটির সাথে চ্যাটজিপ্টের পরিবর্তে জেমিনি ব্যবহার করার বিকল্প যুক্ত করা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এআই ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট

অ্যাপল

আরেকটি আইওএস 19 স্কুপ একটি অ্যাপল গোয়েন্দা বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে যা পিছনে পাওয়া সহজ। একটি নতুন এআই-চালিত ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট মোড আপনি কীভাবে আপনার ফোনটি ব্যবহার করেন এবং ফ্লাইতে পাওয়ার-সেভিং অ্যাডজাস্টমেন্টগুলি ব্যবহার করেন তা বিশ্লেষণ করবে।

অ্যাপ্লিকেশন বা ডিভাইস বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে পাওয়ার ড্র কখন কম করা যায় তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে বৈশিষ্ট্যটি আপনার ডেটা বিশ্লেষণ করবে। যদি এটি ভাল কাজ করে তবে এটি বেশ নিফটি হতে পারে।

এটি একটি নতুন ডিভাইসের মূল উপাদানও হতে পারে: “আইফোন এয়ার”। অ্যাপল এটিকে যা কিছু বলে না কেন, গুজবযুক্ত অতি-স্লিম হ্যান্ডসেটটি এই বছর অ্যাপলের লাইনআপে যোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্যটি ছাড়াই, ফোনের ছোট ব্যাটারিটি একটি সাধারণ দিনের মধ্যে এটি তৈরি করতে লড়াই করতে পারে। (গুরম্যানের মতে, এটি অ্যাপলের অন্যান্য আইফোনগুলির তুলনায় বেশ কয়েক ঘন্টা কম স্থায়ী হবে)) তবে এআই ব্যাটারি বৈশিষ্ট্যটি সক্রিয় হওয়ার সাথে সাথে, স্যাভেল্ট আইফোনটি আরও ব্যবহারিক হয়ে উঠতে পারে।

আমরা কি ডাব্লুডাব্লুডিসিতে এই স্লিম-জিম আইফোনটি দেখতে পাব? ঠিক আছে, আসুন আমরা বলি যে আপনার ভালভ এলোমেলোভাবে ঘোষণার জন্য প্রদর্শিত হওয়ার মতো ভাল সুযোগ রয়েছে অর্ধ জীবন 3 অ্যাপলের সম্মেলনে। প্রথমত, স্যাভেল্ট হ্যান্ডসেটটি আইফোন 17 লাইনআপের অংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা সাধারণত সেপ্টেম্বরের আশেপাশে আসে। দ্বিতীয়ত, স্টিভ জবস ২০১০ সালে আইফোন 4 দেখানোর পর থেকে অ্যাপল ডাব্লুডাব্লুডিসিতে কোনও নতুন আইফোন উন্মোচন করতে পারেনি। সুতরাং, সংক্ষেপে, নাহে।

ভার্চুয়াল স্বাস্থ্য কোচ

অ্যাপল

অ্যাপল ভার্চুয়াল স্বাস্থ্য কোচ নিয়ে কাজ করছে বলে জানা গেছে। প্রজেক্ট মুলবেরি কোডডামেড, এআই বৈশিষ্ট্যটি একটি এআই-চালিত কোচের সাথে একটি রিফ্রেশ স্বাস্থ্য অ্যাপ্লিকেশন যুক্ত করবে। ব্লুমবার্গ বৈশিষ্ট্যটি কিছুটা হলেও আপনাকে পরামর্শ দেবে যে আপনি সাধারণত একজন ডাক্তারের কাছ থেকে চাইবেন।

ভার্চুয়াল কোচ আপনার অ্যাপল ডিভাইসগুলি থেকে ডেটা সংগ্রহ করবে এবং ব্যক্তিগতকৃত স্বাস্থ্য পরামর্শ, চ্যাটবট-স্টাইল সরবরাহ করতে এআই ব্যবহার করবে। অ্যাপল এআই এজেন্টকে কোম্পানির চিকিত্সকদের ডেটা সহ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। এদিকে, বাইরের বিশেষজ্ঞরা শিক্ষামূলক ভিডিওগুলি গুলি করবেন।

মার্চ মাসে, ব্লুমবার্গএর গুরম্যান ড ভার্চুয়াল কোচ আইওএস 19.4 এর প্রথম দিকে আসতে পারে, যা সম্ভবত 2026 সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আসবে না। তবে একটি দ্রুত একদিকে রিপোর্ট এই মাসে গুরম্যান এবং ড্রেক বেনেটের কাছ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি ডাব্লুডাব্লুডিসিতে ফোকাসের একটি বিষয় হতে পারে।

হেয়ার ফোর্স ওয়ান

অ্যাপল

এটি কিছু অদ্ভুত ক্রেগ ফেডেরিঘি হাইজিংকস ছাড়া কোনও অ্যাপলের মূল বক্তব্য হবে না। গত বছর, অ্যাপলের সফ্টওয়্যার লিড একটি চুলের আকৃতির হেলমেটে স্ট্র্যাপ করে এবং অ্যাপল পার্কে স্কাইডাইভ করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী ইভেন্টগুলিতে, তিনি তার পার্কুর দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, একটি আইপ্যাডকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন যেমন তিনি একজন জেডি এবং তিন-ঘাড়যুক্ত গিটারে জ্যাম করেছেন।

“হেয়ার ফোর্স ওয়ান” সম্পর্কে আপনি যা করবেন তা বলুন। ফেডেরিঘি কীভাবে দর্শনীয় গ্যাগ বিক্রি করতে জানে। (অ্যাপলের ভিজ্যুয়াল এফেক্টস শিল্পীদের কাছ থেকে কেবল একটি কিশোরী কিছুটা সহায়তা সহ))

অ্যাপলের সাধারণ সময়সূচী অনুসরণ করে, আপনি সম্মেলনটি শেষ হওয়ার পরে নতুন সফ্টওয়্যারটির জন্য প্রথম বিকাশকারী বিটা আশা করতে পারেন। (সম্ভবত একই দিন!) পাবলিক বিটা এই গ্রীষ্মের শুরুতে অনুসরণ করবে। এবং আপনি আইওএস 19, আইপ্যাডোস 19, ম্যাকোস 16 এবং এর চূড়ান্ত সংস্করণগুলি আশা করতে পারেন যে এই শরত্কালে নতুন আইফোনের পাশাপাশি উপস্থিত হবে।