একটি নতুন ‘ফাউন্ডেশন’ ক্লিপ কিছু কাঁচা পারিবারিক গতিশীলতায় খনন করে

কখন ভিত্তি ভক্তরা প্রথম নিউলওয়েডস টোরান (কোডি ফার্ন) এবং বায়াটা (সিন্নেভ কার্লসেন) ম্যালো -এর সাথে দেখা করেছিলেন, দুটি বিষয় দাঁড়িয়েছিল: প্রথমত, সেই শেষ নামটি, টোরানের সংযোগকে সিজন টু হিরো হোবার ম্যালোর সাথে ইঙ্গিত করে; দ্বিতীয়ত, তাদের স্ব-সচেতন গ্ল্যামার যেভাবে তাদের আজ আমাদের কাছে রয়েছে এমন সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবশালীদের ভবিষ্যত সংস্করণগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে। তবে এটিও স্পষ্ট ছিল যে স্পার্কলের নীচে পদার্থ ছিল – এবং পর্বের পাঁচটি, “যেখানে অত্যাচারীরা অনন্তকাল ব্যয় করে” এই ধারণাটি আরও অনুসন্ধান করে।
আইও 9 এর এই সপ্তাহ থেকে দেখানোর জন্য একটি এক্সক্লুসিভ ক্লিপ রয়েছে ভিত্তিযা এই দম্পতি দেখায় যে টোরানের নন-বাজে চাচা, রেন্ডু (ড্যারেন পেটি) এর সাথে চ্যাট করছে, গ্যালাক্সিকে আঁকড়ে ধরার সংকটে তাদের হঠাৎ উন্নত ভূমিকা সম্পর্কে।
আপনি যেমন স্মরণ করতে পারেন, ফাউন্ডেশনের সুরক্ষার প্রধানকে ভিলেনাস খচ্চর দ্বারা আয়োজিত একটি পার্টিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরে, এই জুটি পরবর্তী রুকাসে জড়িয়ে পড়ে – এবং, দীর্ঘ গল্পের শর্ট, বায়তা কিন্ডা সাজা খচ্চরকে অপহরণ করেছে খুব বিশেষ পোষা প্রাণী সংগীতশিল্পী, ম্যাগনিফিকো গৌরব। (তিনি তাকে “ম্যাগি” বলে ডাকেন।)
তাদের সন্দেহ নেই যে খুব শীঘ্রই এই আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্তের জন্য তাদের উত্তর দিতে হবে। তবে তাদের জাহাজটি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা এই মুহুর্তে মিত্রদের উপর খুব কম চলছে। তাহলে তারা এখনই কী করতে চলেছে?
https://www.youtube.com/watch?v=7gyon2f4k9a
এই মিথস্ক্রিয়াটি আমাদের কীভাবে টোরান হয়ে উঠল, ভাল, তিনি যেভাবে ছিলেন সে সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি দেয়, যদিও ব্যবসায়ীদের জোটের রুক্ষ ও ঘোরাঘুরি উত্তরাধিকার থেকে দূরে সত্ত্বেও। ফাউন্ডেশন এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে পিচ্ছিল গতিশীলতা নেভিগেট করার জন্য তার মামার সমর্থন দরকার – এবং উভয় যুবক ম্যালো অবশ্যই এখন খচ্চরের রাডারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিপজ্জনক রাস্তা থাকবে।
এর নতুন পর্ব ভিত্তি শুক্রবার অ্যাপল টিভি+ হিট করুন।
