একটি নতুন বিল্ড এস্টেটে জীবনের মারাত্মক বাস্তবতা: বিল্ডার সতর্ক করেছেন যে বাড়িগুলি অবিরাম আইডেন্টিটকিট বেড়া-ব্যাক গার্ডেনগুলির ছবি পোস্ট করার পরে ‘ডায়াবোলিকাল’

একজন নির্মাতা যিনি নিউবিল্ড এস্টেটে কাজ করেন তিনি টিকটোকের ‘একেবারে ডায়াবোলিকাল’ উদ্যানের ছবি ভাগ করে নেওয়ার পরে পরিবারগুলিকে একটি সতর্কতা প্রেরণ করেছেন।
ড্যান হিন্টন প্রায়শই টিকটোকস পোস্ট করে নিউবিল্ড হোমসের রাজ্যকে বিস্ফোরিত করে বিকাশকারীদের ‘তাদের ছুঁড়ে ফেলা’ এবং তাদের নকশাগুলির সমালোচনা করার অভিযোগ করে।
তার ভিডিওগুলি এক মিলিয়নেরও বেশি ভিউ এবং শত শত মন্তব্য সহ ভাইরাল হয়েছে।
তাঁর সমস্ত অনুসারীরা তাঁর সমালোচনার সাথে একমত নন তবে ড্যান বলেছিলেন যে তিনি ‘তারা কেমন আছেন তা লোককে দেখানোর’ মিশনে রয়েছেন।
নির্মাতার পোস্টগুলি প্রায়শই আইডেনটিকিট গার্ডেনগুলির অবস্থার দিকে মনোনিবেশ করে, প্রায়শই ক্রেতাদের খুব কম গোপনীয়তার অনুমতি দেয়।
তিনি ডেইলি মেইলকে বলেছেন: ‘তাদের মধ্যে নব্বই শতাংশ একেবারে ডায়াবোলিকাল।
‘আমি জানি মানুষের মতামত আছে তবে আমার মতামত হ’ল তারা ভয়াবহ।
‘তারা খুব বগি, তারা সঠিকভাবে নিষ্কাশন করে না, এবং আমি লোকদের কাছ থেকে প্রচুর গল্প শুনি যে তারা রক্তাক্ত ঘাসের নীচে আবর্জনা ফেলেছে।
‘কে তাদের ডিজাইন করে সে সম্পর্কে আমাকে শুরু করবেন না কারণ আমি যে আকারগুলি দেখি এবং কারওর আকার পাগলামি।’
ড্যান হিন্টনের ভিডিওগুলিতে কয়েক সারি সারি নিষ্কলুষ কাঠের বে-বেড়া, অ্যাস্ট্রো-টার্ফ তৈরি একে অপরের দিকে সমর্থন করে
ড্যানের ভিডিওগুলি প্রায়শই বাগানের আকার এবং কীভাবে বিকাশকারীদের দ্বারা ল্যান্ডস্কেপ করা হয় তা সমালোচনা করে
ড্যান প্রায়শই টিকটোকস পোস্ট করে নিউবিল্ড হোমস রাজ্যকে বিস্ফোরিত করে বিকাশকারীদের ‘তাদের ছুঁড়ে মারার’ অভিযোগ করে এবং তাদের নকশাগুলির সমালোচনা করে
ড্যান, ৩৩, তাঁর স্ত্রী এবং দুই কন্যার সাথে একজন স্ব-কর্মসংস্থান ফ্লোরিং ইনস্টলার যিনি মজাদার নতুন বিল্ড গার্ডেনগুলি ভাগ করে নেন যা তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলেন
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘কোনও কারণে তাদের মধ্যে অনেকগুলি ঘরের দিকে ope ালু হয় তাই তারা যখন ভয়াবহ হলুদ স্ল্যাব দিয়ে ছোট্ট প্যাটিও তৈরি করে তখন এটি সমস্ত প্যাটিওর দরজার ঠিক বাইরে।’
ড্যান ললি, প্রিয়ারসলি, ক্রুডিংটন, আলসকোট এবং ডোনিংটনে মিডল্যান্ডসকে ছাড়িয়ে নিউবিল্ডসে কাজ করেছেন।
তিনি দাবি করেছিলেন যে বাড়িগুলিতে কেবল উপ-মানক উদ্যানই নয়, ‘ভয়াবহ অভ্যন্তরীণ’ রয়েছে।
ড্যান বলেছিলেন: ‘এমডিএফের বাইরে সিঁড়ি তৈরি করার ধারণা নিয়ে কে এসেছিল? এমডিএফ একটি উপাদান।
‘কাঠ বা ঘন পাতলা পাতলা কাঠ ব্যবহার করার পরিবর্তে তারা পাতলা এমডিএফ ব্যবহার করে যাতে আর্দ্রতা তাদের কাছে আসে, ছড়িয়ে পড়া পানীয়, কুকুরের উই, যে কোনও ধরণের তরল, তারা ফুলে যায় এবং কেবল ভেঙে যায়।
‘এছাড়াও কার্পেট বা এর মতো কিছু যখন পিঠে চলে আসে কারণ তারা কেবল কোনও ফিক্সিং একসাথে আটকানো হয়, তাই তারা খুব খারাপভাবে নির্মিত।
‘এটি রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর এবং কোনও নতুন বিল্ডের কিছুই বর্গক্ষেত্র নয়’ ‘
ড্যান উল্লেখ করেছেন যে লোকেরা যা ভাবেন তা নির্বিশেষে, বাড়িগুলি এখনও যথেষ্ট দামের জন্য বিক্রি বা ভাড়া নেওয়া হবে।
তিনি বলেছিলেন: ‘নতুন বিল্ডগুলির বেশিরভাগ ভাড়া দেওয়া হয়েছে তবে তাদের কথা ভাবেন যারা আসলে বাইরে গিয়ে চাঁদাবাজি মূল্যে বাড়িটি কিনেছিলেন যাতে এটি খারাপ এবং সস্তাভাবে তৈরি করা যায় – এমনকি অভ্যন্তরগুলিও ভয়ানক।’
ড্যানের ক্লিপগুলি ক্যাপশনযুক্ত ‘তারা বিশ্বাস করতে পারে না তারা এটি করে’ এবং ‘এর অবস্থা!’ প্রতিটি 7.8 মিলিয়ন ভিউ অর্জন করেছে।
ড্যান টার্ফ স্থাপনের আগে একটি নতুন বিল্ড গার্ডেনের এই ছবিটি ভাগ করেছেন, যা প্রতিবেশী সম্পত্তিটিকে উপেক্ষা করে
অত্যন্ত প্রতিসম উদ্যানগুলির ভিডিওগুলিতে দৃ strongly ়ভাবে দর্শকদের বিভক্ত করা হয়েছে, যারা টিকটকে 10 মিলিয়ন বারের বেশি ভিডিও দেখেছেন
অনেকে যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাড়ির সমালোচনা করা লোকেরা সহজ তবে কার্যকর বাগানের দিকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে
তার ভিডিওগুলিতে কয়েক সারি সারি সারি অবিচ্ছিন্ন কাঠের বে-বেড়া, অ্যাস্ট্রো-টার্ফ হলুদ প্যাভিং প্যাটিওস স্ল্যাবগুলি একে অপরের দিকে সমর্থন করে, ‘এখানে তাদের মাথার মধ্য দিয়ে কী ঘটেছে?’ এবং ‘আরেকটি নতুন বিল্ড … উদ্যানগুলি সম্পর্কে লজ্জা!’
যদিও ড্যান তিনি বেড়াটির কোন দিকে বসে আছেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার, তার ভিডিওগুলিতে ব্যবহারকারীরা দৃ strongly ়ভাবে বিভক্ত রয়েছে।
ড্যানের অ্যাকাউন্টে সর্বাধিক দেখা ভিডিও, 7.8 মিলিয়ন ভিউ সহ, বেডরুমের উইন্ডো থেকে তাজা ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কে বিস্তৃত দৃশ্য দেয়, লিখেছেন: ‘বিশ্বাস করতে পারে না যে তারা এটি করেছে’।
একজন দর্শক মন্তব্য করেছিলেন: ‘আমার বাজি 90% এই ঘরগুলির মধ্যে একটি ধূসর চূর্ণ ভেলভেট সোফা রয়েছে’ এবং অন্যটি: ‘কংক্রিট জঙ্গলে যেখানে স্বপ্নগুলি তৈরি হয়’।
অন্যরা এই জাতীয় মিররযুক্ত নকশা থেকে উদ্ভূত ব্যবহারিক সমস্যাগুলি উল্লেখ করেছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ‘যখন বলটি লাথি মেরে যায় তখন আপনি জানেন না কার বাড়িটি এটি গিয়েছিল’ এবং অন্য একটি পোস্টিং: ‘কল্পনা করুন যে একটি বেড়া আগুন লাগিয়ে দিন, আপনি সবাই গনার্স।’
তবে অনেকেই যুক্তি দিয়েছিলেন যে লোকেরা কেবল সহজ তবে কার্যকর ডিজাইনিংয়ের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।
ব্যবহারকারীরা প্রায় 40 কে পছন্দ সহ একটি ভিডিওর নীচে মন্তব্য করেছিলেন: ‘আমি সেখানে সুখে থাকতাম’ এবং: ‘প্রতিটি ফুটবল বাচ্চার স্বপ্ন’।
আরেকজন বলেছিলেন: ‘আমি তাদের মধ্যে একটিতে বাস করতাম, বরং গৃহহীন হওয়ার চেয়ে আমার মাথার উপরে ছাদ রাখি।’
ড্যান নিউবিল্ড এস্টেটগুলির সমালোচনা করে দাঁড়িয়ে এবং ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন যে তিনি তাদের বেশিরভাগই ‘ডায়াবোলিকাল’ বলে মনে করেছিলেন
ড্যান একটি দ্বৈত ক্যারেজওয়েতে ব্যাকিং এই নতুন বিল্ড হোমগুলির একটি ক্লিপ ভাগ করেছেন
ড্যান যেভাবে নিউবিল্ড হোমগুলি ‘উন্মাদনা’ হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং সীমাবদ্ধ করা হয়েছে তা বর্ণনা করেছেন
একটি ধারাবাহিক থিম যা ক্ষুব্ধ মন্তব্যে ফসল তুলে যায় তা হ’ল একটি উচ্চ সুরক্ষা কারাগার কমপ্লেক্সের সাথে ঘরগুলির মিল।
একজন ব্যবহারকারী হাউসকে ডেকেছিলেন: ‘এইচএমপি নিউ বিল্ড’ এবং অন্য একজন বিস্মিত দর্শক জিজ্ঞাসা করছেন: ‘এটি কি কোনও ন্যূনতম সুরক্ষা কারাগার কমপ্লেক্স ???’
অনেকে আত্মাহীনতা এবং পরিবর্তনের অভাবকেও নির্দেশ করেছিলেন।
একজন ব্যবহারকারী এমনকি বিল্ডারকে দোষারোপ করতে পারেন বলে উল্লেখ করে বলেছিলেন: ‘সঠিক নতুন বিল্ড কিনছেন না! নির্মাণ সংস্থা কে? বব দ্য বিল্ডার্স লিমিটেড! ‘
দুই ড্যানের বিবাহিত বাবা বলেছেন, তাঁর নিজের বাড়ি যে নতুন বিল্ডগুলিতে মন্তব্য করেছেন তার থেকে কৃতজ্ঞতার সাথে আলাদা।
তিনি বলেছিলেন: ‘আমি 1950 এর দশকের একটি পুরানো বাড়িতে থাকি যা আমি পরিবর্তন করছি, একটি ড্রাইভের সাথে আধুনিকীকরণ করছি, একটি খেলার ক্ষেত্রকে উপেক্ষা করে ভাল আকারের বাগান – শুভ দিনগুলি।
‘আমি জানি না কেন আমার ভিডিওগুলি পাগল হয়ে গেছে, লোকেরা কেবল চ্যাট করতে, তর্ক করতে এবং হাহাকার করতে পছন্দ করে বলে আমি মনে করি।’