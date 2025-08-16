একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধের জেড সিনেমা শেষ পর্যন্ত ঘটতে পারে

প্রথম সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে হিট হওয়ার এক দশকেরও বেশি সময় পরে, মনে হয় একটি “ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড” সিক্যুয়াল অবশেষে কার্ডগুলিতে থাকতে পারে। হতে পারে। খুব কমপক্ষে, এটি প্যারামাউন্টে নতুন শাসনের মনে রয়েছে। স্টুডিও সম্প্রতি স্কাইড্যান্সের সাথে একীভূতকরণ শেষ করেছে, যার অর্থ শীর্ষে নতুন নেতৃত্ব রয়েছে, এবং তাদের আদালতের শীর্ষ প্রতিভা এবং বক্স অফিসের দায়িত্ব নেওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সেই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন স্কাইড্যান্সের প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড এলিসন, এখন প্যারামাউন্টের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।
সংযুক্তি বন্ধ হওয়ার পরে, এলিসন এবং প্যারামাউন্টের অন্যান্য ব্রাসগুলির কয়েকজন একটি সংবাদ সম্মেলন করে এবং প্রতি হলিউড রিপোর্টারবড় সিনেমাগুলির ক্ষেত্রে তারা স্প্ল্যাশ তৈরি করতে চাইছে। এলিসন বলেছিলেন, “আমাদের বৃহত্তম অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি হ’ল বিশ্বের সর্বাধিক প্রতিভাবান শিল্পী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য প্রথম নম্বর গন্তব্য হিসাবে সর্বজনীন পুনরুদ্ধার করা।” “দুর্দান্ত চলচ্চিত্র নির্মাতারা দুর্দান্ত সিনেমা করেন।”
এখানেই জিনিসগুলি আকর্ষণীয় হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি “শীর্ষ গান 3” এর মতো সুস্পষ্ট স্টাফগুলিতে প্রসারিত হয় একটি মস্তিষ্কের। তবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে সহ-ফিল্মের চিফ জোশ গ্রিনস্টাইন নামটি “স্টার ট্রেক” এবং “ট্রান্সফর্মার” এর পাশাপাশি একটি “অগ্রাধিকার” হিসাবে একটি নতুন “বিশ্বযুদ্ধের জেড” মুভিটিকে পরীক্ষা করেছেন। “ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড 2” আনুষ্ঠানিকভাবে 2019 সালে প্যারামাউন্ট দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল এবং তখন থেকেই এটি সেই ফ্রন্টে বেশ শান্ত ছিল। এটি প্রদর্শিত হয় যেন শব্দটি পরবর্তী সময়ের চেয়ে শীঘ্রই লাথি মারতে চলেছে। এমন সময়ে যখন কোনও নির্দিষ্টকরণ উপলব্ধ না হয়, এটি বিবেচনা করার মতো বিষয় যে এটি সম্ভবত সিক্যুয়ালের পরিবর্তে রিবুট/নতুন অভিযোজনের রূপ নেওয়া উচিত।
মার্ক ফোস্টার পরিচালিত ২০১৩ সালের মুভিতে ব্র্যাড পিট জাতিসংঘের এক প্রাক্তন কর্মচারী গেরি লেনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি মানবতা ধ্বংস করার হুমকিযুক্ত জম্বি মহামারীকে থামানোর জন্য সময়ের বিপরীতে বিশ্ব ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এটি এতে জম্বি সহ একটি গ্লোব-ট্রটিং অ্যাকশন মুভি। বরং গুরুতরভাবে, এটি একটি বড় হিটও ছিল – যদিও একটি বড় সতর্কতা সহ।
“ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড” বক্স অফিসে 540 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জম্বি মুভি। এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যয়বহুল, একটি রাক্ষসী $ 190 মিলিয়ন বাজেটের সাথে। এটি পথে প্রচুর পুনঃনির্ধারণের সাথে একাধিকবার আবার লেখা হয়েছিল। এটি স্ট্রেইট-আপ স্কার্টেড বিপর্যয়, এবং এটি কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি যে এটি হিট হয়ে ওঠে যা আমরা এটি জানি।
বিশ্বযুদ্ধের জেড বইটি একটি অপঠিত সংস্থান হিসাবে রয়ে গেছে
এটি 12 বছর হয়ে গেছে, এবং এটি “অবতার: জলের পথ” পরিস্থিতি হবে কিনা তা জানা শক্ত, যেখানে শ্রোতারা মূলের এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সিক্যুয়ালের জন্য মুখের দিকে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। সম্ভবত এটি একটি অযথা ঝুঁকি। ডেভিড ফিনচারটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে সরাসরি “ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড 2” -র কথা বলছিলেন, এবং যদি পিটের সাথে “সেভেন” তৈরি করা লোকটি এটি কার্যকর করতে না পারে তবে অতীতকে মরতে দেওয়া সম্ভবত ভাল।
আরও মূল বিষয়, যারা জানেন না তাদের জন্য সিনেমাটি ছিল খুব আলগাভাবে ম্যাক্স ব্রুকসের একই নামের বইয়ের উপর ভিত্তি করে। ২০০ 2006 সালে প্রকাশিত, এটি “পুরুষ ও মহিলাদের ভুতুড়ে ও রিভেটিং কণ্ঠে বলা হয়েছে যারা এই ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছে” এবং এটি “মহামারীটির একমাত্র রেকর্ড”। এটি জম্বি অ্যাপোক্যালাইপসের একটি মৌখিক ইতিহাস, আমরা যে সিনেমা পেয়েছি তার অনুরূপ নয়। বইয়ের অফিসিয়াল সংক্ষিপ্তসারটি নিম্নরূপে পড়েছে:
জম্বি যুদ্ধটি মানবতা নির্মূল করার নিকটবর্তী হয়ে ওঠে। জীবিতদের অ্যাসিড-এডড প্রথম হাতের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের জরুরিতার দ্বারা পরিচালিত ম্যাক্স ব্রুকস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছিলেন, একসময় গ্রহের সর্বাধিক দূরবর্তী এবং অতিথিপরায়ণ অঞ্চলগুলিতে 30 মিলিয়ন আত্মার সাথে মিলিত হয়ে ডিকিমেটেড শহরগুলি থেকে। তিনি পুরুষ, মহিলা এবং কখনও কখনও জীবিতদের সাথে মুখোমুখি হন এমন শিশুদের সাক্ষ্য রেকর্ড করেছিলেন, বা কমপক্ষে সেই ভয়ঙ্কর সময়ের নরক। ‘ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড’ ফলাফল।
এমন একটি পৃথিবী রয়েছে যেখানে বইটির একটি খুব আলাদা, আরও বিশ্বস্ত অভিযোজন ক) ব্যয় করতে পারে $ 200 মিলিয়ন ডলারেরও কম এবং খ) দ্বিতীয় অলৌকিকতার প্রত্যাশায় অতীতের সাথে আঁকড়ে থাকার পরিবর্তে আলাদা কিছু করার সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে। জম্বিগুলি এখনও জনপ্রিয়। হরর বক্স অফিসে গরম। আরেকটি “বিশ্বযুদ্ধ জেড” করা অর্থবোধ করে। এটি ঠিক যে আমাদের কাছে ইতিমধ্যে থাকা সিনেমার একটি সিক্যুয়াল সম্ভবত এটি বোঝায় না।
নতুন “ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড” মুভিটির এখনও প্রকাশের তারিখ নেই, তবে থাকুন।