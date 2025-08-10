টুয়েন মুনে এসকেলেটর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আজ (দশম) সকাল ১১:৫৪ টায়, একজন বৃদ্ধা টুয়েন মুনের অ্যান্ডিং ভিলেজের সহায়তা শপিংমল (হ্যান্ডস) এ এসকেলেটর নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ভূগর্ভস্থ থেকে প্রথম তলায় চলে গেলেন। এই সময়কালে, তিনি দুর্ঘটনাক্রমে একটি ব্যাগ শাকসব্জী ধরে রেখেছিলেন এসকেলেটর এবং তার পাশের একটি দোকানের মধ্যে ব্যবধানে পড়ে। তারপরে তিনি মাটিতে ফিরে এসে চেক করতে গেলেন, তবে তিনি দুর্ঘটনাক্রমে এসকেলেটর এবং দোকানের মধ্যে ব্যবধানে আটকা পড়েছিলেন, লড়াই করে এবং চলাচল করতে অক্ষম হন। এটি দেখে, অন্যান্য উত্সাহী নাগরিকরা দ্রুত আর্মরেস্ট বন্ধ করতে জরুরি স্টপটি চাপিয়ে দেয় এবং মামলাটি প্রতিবেদন করতে সহায়তা করে। উদ্ধারকারীরা লি নামের 76 76 বছর বয়সী ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন, যিনি লাল এবং তার বুকে এবং পুনরুদ্ধারে ফুলে গিয়েছিলেন।
একটি ফিল্ম রয়েছে ｜ একটি 70 বছর বয়সী ব্যক্তি টুয়েন মুনের সহায়তায় মলে একটি ফাঁদে পড়েছিলেন এবং এসকেলেটারে আহত হয়েছিলেন
