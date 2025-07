একটি ফ্যান-প্রিয় স্টার ট্রেক চরিত্রের অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 এ আরও স্ক্রিনটিম থাকবে

অনেকের চাহিদা কয়েকজনের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে যায় … যতক্ষণ না তারা না করে। “স্টার ট্রেক” সর্বদা এই নৈতিক বিভ্রান্তির সাথে কুস্তি করেছে, “দ্য অরিজিনাল সিরিজ” -তে স্পোক হিসাবে লিওনার্ড নিময়ের প্রথম উপস্থিতির সাথে ফিরে এসেছিল। তবুও, এমনকি জিন রডডেনবেরি নিজেও অনুমান করতে পারেননি যে এই বিতর্কটি দীর্ঘ দশক ধরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং প্রসারিত হয়েছিল ঠিক এই বিতর্কটি কতটা প্রিসিয়েন্ট হয়ে উঠবে। কার্যত প্রতিটি সিরিজ চরিত্রের একটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই ধনী এবং স্তরযুক্ত যা পুরো পর্ব এবং আর্কগুলি নিজের চারপাশে ঘোরে দাবি করার জন্য যথেষ্ট স্তরযুক্ত। অবশ্যই, সিন্ডিকেটেড টেলিভিশনের পূর্ববর্তী যুগে এটি অনেক সহজ প্রস্তাব ছিল, যখন নেটওয়ার্কগুলি নিয়মিতভাবে প্রতিটি 20 টি পর্বের উপরের দিকে asons তু অর্ডার করে। Nowadays, at a time when streaming mandates and soaring budgets result in far less runway to tell the same space-bound stories, well, viewers are robbed of the ability to truly get to know each and every individual stationed on each starship bridge.

“অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস” এখনও ব্যতিক্রম হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। 3 মরসুমের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রিমিয়ারটি অবশেষে দিগন্তে উঠে এসেছে এবং এর চেহারা দেখে ভক্তরা নিরাপদে স্টারফ্লিট অফিসারদের উপর আরও বেশি মনোযোগের প্রত্যাশা করতে পারেন যারা অন্যথায় মার্জিনে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে একটি এরিকা অর্টেগাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, মেলিসা নাভিয়া চিত্রিত। /ফিল্ম সম্প্রতি “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর কাস্টের সাথে একটি গোলটেবিল সাক্ষাত্কারে বসার সুযোগ পেয়েছিল, যেখানে আমরা অভিনেতাকে স্পটলাইটের আরও বড় অংশের জন্য শোয়ের সৃজনশীল দলকে ঠেলে দেওয়ার ধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি – বিশেষত যখন এটি ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের স্থির, কুলহেড হেল্মসম্যানের কথা আসে। নাভিয়া যেমন রেখেছিল: