একটি ফ্রিক কনস্ট্রাকশন দুর্ঘটনায় নিহত ট্রেডি বাবা চিহ্নিত করা হয়েছে – কারণ তার চূড়ান্ত মুহুর্তগুলি সম্পর্কে বিরক্তিকর বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে

একজন ব্যবসায়ী কীভাবে কোনও সহকর্মীকে একটি নির্মাণ সাইটে একটি কংক্রিট পাম্পের দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছিল তার ভয়াবহ বিবরণগুলি স্মরণ করেছেন।
মঙ্গলবার সিডনির উত্তর-পশ্চিমে কার্লিংফোর্ডের মেরিটন কনস্ট্রাকশন সাইটে পাওলো মাউউ (৪০) এবং ৩০ বছর বয়সী আইমেন এলাহমাদ গুরুতর আহত হয়েছেন।
এটি বোঝা যাচ্ছে একটি কংক্রিট পাম্প জোড়ের উপরে পড়ে।
মিঃ মাউউ পরে মারা যান, তিনজনের বাবা মিঃ এলাহমাদ পক্ষাঘাত ও পাঙ্কচার্ড ফুসফুস সহ গুরুতর আহত অবস্থায় রয়্যাল নর্থ শোর হাসপাতালে জীবনের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।
বুধবার বন্ধুরা প্রকাশ করেছে যে তিনি ‘ডেলিকেট’ মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচার করবেন।
মেরিটন বস হ্যারি ট্রিগুবফ পরে হতবাক শ্রমিকদের সাথে কথা বলার জন্য ওয়ার্কসাইটে একটি পরিদর্শন করেছিলেন।
‘আমি একটি বিগ ব্যাং শুনেছি, ঘুরে দেখলাম এবং এর নীচে দু’জন লোককে দেখেছি। একজনের পা সবাই বাঁকানো ছিল, ‘একজন শ্রমিক বলেছিলেন সাত সংবাদ।
‘একজনকে অচেতন অবস্থায় ছিটকে গেল।
‘আমি হতবাক ছিলাম। আমি কি করব জানি না। ‘
সিডনি ট্রেডি পাওলো মাউউকে একজন উত্সর্গীকৃত পরিবার হিসাবে স্মরণ করা হয়েছে
মঙ্গলবার কার্লিংফোর্ডের একটি কনস্ট্রাকশন সাইটে একটি কংক্রিট পাম্প দ্বারা দুটি ট্রেড চূর্ণ করা হয়েছিল (দৃশ্যের চিত্রযুক্ত)। মিঃ মাউউ মারা গিয়েছিলেন অন্যদিকে জীবনের জন্য লড়াই করা
বুধবার মিস্টার মাউউয়ের সম্মানে অন্য মেরিটন কনস্ট্রাকশন সাইটে একটি ক্রেনের অপারেশনের একটি ক্রেনের ফুটেজ অনলাইনে উঠে এসেছে, একদল ব্যবসায়ের কাজ দেখেছিল।
‘এটি আপনার জন্য, আমার ইউএসও (ভাই),’ ট্রেডি ফুটেজের ক্যাপশন দিয়েছিল।
এই ট্র্যাজেডিটি মিঃ মাউউর জন্য শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রবণতা তৈরি করেছে, যাকে অন্যকে প্রথমে রেখে দেওয়া একজন নিবেদিত পরিবারের মানুষ হিসাবে স্মরণ করা হয়েছে।
তিনি নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন ‘গর্বিত সামোয়ান’ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যিনি নিউজিল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান।
এক বন্ধু লিখেছেন, ‘তিনি একজন কঠোর পরিশ্রমী বাবা ছিলেন যিনি অন্য দিনের মতো কাজের জন্য চলে গিয়েছিলেন, এটি তাঁর শেষ হবে তা না জেনে।’
‘তার পরিবারের জন্য সরবরাহের জন্য উত্সর্গীকৃত, তিনি কখনও অভিযোগ করেননি এবং সর্বদা অন্যকে নিজের সামনে রাখেন না।’
‘তাঁর হঠাৎ পাসিং জীবন কতটা মূল্যবান এবং ভঙ্গুর জীবন।
‘কেবল তাঁর কঠোর পরিশ্রমের জন্যই তাকে স্মরণ করা হবে, বরং তিনি প্রতি দিন প্রতি পরিবারকে যে ভালবাসা এবং শক্তির জন্য দিয়েছিলেন।’
অন্যরা ট্র্যাজেডিকে কখনও জীবনকে মর্যাদাবান করার জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে দেখেছিল।
তিনজনের বাবা আইমেন এলাহমাদ (চিত্রযুক্ত) হাসপাতালে জীবনের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন
মিঃ মাউউ (চিত্রযুক্ত) ছিলেন একজন ‘গর্বিত সামোয়ান’ যিনি নিউজিল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান
একজন সাথী লিখেছেন, ‘শেষবার আপনি যখন কাউকে “শেষবার” দেখেন তখন আমরা কখনই সত্যিই জানি না।
‘খবর বিশ্বাস করতে পারে না। আপনার ভাল ভাইবস এবং শক্তি চিরকাল মিস করবে। ইয়া, ইউএসও। আপনি সত্যিই মিস হবে। ‘
বুধবার মিঃ এলাহমাদের অবস্থার বিষয়ে বন্ধুরা একটি আপডেট দিয়েছেন যখন তিনি তার মেরুদণ্ডে একটি ‘সমালোচনামূলক’ অপারেশন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন
যেহেতু তিনি তাঁর তরুণ পরিবারের একমাত্র রুটিওয়ালা ছিলেন, ক তহবিল সংগ্রহকারী চিকিত্সা ব্যয় এবং জীবনযাত্রার ব্যয়গুলিতে সহায়তা করার জন্য সেট আপ করা হয়েছে।
তহবিল সংগ্রহকারী বলেছেন, ‘তিনি সর্বদা তাঁর পরিবারের জন্য সরবরাহ করার জন্য, মাঠে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য একজন ছিলেন এবং এখন তাঁর এবং তাঁর প্রিয়জনদের সমর্থন করার জন্য একত্রিত হওয়ার পালা,’ ফান্ডারাইজার জানিয়েছে।
‘পুনরুদ্ধারের রাস্তাটি দীর্ঘ হবে এবং আইমেনের পরিবারের তাদের যে সমস্ত সহায়তা পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজন।
‘আইমেন এমন এক ধরণের ব্যক্তি যিনি অন্যকে সাহায্য করার জন্য কিছু করতে পারেন এবং এখন আমরা তাকে সর্বদা দেখানো একই দয়া এবং উদারতা দেখাতে চাই।
‘আমাদের লক্ষ্য হ’ল আইমেনদের তার পুনরুদ্ধারের দিকে মনোনিবেশ করতে এবং তার পরিবারকে নিরাময়ের দিকে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করার জন্য যথাসম্ভব সমর্থন সরবরাহ করা।’
ফান্ডারাইজার কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রায় 4000 ডলার সংগ্রহ করেছিল।
কার্লিংফোর্ডে কর্মক্ষেত্রের ট্র্যাজেডির তদন্ত এখন চলছে
অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম ইউনিট বিকাশকারী সেফওয়ার্ক এনএসডাব্লুয়ের সাথে ‘সম্পূর্ণ সহযোগিতা’ করছে, যা ট্র্যাজেডিটি কীভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল সে সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে।
একটি মেরিটনের বিবৃতিতে লেখা আছে, ‘আমাদের হৃদয় তাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের কাছে এই অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন সময়ে চলে যায়।’
‘আমরা আমাদের গভীর সমবেদনা প্রসারিত করি এবং তাদের সাথে তাদের দুঃখ ও বেদনার সাথে দাঁড়িয়েছি।’
ট্র্যাজেডিটি কার্লিংয়ের নির্মাণ সাইটে উদ্ভাসিত হয়েছিল-একটি মাস্টার-পরিকল্পিত সম্প্রদায় যা সাতটি উচ্চ-বাড়ী টাওয়ার জুড়ে 629 ইউনিট নিয়ে গঠিত।
এটি একই মেরিটন ওয়ার্কসাইট যেখানে শক্তিশালী বাতাসের কারণে জুনে একটি অস্থির ক্রেন প্রায় টপল।
ঘটনাগুলি পেন্যান্ট হিলস রোড বন্ধ করে দিয়েছে – সিডনির ব্যস্ততম রাস্তাগুলির মধ্যে একটি – এবং কাছের ইউনিট কমপ্লেক্স থেকে কয়েকশ বাসিন্দাকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল।