একটি বিভক্ত পোল্যান্ড, কারোল নওরোকির সংকীর্ণ জয়ের পরে ওয়ার্সায় নীরবতা

The streets of Warsaw, typically lively even in political disappointment, fell into an eerie quiet after Poland’s presidential runoff. যদিও এটি কেবল পদত্যাগের সাধারণ হুশ ছিল না।

ওয়ার্স-ভিত্তিক ইস্রায়েলি সাংবাদিক হাগয় হ্যাকোহেন করল নওরোকির জয়ের ঠিক কয়েক দিন পরে জেরুজালেম পোস্টকে বলেছিলেন, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের বশীভূত ঝামেলাও বিরতি বলে মনে হয়েছিল। ট্রাম এবং বাসে কথোপকথন বন্ধ হয়ে যায়। ফোন চুপ করে গেল।

নাগরিক জোটের প্রার্থী এবং নগরীর মেয়র, রাফাল ট্রাজাস্কোভস্কির পিছনে তার সমর্থন ছুঁড়ে দেওয়া রাজধানীটি ভাগ্য অবিশ্বাসে হতবাক বলে মনে হয়েছিল।

এই প্রতিক্রিয়া ফলাফলের মানসিক ওজন ক্যাপচার করেছে। নওরোকির সংকীর্ণ জয়, মাত্র ৫০.৮% এরও বেশি ভোট অর্জন করে, উদার আশাবাদকে এক চমকপ্রদ বিপর্যয় চিহ্নিত করেছে যা প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ককে ১৮ মাস আগে সবেমাত্র ক্ষমতায় নিয়ে গিয়েছিল।

অনেক শহুরে, ইউরোপীয়পন্থী ভোটারদের জন্য, নির্বাচনের ফলাফলটি ছিল একটি নির্বাচনী ধাক্কা, যা পোল্যান্ডের traditional তিহ্যবাহী, গ্রামীণ অঞ্চল এবং ওয়ার্সার মতো শহরগুলিতে নির্মিত প্রগতিশীল গতির মধ্যে ফাটলকে বোঝায়।

পোল্যান্ডে রাষ্ট্রপতি প্রচারের পোস্টার। (ক্রেডিট: গেটি চিত্র)

হ্যাকোহেন জোর দিয়েছিলেন যে ফলাফলটি কেবল পোল্যান্ডের অধিকারের সাংগঠনিক শক্তিই নয়, টাস্ক-নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে ব্যাপক হতাশার প্রতিফলন ঘটায়। নাগরিক জোট ২০২৩ সালে বিচারিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, বিশেষত গর্ভপাতের বিষয়ে নারীর অধিকারকে অগ্রসর করার এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে পুনরায় প্রতিষ্ঠার সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনগণের সমর্থনকে সমাবেশ করেছিল। তবুও এই প্রতিশ্রুতিগুলির অনেকগুলি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

“এই নির্বাচনগুলি ক্ষমতাসীন জোট-ডোনাল্ড টাস্কের সিভিক প্ল্যাটফর্ম এবং এর সহযোগীদের মুখে একটি চড় মারার মতো জোট-দেড় বছর আগে পোলিশ ভোটারদের সেখানে গিয়ে রক্ষণশীল, traditional তিহ্যবাহী, ক্যাথলিক-ভিত্তিক, ইউরোসিস্টিক পার্টি আইন ও বিচারক পার্টি (পিআইএস) ভোট দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল।

“এই লোকেরা এই সরকারের প্রতি হতাশ, এবং তারা ভোট না দিয়ে বা আগের মতো প্রচুর পরিমাণে ভোট না দিয়ে এটিকে ‘শাস্তি’ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে This কারণ এটি গত দেড় বছর তাদের হতাশ করেছে। টাস্ক সরকার তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের অনেকগুলি অর্জন করতে পারেনি, যখন তারা গর্ভপাতের অধিকারগুলি প্রথম জিনিস হিসাবে এবং ফলস্বরূপ, যখন অন্য কোনও পদক্ষেপের সাথে, যখন একটি শূন্যতা থাকে, তখন অন্য কোনও পদক্ষেপে, যখন একটি শূন্যতা থাকে।”

জনগণ সরকারের সাথে হতাশ হয়ে পড়ার সাথে সাথে ভোটারদের ভোটদান নেমে গেছে

নাগরিক প্ল্যাটফর্মটি আগে শক্তিশালী সমর্থনকে একত্রিত করেছিল এমন অঞ্চলে ভোটার টার্নআউট হ্রাস পেয়েছে। যা একসময় উত্সাহের wave েউ ছিল তা হতাশার জোয়ারে পরিণত হয়েছিল। এই শূন্যতা পিআইএস এবং ডানপন্থী জোটের সমর্থিত নওরোকিকে নিজেকে একটি কার্যকর বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করার অনুমতি দিয়েছিল, অগত্যা নয় কারণ তিনি বেশিরভাগ মেরুগুলিকে বিশদ নীতি দৃষ্টি দিয়ে প্ররোচিত করেছিলেন তবে তিনি যে রাজনৈতিক শ্রেণীর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যার মধ্যে অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

হ্যাকোহেন আরও বলেন, “এই ব্যক্তি যে পোলিশ জনগোষ্ঠীর ৫০.৮৯% ভোট দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, ‘হ্যাঁ, আমরা এই ব্যক্তিকে পোল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি হতে পছন্দ করি, যিনি আইন অবরুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং আমরা ওয়ার্সার মেয়র রাফাল ট্রাজাস্কোভস্কির চেয়ে এই ব্যক্তিকে পছন্দ করি,” হ্যাকোহেন বলেছিলেন।

নওরোকির ব্যক্তিত্ব, অংশ রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবী, অংশ বিরোধী বহিরাগত বহিরাগত, ভোটারদের একটি বিভাগে আবেদন করেছিলেন, এমনকি অসম্পূর্ণভাবে হলেও এটি প্রতিনিধিত্ব বোধ করতে আগ্রহী। তিনি জাতীয় স্মরণ ইনস্টিটিউটের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সর্বাধিক পরিচিত এবং কোনও আইনসভা বা কূটনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য কম পরিচিত। একজন প্রাক্তন অপেশাদার বক্সার, তাকে অনেক সমালোচক পোলিশ শিকারের মতাদর্শ হিসাবে দেখেন। তবুও, এটিই এই বহিরাগত অবস্থা যা তাকে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মার্জিনগুলিতে জিততে সহায়তা করেছিল।

“এটি ২০১ 2016 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো,” হ্যাকোহেন পর্যবেক্ষণ করেছেন। “আপনার কাছে হিলারি ক্লিনটন, রাজনৈতিক সংস্থা এবং ট্রাম্প, একজন ব্যবসায়ী এবং রিয়েলিটি টিভি তারকা। সেখানে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক লোক রয়েছে যারা বলে যে স্থিতাবস্থাটি কাজ করছে না।” নওরোকির বিজয় সম্ভবত ওয়ার্সায় রাজনৈতিক অচলাবস্থা আরও গভীর করবে।

অনেকটা তাঁর পূর্বসূরী আন্দ্রেজেজ দুদার মতো, তিনি তাসকের কেন্দ্রবিন্দু সরকারের আইনসভা এজেন্ডাকে হতাশ করার জন্য রাষ্ট্রপতি ভেটোকে চালিত করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে, পিস-যুগের বিচারিক সংস্কারকে বিপরীত করার মূল প্রচেষ্টা কার্যনির্বাহী বিরোধিতার কারণে বিলম্বিত বা মিশ্রিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদে নাওরোকির সাথে, ক্ষমতার ভারসাম্য গ্রিডলকের দিকে আরও ঝুঁকবে।

এই শক্তি সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে বিচারিক সংস্কারগুলি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে পোল্যান্ডের সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে ছড়িয়ে দিয়েছে। ইইউর শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে যে বিচারকদের নিয়োগের জন্য পোল্যান্ডের ব্যবস্থা বিচারিক স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করেছে। ইস্যুটি সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা সতর্ক ও ধীর হয়ে গেছে, কারণ টাস্ক দেশীয় রাজনীতি এবং ইউরোপীয় আইনের প্রতিযোগিতামূলক দাবিতে নেভিগেট করার চেষ্টা করেছে।

নওরোকি এই ইস্যুতে পিআইএসের উত্তরাধিকার থেকে বিরতি দেবেন বলে খুব কম ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি উদারপন্থী সরকার কর্তৃক ওভাররিচ হিসাবে কী তৈরি করেছিলেন তার তদন্ত হিসাবে স্পষ্টভাবে প্রচার করেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রপতিত্ব তাই কেবল জাতীয়তাবাদী বক্তৃতা হিসাবে প্রত্যাবর্তন নয়, গণতান্ত্রিক সংস্কারের সম্ভাব্য প্রাতিষ্ঠানিক বাধা উপস্থাপন করবে।

ইস্রায়েলি উদ্বেগ নাওরোকির রাষ্ট্রপতি হওয়ার আশেপাশের একটি বিষয়কে দেশের চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত বিষয়কে কেন্দ্র করে। ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল স্মরণে তাঁর আগের ভূমিকা তাকে ইতিহাস ও দায়িত্ব নিয়ে বিশেষত হলোকাস্ট সম্পর্কিত বিষয়ে পোল্যান্ডের ভরাট বিতর্কের কেন্দ্রে রেখেছিল।

2018 সালে, বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আন্ডারজেজ দুদার অধীনে, পোল্যান্ড নাৎসি অপরাধে পোলিশ জটিলতার অভিযোগকে অপরাধী করার আইন পাস করেছে। এই পদক্ষেপটি আন্তর্জাতিক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে, বিশেষত ইস্রায়েল এবং ইহুদি সংগঠনগুলির কাছ থেকে, যারা আশঙ্কা করেছিলেন যে এই জাতীয় আইন একাডেমিক তদন্তকে দমন করবে এবং historical তিহাসিক সত্যকে বিকৃত করবে।

নওরোকি পোলিশ দুর্ভোগের জাতীয় আখ্যানকে প্রচারে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রক্ষা করেছিলেন, এটি এমন একটি বিবরণ যা হলোকাস্টকে অস্বীকার না করে, তার জটিলতার উপর দেশের শিকারকে জোর দেয়।

হ্যাকোহেন উল্লেখ করেছিলেন যে নওরোকিকে বেশিরভাগ পর্যবেক্ষকরা প্রকাশ্যে অ্যান্টিসেমিটিক হিসাবে দেখেন না। হোলোকাস্টের স্মৃতিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আরও সূক্ষ্ম, ইহুদিদের পোলিশ ধৈর্য্যের দিকে দৃষ্টিভঙ্গি সরিয়ে নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করে। “এটি এমন কোনও সংস্থা নয় যা বলে যে কোনও হলোকাস্ট ছিল না,” হ্যাকোহেন বলেছিলেন। “এটি বলে: হ্যাঁ, ইহুদিদের একটি হলোকাস্ট ছিল, এটি ছিল ভয়াবহ, তবে আমরা পোলিশের ব্যথা সম্পর্কেও কথা বলতে চাই।”

এই পুনর্নির্মাণ অনেক ইহুদি পর্যবেক্ষকদের কাছে ঝামেলা করছে, এটি যা বলে তা নয় বরং এটি বাদ দেয়। ঝুঁকিটি এমন নয় যে হলোকাস্ট অস্বীকারের উন্নতি হবে – এটি হবে না – তবে বিস্তৃত বিবরণটি বিকৃত হয়ে যায় এবং পোলিশ শিকারটি গভীর নৈতিক গণনাটিকে প্রতিবিম্বিত করতে ব্যবহৃত হয়।

জাতীয়তাবাদী ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও, নওরোকি পোল্যান্ডকে ন্যাটো বা ইইউর কক্ষপথের বাইরে স্থানান্তরিত করার সম্ভাবনা কম। ইউক্রেনের যুদ্ধ ওয়ার্সার জন্য একটি অস্তিত্বের সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে এবং ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্ক এখনও তার বৈদেশিক নীতির কেন্দ্রবিন্দু। নওরোকি জানিয়েছেন যে তিনি দৃ strong ় ট্রান্স্যাটল্যান্টিক সম্পর্ককে সমর্থন করেন এবং তিনি প্রতিরক্ষা বা কূটনৈতিক ভঙ্গিতে বড় পরিবর্তনকে উস্কে দেবেন এমন পরামর্শ দেওয়ার মতো খুব কম প্রমাণ নেই।

ভোটের পরের দিন, ওয়ার্সা সময়মতো স্থগিত বলে মনে হয়েছিল। শহরটি ট্রাজাস্কোভস্কিকে কেবল স্থানীয় রাজনীতিবিদ হিসাবে নয়, পোল্যান্ডের ভবিষ্যতের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছিল: আধুনিক, ইউরোপীয়, বাহ্যিক চেহারা। তাঁর পরাজয় traditional তিহ্যবাহীতা এবং historical তিহাসিক অন্তঃসত্ত্বা প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে সেই ভিশন প্যাকিং প্রেরণ করেছে।

“আমার পোলিশ বন্ধুরা বিধ্বস্ত,” হ্যাকোহেন ফলাফল সম্পর্কে পোস্টকে বলেছেন। “আমার বাগদত্তা বলেছিলেন যে নির্বাচনের পরের দিন পাবলিক ট্রান্সপোর্টে, সেখানে নীরবতা ছিল। সাধারণত লোকেরা কথা বলে, লোকেরা তাদের ফোনে কথা বলে, লোকেরা রসিকতা করে এবং এটি ছিল নিখুঁত নীরবতা।”