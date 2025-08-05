একটি বিশ্ব যুগান্তরে, ইস্রায়েলি গবেষকরা ল্যাবটিতে প্রথম দীর্ঘমেয়াদী মানব কিডনি বৃদ্ধি করেন

একটি ওয়ার্ল্ড ফার্স্টে, শেবা মেডিকেল সেন্টার এবং তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা কিডনি টিস্যু স্টেম সেলগুলি ব্যবহার করে একটি সিন্থেটিক 3 ডি অঙ্গ সংস্কৃতি – সফলভাবে মানব কিডনি অর্গানয়েডগুলি বৃদ্ধি করেছেন।
সিন্থেটিক কিডনি অঙ্গগুলি 34 সপ্তাহের জন্য পরিপক্ক এবং স্থিতিশীল থাকে, যা কিডনি অর্গানয়েডগুলির দীর্ঘতম-প্রবাহিত এবং বিশুদ্ধতম সেট।
পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি ইউনিটের পরিচালক এবং শেবা মেডিকেল সেন্টারের সাফরা চিলড্রেন হাসপাতালের স্টেম সেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বেনজামিন ডেকেল এবং তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাগল সেন্টার ফর রিজেনারেটিভ মেডিসিনের পরিচালক এই গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন। ডক্টরাল শিক্ষার্থী ড। মাইকেল নামস্টান্নিকভ, তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের চিকিত্সক-গবেষক ট্র্যাকের স্নাতক এবং শেবা মেডিকেল সেন্টারের গবেষণা সহযোগী ডাঃ ওসনাত কোহেন-সোন্টাগ গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন।
ডেকেল বলেছিলেন, “আমরা কিডনির নির্দিষ্ট স্টেম সেলগুলি থেকে একটি অর্গানয়েড আকারে একটি মানব কিডনি বাড়াতে প্রথমবারের মতো সফল হয়েছি,” ডেকেল বলেছিলেন। “এটি জরায়ুতে পরিপক্ক প্রক্রিয়াটির সাথে সমান্তরাল যে গর্ভাবস্থার 34 তম সপ্তাহ পর্যন্ত ঘটে।”
তিনি বলেন, সমীক্ষাটি কিডনির রোগের দিকে পরিচালিত প্রক্রিয়াগুলিতে আলোকপাত করতে পারে, তিনি বলেছিলেন। অনুসন্ধানগুলি মর্যাদাপূর্ণ মেডিকেল প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছিল ইএমবিও জার্নাল।
মানব কিডনি টিস্যু স্টেম সেলগুলি বিচ্ছিন্ন করা
পূর্ববর্তী কিডনি মডেলগুলি প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল, বিশেষ কোষ যা মস্তিষ্ক, হার্ট বা কিডনি কোষে পরিণত হতে পারে তা ব্যবহার করে জন্মেছিল।
“জীবন প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল দিয়ে শুরু হয়, যা দেহের যে কোনও কোষে পার্থক্য করতে পারে,” ডেকেল ব্যাখ্যা করেছিলেন। “তবে প্রায় এক মাস পরে সংস্কৃতিতে কিডনি মারা গিয়েছিল এবং প্রক্রিয়াটি আবার শুরু করতে হয়েছিল।”
প্রায় এক দশক আগে, তাঁর গবেষণা গোষ্ঠীটি প্রথমবারের মতো মানব কিডনি টিস্যু স্টেম সেলগুলি বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল যা অঙ্গটির বৃদ্ধির জন্য দায়ী।
কিডনি টিস্যু স্টেম সেল থেকে গবেষকদের অর্গানয়েডগুলি বৃদ্ধি পেয়েছিল। 34 সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে, তারা কিডনির বিভিন্ন টিস্যু গঠন করেছিল, যেমন রক্ত ফিল্টার এবং মূত্রনালীর নালী, এটি একটি প্রক্রিয়া যা টিউবুলোজেনেসিস নামে পরিচিত।
ডেকেল বলেছিলেন, “ভ্রূণের কিডনি বাড়ানো সাধারণভাবে জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিতে এবং বিশেষত এমন প্রক্রিয়াগুলিতে নতুন আলোকপাত করতে পারে যা কিডনির রোগের দিকে পরিচালিত করে,” ডেকেল বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে গবেষকরা কীভাবে এটি জন্মগত ত্রুটির দিকে নিয়ে যেতে পারে তা দেখতে অর্গানয়েডের বিভিন্ন সংকেত পথগুলি বেছে বেছে অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
তিনি বলেন, “আমরা আসলে ‘লাইভ’ দেখছি যে কীভাবে একটি উন্নয়নমূলক সমস্যা কিডনি রোগের দিকে পরিচালিত করে যা ক্লিনিকে দেখা যায়,” তিনি আরও বলেন, এটি “উদ্ভাবনী চিকিত্সার বিকাশকে সক্ষম করবে।”
সময়ের সাথে সাথে শরীরের বাইরে কিডনি টিস্যু স্টেম সেলগুলি বাড়ানোর ক্ষমতা “পুনর্জন্মগত ওষুধের দরজা খুলে দেয়, অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তরে পরীক্ষাগারে উত্থিত কিডনি টিস্যু প্রতিস্থাপন করে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
ডেকেল বলেছিলেন, “আমাদের কাছে এখন বিভিন্ন কিডনি কোষের একটি অবর্ণনীয় উত্স রয়েছে,” এবং কিডনি বিকাশ এবং কার্যক্রমে তাদের বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা। “