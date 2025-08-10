You are Here
একটি ভুলে যাওয়া মার্ক ওয়াহলবার্গ ফ্লপ ছিল অড্রে হেপবার্নের সেরা চলচ্চিত্রের রিমেক
একটি ভুলে যাওয়া মার্ক ওয়াহলবার্গ ফ্লপ ছিল অড্রে হেপবার্নের সেরা চলচ্চিত্রের রিমেক






চার্লি সম্পর্কে সত্য, চার্লি একটি ফেডোরার সাথে তীব্র দেখাচ্ছে
ইউনিভার্সাল ছবি

অড্রে হেপবার্নের ১৯6363 সালের কমেডি থ্রিলার “চরাড” কেবল অভিনেত্রীর অন্যতম সেরা সিনেমা ছিল না, তবে পুরো বছর থেকে বেরিয়ে আসা এটি অন্যতম সেরা সিনেমা ছিল। বিখ্যাতভাবে “দ্য সেরা হিচকক মুভি হিচকক নেভার ম্যাড” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সিনেমাটি একটি বড় সমালোচনা এবং শ্রোতাদের হিট ছিল। এটি হেপবার্নকে সেরা অভিনেত্রীর জন্য ব্রিটিশ ফিল্ম একাডেমি পুরষ্কারও জিতেছে এবং সেরা মোশন পিকচার স্ক্রিনপ্লেটির জন্য লেখক পিটার স্টোনকে এডগার অ্যালান পো পুরষ্কার জিতেছে।

২০০২ সালের রহস্য চলচ্চিত্র, “দ্য ট্রুথ অফ চার্লি” ছিল “চরাড” এর একটি রিমেক যা মূল হিসাবে একই স্তরের সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছিল। এই একজন হেপবার্নের ভূমিকায় থান্দিও নিউটন এবং ক্যারি গ্রান্টের মার্ক ওয়াহলবার্গ অভিনয় করেছিলেন। ওয়াহলবার্গের চরিত্রটি প্রযুক্তিগতভাবে গ্রান্টের চরিত্র হিসাবে আলাদা নাম থাকতে পারে, তবে তিনি গ্রান্টের যুগের শেষকে চিহ্নিত করে এমন ভূমিকা হিসাবে ততটা স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর হতে লিখেছেন। ওয়ালহবার্গ এবং নিউটন উভয়ই এই মুহুর্তে বড় নাম হওয়া সত্ত্বেও, সিনেমাটি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়েছে। এটি কেবলমাত্র $ 60 মিলিয়ন বাজেটে বিশ্বব্যাপী প্রায় million মিলিয়ন ডলার করেছে।

এর বিপর্যয়কর পারফরম্যান্সের একটি অংশ কাস্টিংয়ে নেমে এসেছিল। স্ক্রিপ্টটি ওয়াহলবার্গকে মনোমুগ্ধকর হতে বলেছিল তার অর্থ এই নয় যে ওয়াহলবার্গ (তার আক্রমণাত্মক হট-হেড চরিত্রগুলির জন্য বেশি পরিচিত) কীর্তিটি বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাকে সমালোচকদের দ্বারা ভুল ধারণা করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং ইউনিভার্সাল ছবিগুলি একমত বলে মনে হয়েছিল। তারা অক্টোবরের শেষে মুভিটি ফেলে দিয়েছিল, অন্যথায় “দ্য রিং,” “ঘোস্ট শিপ” এর মতো হ্যালোইন-সংযুক্ত চলচ্চিত্রগুলির দ্বারা আধিপত্য ছিল এবং অবশ্যই ভয়াবহ গোর-ফেস্ট যা “জ্যাকাস: দ্য মুভি” ছিল। স্টুডিওটি ঘরোয়াভাবে এবং বিদেশে উভয়ই মুভিটি বাজারজাত করার জন্য খুব কম চেষ্টা করেছে বলে মনে হয়েছিল এবং প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রের প্রথম উইকএন্ডের শেষে এটি ইতিমধ্যে ভুলে গিয়েছিল।

আপনার চলচ্চিত্রটি চরেডের সাথে তুলনা করা স্ব-পরাজিত


চ্যারেড, ব্রায়ান একটি ক্যাফেতে রেগির সাথে কথা বলছে, রেজি একটি সিগারেট ধূমপান করছে
ইউনিভার্সাল ছবি

“(পরিচালক জোনাথন) ডেমমে এমন কিছু করেন যা আমি আর কোনও পরিচালককে কখনও দেখিনি – তিনি প্যারিসকে খারাপ দেখায়,” সমালোচক জোশ স্পিগেলকে অভিযোগ করেছেন “চার্লি সম্পর্কে সত্য” সম্পর্কে। সমালোচক পিটার রাইনার এটির সাথে আরও কঠোর হয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিন“আমি বুঝতে পারি যে মার্ক ওয়াহলবার্গ কেরি গ্রান্ট নন, তবে এই সিনেমায় তাঁর উপস্থিতির জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণ থাকা উচিত নয়?” সমালোচক মাইরা ম্যাকডোনাল্ডসের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রচলিত অনুভূতিটি ছিল আরও পজিটিভ পর্যালোচনা“‘চরাদ’ ছিল যাদু; ‘চার্লি’ তা নয়।”

যদি “চার্লি সম্পর্কে সত্য” নিজেকে “চরেড” রিমেক হিসাবে বিক্রি না করে, তবে এটি আরও ভালভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে পরিবর্তে, এটি 60 এর দশকের সবচেয়ে স্নেহময় সিনেমাগুলির সাথে নিজেকে তুলনা করতে বেছে নিয়েছে, এটি একটি সিনেমা এত ভাল যে আইয়ো এডবীরি তার মধ্যে এটি বেছে নিয়েছিল মানদণ্ড পায়খানা ভিডিও বাছাই 60 বছর পরে। “আমি একজন উত্তরাধিকারী ভালবাসি,” এডেবেরি বলেছিলেন। “যখন আমি এই সিনেমাটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম, তখন আমি ঠিক যেমন ছিলাম, ‘ওহ পারফেক্ট, দু’জন গরম লোক একজন উত্তরাধিকারী করছে।’ তবে এটি খুব বোকা এবং খুব নির্বোধের মতো এবং এটি ’60 এর দশকের বুদ্ধি পেয়েছে।

২০২২ সালে, কংগ্রেসের গ্রন্থাগারটি ঘোষণা করেছিল যে তারা জাতীয় চলচ্চিত্র রেজিস্ট্রিতে “চরেড” যুক্ত করছে, এটি একটি তালিকা যা “সাংস্কৃতিকভাবে, histor তিহাসিকভাবে বা নান্দনিকভাবে তাত্পর্যপূর্ণ” বলে বিবেচিত চলচ্চিত্রগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে রয়েছে। সত্যি বলতে, এটি প্রায় সময় ছিল; এমনকি সরাসরি “চরাড” রিমেকের বাইরেও আপনি ইউরোপীয়-সেট সিনেমাগুলির অনেকের উপর মনোমুগ্ধকর প্যারিস-ভিত্তিক স্পাই কমেডিটির স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাবেন যা পরে এসেছিল। “চরাড” অবশ্যই আধুনিক দর্শকদের জন্য পরীক্ষা করার মতো মূল্যবান, বিশেষত যেহেতু আপনার হাতটি পাওয়া খুব সহজ।



