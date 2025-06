একটি মৃত টরেন্ট ট্র্যাকারকে পুনরুত্থিত করা এবং 3 মিলিয়ন সহকর্মী সন্ধান করা

সুতরাং আমি উহ ছিলাম, স্বাভাবিকের মতো কিছু লিনাক্স আইএসও ডাউনলোড করছি। এটি আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, তাই আমি খুললাম Trackers কিউবিটোরেন্টে ট্যাব এবং নিম্নলিখিতগুলি দেখেছেন:

বেশিরভাগ ট্র্যাকার পুরোপুরি মারা গিয়েছিল। হয় হোস্টগুলি নিচে ছিল বা ডোমেনগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে না।

এটা আমাকে ভাবতে পেরেছিল। কি যদি আমি এই মৃত ডোমেনগুলির মধ্যে একটি বাছাই? কয়জন ক্লায়েন্ট সংযোগ করার চেষ্টা করবে?

ক ট্র্যাকার এর একটি মূল উপাদান বিটটোরেন্ট প্রোটোকল। ট্র্যাকারগুলি এমন পরিষেবা যা আপনাকে টরেন্টের জন্য অন্যান্য সমবয়সীদের দিকে নির্দেশ করে। ট্র্যাকার ব্যতীত ফাইলটি ভাগ করে নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না।

স্পষ্টতই এটি টরেন্ট প্রোটোকলে কেন্দ্রীকরণের একটি প্রধান উত্সকে উপস্থাপন করে। যদি আপনার ট্র্যাকারগুলি রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় – বা যদি তারা নির্দিষ্ট শিল্প সংস্থাগুলি দ্বারা অফলাইনে বাধ্য হয় – আপনি ভাগ্যের বাইরে।

আমাদের একটি বিকল্প আছে, বলা হয় মেইনলাইন ডিএইচটিযা একা ইনফোহাশের উপর ভিত্তি করে সমবয়সীদের আরও বিকেন্দ্রীভূত অনুসন্ধান সম্পাদন করে। যদিও ডিএইচটি নিখুঁত নয়। এটি নির্ভর করে বুটস্ট্র্যাপ নোড এবং দুর্বল হয় সিবিল আক্রমণ। এবং আমার দুর্বল পরিবেশন করা টরেন্টের উদাহরণে, ডিএইচটি নির্বিশেষে কোনও সমবয়সীদের সার্ফেস করছে না।

“হোস্ট পাওয়া যায় নি” চিহ্নিত ট্র্যাকারদের তালিকার মাধ্যমে আমি লক্ষ্য করেছি udp://open.demonii.si:1337/announce উপলব্ধ ছিল।

আমি মাধ্যমে ডোমেন কিনেছি মনাদ (কয়েকজন। এসআই ডোমেন রেজিস্ট্রারগুলির মধ্যে একটি), তারপরে একটি কাটা দ্রুত বেনামে ভিপিএস। আমি ডোমেনটি ভিপিএসে ম্যাপ করেছি, তারপরে সেট আপ করুন opentrackerসর্বাধিক ব্যবহৃত এবং শক্তিশালী টরেন্ট ট্র্যাকার সফ্টওয়্যার।

উবুন্টু 24.04 এর জন্য নির্দেশাবলী:

অনুসরণ করুন Readme সংকলন, প্রথমে নির্ভরতা libowfat (কিছু কিছু জিপিএল পুনর্নির্মাণ এবং বার্নস্টেইনএর সি সি লাইব্রেরি) এবং তারপরে নিজেই ওপেনট্র্যাকার।

শেষ অবধি, এই পরিষেবাটিকে নির্জন করার জন্য একটি দ্রুত সিস্টেমড ইউনিট ফাইল:

এমনকি ওপেনট্র্যাকার শুরু করার আগেও আমি ইউডিপি পোর্ট 1337 এর বিরুদ্ধে ট্র্যাফিকের বন্যা দেখেছি:

আমি তখন ট্র্যাকার শুরু করি। প্রায় এক ঘন্টা পরে, এটি প্রায় শীর্ষে ৩.১ মিলিয়ন সহকর্মী জুড়ে ১.7 মিলিয়ন স্বতন্ত্র টরেন্টস!

থেকে প্রতিক্রিয়া http://open.demonii.si:1337/stats?mode=everything ::