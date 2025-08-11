একটি লিস্প সংকলন: ল্যাম্বদা উত্তোলন

class LambdaConverter : # ... def convert ( self , expr , bound , free ): match expr : # ... case ( "let" , bindings , body ): new_bindings = () for name , val_expr in bindings : new_bindings . append (( name , self . convert ( val_expr , bound , free ))) names = name for name , _ in bindings new_body = self . convert ( body , bound | names , free ) return ( "let" , new_bindings , new_body ) # ... class LambdaTests ( unittest . TestCase ): # ... def test_let ( self ): self . assertEqual ( lift_lambdas (( "let" , (( "x" , 5 )), "x" )), ( "labels" , (), ( "let" , (( "x" , 5 )), "x" ))) def test_let_lambda ( self ): self . assertEqual ( lift_lambdas (( "let" , (( "x" , 5 )), ( "lambda" , ( "y" ), ( "+" , "x" , "y" )))), ( "labels" , (( "f0" , ( "code" , ( "y" ), ( "x" ), ( "+" , "x" , "y" )))), ( "let" , (( "x" , 5 )), ( "closure" , "f0" , "x" )))) def test_let_inside_lambda ( self ): self . assertEqual ( lift_lambdas (( "lambda" , ( "x" ), ( "let" , (( "y" , 6 )), ( "+" , "x" , "y" )))), ( "labels" , (( "f0" , ( "code" , ( "x" ), (), ( "let" , (( "y" , 6 )), ( "+" , "x" , "y" ))))), ( "closure" , "f0" ))) def test_paper_example ( self ): self . assertEqual ( lift_lambdas (( "let" , (( "x" , 5 )), ( "lambda" , ( "y" ), ( "lambda" , (), ( "+" , "x" , "y" ))))), ( "labels" , ( ( "f0" , ( "code" , (), ( "x" , "y" ), ( "+" , "x" , "y" ))), ( "f1" , ( "code" , ( "y" ), ( "x" ), ( "closure" , "f0" , "x" , "y" ))), ), ( "let" , (( "x" , 5 )), ( "closure" , "f1" , "x" )))) # ... and many more, especially interacting with `lambda`