You are Here
একটি শিশুর দেহ হিসাবে মারাত্মক আবিষ্কারটি ট্রেডস দ্বারা ঝড়ের পানির ড্রেনে পাওয়া যায়, বড় তদন্তকে উত্সাহিত করে
News

একটি শিশুর দেহ হিসাবে মারাত্মক আবিষ্কারটি ট্রেডস দ্বারা ঝড়ের পানির ড্রেনে পাওয়া যায়, বড় তদন্তকে উত্সাহিত করে

শার্লট ম্যাকআইন্টির, নিউজ রিপোর্টার, অস্ট্রেলিয়া

প্রকাশিত: | আপডেট:

একটি শিশুর দেহটি এমন ব্যবসায়ীরা খুঁজে পেয়েছেন যারা শহরতলির পার্থে একটি ড্রেন পরিষ্কার করছিলেন।

সোমবার দুপুর ১ টার দিকে সিবিডি থেকে ১ কিলোমিটার উত্তরে আলেকজান্ডার হাইটসে একটি ঝড়ের পানির ড্রেনে অবস্থিত একটি লাশের খবরের খবরে পুলিশ প্রতিক্রিয়া জানায়।

লা সাললে রোডে ড্রেনের অবস্থানে একাধিক পুলিশ সংস্থান স্থাপন করা হয়েছে।

আলেকজান্ডার হাইটসের বাসিন্দা ডেভিড বিগউড এবিসি নিউজকে বলেছেন যে তিনি আবিষ্কারের বিষয়ে জানতে পেরে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন।

তিনি এবং তাঁর সঙ্গী, যাদের 17 মাস বয়সী শিশু রয়েছে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্যবসায়ীরা ড্রেনটি পরিষ্কার করার সময় দেহটি খুঁজে পেয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত শহরতলির রাস্তায় ছয়টি ঝড়ের পানির ড্রেন রয়েছে।

বাড়িগুলি লা সাললে রোডের উত্তর দিকে পাওয়া যায় যখন একটি প্রকৃতি রিজার্ভ দক্ষিণের পাশ দিয়ে চলে।

আবিষ্কারের আশেপাশের পরিস্থিতিগুলির তদন্ত চলছে।

অফিসাররা তাত্ক্ষণিকভাবে পুলিশের সাথে যোগাযোগের সন্ধানের বিষয়ে যে কোনও তথ্য সহ কাউকে অনুরোধ করছেন।

আরও অনুসরণ।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts