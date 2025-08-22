একটি সমৃদ্ধ বাগানের জন্য প্রয়োজনীয় ফল গাছের ছাঁটাইয়ের টিপস

সর্বাধিক স্বাস্থ্য এবং ফলনের জন্য কীভাবে ফল গাছ ছাঁটাই করবেন
ফল গাছ বাড়ানো একটি শিল্প অনুশীলনের মতো: প্রতিটি গাছের মনোযোগ, জ্ঞান এবং সঠিক পদ্ধতির প্রয়োজন। এমনকি বিরল জাতগুলি যদি যথাযথ যত্ন, বিশেষত ছাঁটাই করা অবহেলিত থাকে তবে একটি প্রচুর ফসল উত্পাদন করতে পারে না।
ছবি: এআই দ্বারা উত্পাদিত (ওপেনএআই দ্বারা ডাল · ই 3) বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে লাইসেন্স (ওপেনএআই লাইসেন্স)
গাছের উপর লাইকেন
ছাঁটাই কেন গুরুত্বপূর্ণ
ছাঁটাই কেবল শাখা কাটার চেয়ে বেশি – এটি একটি গাছের জীবন বাড়ানোর, ফলের উত্পাদন বাড়াতে এবং এর সামগ্রিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার একটি পদ্ধতি।
“আমাদের ছাঁটাইয়ের প্রচেষ্টা সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, ফল উত্পাদন বাড়াতে পারে, কাঠামোকে শক্তিশালী করতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ করতে পারে, শেষ পর্যন্ত গাছের কার্যকারিতা দীর্ঘায়িত করে,” নীল কলিন্স থেকে প্রাচীনত্বের গাছ।
যখন ছাঁটাই করা
সময় গাছের বিভিন্ন উপর নির্ভর করে। চেরিগুলির জন্য আপেলের চেয়ে আলাদা পদ্ধতির প্রয়োজন। দ্রুত বর্ধমান গাছগুলি আরও ঘন ঘন ছাঁটাই প্রয়োজন। মনে রাখবেন: লক্ষ্যটি কেবল শাখাগুলি সংক্ষিপ্ত করার জন্য নয়, গাছের শক্তি কার্যকরভাবে চ্যানেল করা।
ছাঁটাইয়ের তিনটি প্রধান পদক্ষেপ
1। পরিষ্কার
মৃত, ক্ষতিগ্রস্থ বা রোগাক্রান্ত শাখাগুলি সরান-তথাকথিত “তিনটি ডিএস”। শিকড় থেকে ক্রমবর্ধমান সমস্ত অঙ্কুরও ফল না হওয়ায় তাদের অপসারণ করা উচিত।
2। পাতলা
হালকা এবং বায়ু ক্যানোপিতে প্রবেশ করুন তা নিশ্চিত করুন। ক্রস বা নীচের দিকে বৃদ্ধি যে শাখাগুলি সরান। শাখাগুলির মধ্যে 15-30 সেমি এর সর্বোত্তম ব্যবধান বজায় রাখুন।
3 .. পিছনে কাটা
গত বছরের বৃদ্ধির 30% পর্যন্ত ছাঁটাই করুন। এটি একটি চুল কাটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ: শক্তি না হারিয়ে গাছটি আরও কমপ্যাক্ট হয়ে যায়।
গুরুত্বপূর্ণ টিপস
- ঘন শাখাগুলির জন্য হ্যান্ড প্রুনার এবং একটি করাত ব্যবহার করুন।
- স্টাবগুলি ছেড়ে যাওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ তারা রোগের প্রবেশের পয়েন্ট হয়ে যায়।
- ছাঁটাইয়ের ডিগ্রি গাছের বয়স এবং অবস্থার উপর নির্ভর করে। অল্প বয়স্ক গাছগুলির জন্য মৃদু স্পর্শের প্রয়োজন হয়, যখন বয়স্ক গাছগুলি আরও বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কাট প্রয়োজন।
সঠিক ছাঁটাই গাছের স্বাস্থ্য, হালকা এক্সপোজার এবং বায়ু সঞ্চালনের ভারসাম্য বজায় রাখে যখন বৃদ্ধি এবং উত্পাদনশীলতা উদ্দীপিত করে। আপনার বাগানের সাফল্য – এর সৌন্দর্য, প্রাচুর্য এবং গর্ব – এর উপর নির্ভর করে।