একটি সিএসএস-কেবল তারকা রেটিং উপাদান এবং আরও অনেক কিছু! (পর্ব 1)

একটি তারকা রেটিং উপাদান তৈরি করা ওয়েব বিকাশের একটি ক্লাসিক অনুশীলন। এটা হয়েছে সম্পন্ন এবং পুনরায় কাজ অনেক সময় বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে। এটি একসাথে টানতে আমাদের সাধারণত অল্প পরিমাণে জাভাস্ক্রিপ্ট প্রয়োজন, তবে কেবল একটি সিএসএস-বাস্তবায়নের কী হবে? হ্যাঁ, এটা সম্ভব!

এখানে একটি ডেমো একটি সিএসএস-কেবল তারকা রেটিং উপাদান। আপনি রেটিং আপডেট করতে ক্লিক করতে পারেন।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

শীতল, তাই না? কেবল সিএসএস-হিসাবে থাকা ছাড়াও, এইচটিএমএল কোডটি একটি একক উপাদান ছাড়া কিছুই নয়:

<input type="range" min="1" max="5">

একটি ইনপুট রেঞ্জ উপাদান এখানে নিখুঁত প্রার্থী যেহেতু এটি কোনও ব্যবহারকারীকে দুটি সীমানার মধ্যে একটি সংখ্যার মান নির্বাচন করতে দেয় (দ্য min এবং max )। আমাদের লক্ষ্যটি সেই নেটিভ উপাদানটিকে স্টাইল করা এবং এটিকে অতিরিক্ত মার্কআপ বা কোনও স্ক্রিপ্ট ছাড়াই একটি তারকা রেটিং উপাদানটিতে রূপান্তর করা! আমরা শেষে আরও উপাদানও তৈরি করব, তাই অনুসরণ করুন।

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধটি কেবল সিএসএস অংশে ফোকাস করবে। আমি ইউআই, ইউএক্স এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার দিকগুলি বিবেচনা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার সময়, আমার উপাদানটি নিখুঁত নয়। এটিতে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে (বাগ, অ্যাক্সেসযোগ্যতার সমস্যা ইত্যাদি), সুতরাং দয়া করে এটি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করুন।

আপনি সম্ভবত এটি জানেন তবে সমস্ত ডিফল্ট ব্রাউজার স্টাইল এবং বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ কাঠামোর কারণে ইনপুটগুলির মতো স্থানীয় উপাদানগুলি কিছুটা জটিল। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি কোনও ইনপুট রেঞ্জের কোডটি পরিদর্শন করেন তবে আপনি ক্রোম (বা সাফারি, বা এজ) এবং ফায়ারফক্সের মধ্যে একটি আলাদা এইচটিএমএল দেখতে পাবেন।

ভাগ্যক্রমে, আমাদের কিছু সাধারণ অংশ রয়েছে যা আমি নির্ভর করব। আমি দুটি পৃথক উপাদানকে লক্ষ্য করব: দ্য প্রধান উপাদান (নিজেই ইনপুট) এবং থাম্ব উপাদান (মানটি আপডেট করতে আপনি আপনার মাউসের সাথে স্লাইড করুন)।

আমাদের সিএসএস মূলত এর মতো দেখাবে:

input(type="range") { /* styling the main element */ } input(type="range" i)::-webkit-slider-thumb { /* styling the thumb for Chrome, Safari and Edge */ } input(type="range")::-moz-range-thumb { /* styling the thumb for Firefox */ }

একমাত্র ত্রুটিটি হ’ল আমাদের থাম্ব উপাদানটির স্টাইলগুলি দু’বার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। নিম্নলিখিতগুলি করার চেষ্টা করবেন না:

input(type="range" i)::-webkit-slider-thumb, input(type="range")::-moz-range-thumb { /* styling the thumb */ }

এটি কাজ করে না কারণ পুরো নির্বাচক অবৈধ। ক্রোম অ্যান্ড কো। বুঝতে পারে না ::-moz-* অংশ এবং ফায়ারফক্স বুঝতে পারে না ::-webkit-* অংশ। সরলতার স্বার্থে, আমি এই নিবন্ধটির জন্য নিম্নলিখিত নির্বাচক ব্যবহার করব:

input(type="range")::thumb { /* styling the thumb */ }

তবে ডেমোতে নকল শৈলীর সাথে আসল নির্বাচক রয়েছে। যথেষ্ট পরিচিতি, আসুন কোডিং শুরু করি!

আমরা আকারটি সংজ্ঞায়িত করে শুরু করি:

input(type="range") { --s: 100px; /* control the size*/ height: var(--s); aspect-ratio: 5; appearance: none; /* remove the default browser styles */ }

যদি আমরা বিবেচনা করি যে প্রতিটি তারা একটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে, তবে 5-তারা রেটিংয়ের জন্য আমাদের উচ্চতার পাঁচগুণ সমান প্রস্থের প্রয়োজন, তাই এর ব্যবহার aspect-ratio: 5 ।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

যে 5 মানটিও হিসাবে সংজ্ঞায়িত মানও max ইনপুট উপাদান জন্য বৈশিষ্ট্য।

<input type="range" min="1" max="5">

সুতরাং, আমরা নির্ভর করতে পারি সদ্য বর্ধিত attr() ফাংশন (এই মুহুর্তে ক্রোম-কেবল) ম্যানুয়ালি সংজ্ঞায়িত করার পরিবর্তে সেই মানটি পড়তে!

input(type="range") { --s: 100px; /* control the size*/ height: var(--s); aspect-ratio: attr(max type(<number>)); appearance: none; /* remove the default browser styles */ }

এখন আপনি কেবল সামঞ্জস্য করে তারার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন max বৈশিষ্ট্য। এটি দুর্দান্ত কারণ max বৈশিষ্ট্যটি অভ্যন্তরীণভাবে ব্রাউজার দ্বারাও ব্যবহৃত হয়, সুতরাং সেই মানটি আপডেট করা আমাদের বাস্তবায়নের পাশাপাশি ব্রাউজারের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এই বর্ধিত সংস্করণ attr() হয় কেবল আপাতত ক্রোমে উপলব্ধ সুতরাং আমার সমস্ত ডেমোতে অসমর্থিত ব্রাউজারগুলিতে সহায়তা করার জন্য একটি ফ্যালব্যাক থাকবে।

পরবর্তী পদক্ষেপটি একটি সিএসএস ব্যবহার করা হয় mask তারা তৈরি করতে। পাঁচবার পুনরাবৃত্তি করার জন্য আমাদের আকৃতিটি প্রয়োজন (বা আরও বেশি নির্ভর করে max মান) সুতরাং মুখোশের আকার সমান হওয়া উচিত var(--s) var(--s) বা var(--s) 100% বা সহজভাবে var(--s) যেহেতু ডিফল্টরূপে উচ্চতা সমান হবে 100% ।

input(type="range") { --s: 100px; /* control the size*/ height: var(--s); aspect-ratio: attr(max type(<number>)); appearance: none; /* remove the default browser styles */ mask-image: /* ... */; mask-size: var(--s); }

কি সম্পর্কে mask-image সম্পত্তি আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন? আমি মনে করি এটি অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আমি আপনাকে বলি যে এটির জন্য কয়েকটি গ্রেডিয়েন্টের প্রয়োজন হবে, তবে এটি পরিবর্তে এসভিজিও হতে পারে। এই নিবন্ধটি একটি তারা-রেটিং উপাদান তৈরি করার বিষয়ে তবে আমি স্টার অংশটি জেনেরিক রাখতে চাই যাতে আপনি সহজেই এটি আপনার পছন্দসই কোনও আকারের সাথে প্রতিস্থাপন করতে পারেন। এজন্য আমি এই পোস্টের শিরোনামে “এবং আরও” বলি। আমরা পরে দেখতে পাব যে কীভাবে একই কোড কাঠামো ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন ধরণের পেতে পারি।

এখানে একটি ডেমো রয়েছে যা তারার জন্য দুটি পৃথক বাস্তবায়ন দেখায়। একটি গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করছে এবং অন্যটি একটি এসভিজি ব্যবহার করছে।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এই ক্ষেত্রে, এসভিজি বাস্তবায়নটি আরও পরিষ্কার দেখায় এবং কোডটিও সংক্ষিপ্ত তবে উভয় পন্থা আপনার পিছনের পকেটে রাখুন কারণ গ্রেডিয়েন্ট বাস্তবায়ন কিছু পরিস্থিতিতে আরও ভাল কাজ করতে পারে।

আসুন এখন থাম্ব উপাদানটিতে ফোকাস করা যাক। শেষ ডেমো নিন তারপরে তারাগুলিতে ক্লিক করুন এবং থাম্বের অবস্থানটি লক্ষ্য করুন।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

ভাল জিনিসটি হ’ল থাম্বটি সর্বদা সমস্ত মানগুলির জন্য প্রদত্ত তারার ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে (থেকে min থেকে max ), তবে প্রতিটি তারার জন্য অবস্থান আলাদা। মান নির্বিশেষে অবস্থানটি সর্বদা একই থাকলে ভাল হবে। আদর্শভাবে, থাম্বটি সর্বদা ধারাবাহিকতার জন্য তারকাদের কেন্দ্রে থাকা উচিত।

অবস্থানটি চিত্রিত করার জন্য এবং কীভাবে এটি আপডেট করবেন তা এখানে একটি চিত্র রয়েছে।

লাইনগুলি প্রতিটি মানের জন্য থাম্বের অবস্থান। বাম দিকে, আমাদের ডিফল্ট অবস্থান রয়েছে যেখানে থাম্বটি বাম প্রান্ত থেকে মূল উপাদানটির ডান প্রান্তে চলে যায়। ডানদিকে, যদি আমরা পাশের কিছু স্পেস যুক্ত করে একটি ছোট অঞ্চলে থাম্বের অবস্থানকে সীমাবদ্ধ করি তবে আমরা আরও ভাল প্রান্তিককরণ পাই। সেই স্থানটি একটি তারার অর্ধ আকারের সমান, বা var(--s)/2 । আমরা এর জন্য প্যাডিং ব্যবহার করতে পারি:

input(type="range") { --s: 100px; /* control the size */ height: var(--s); aspect-ratio: attr(max type(<number>)); padding-inline: calc(var(--s) / 2); box-sizing: border-box; appearance: none; /* remove the default browser styles */ mask-image: ...; mask-size: var(--s); }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এটি আরও ভাল তবে নিখুঁত নয় কারণ আমি থাম্ব আকারের জন্য অ্যাকাউন্টিং করছি না, যার অর্থ আমাদের সত্য কেন্দ্রিক নেই। এটি কোনও সমস্যা নয় কারণ আমি থাম্বের আকারটি খুব ছোট একটি প্রস্থের সাথে সমান করে তুলব 1px ।

input(type="range")::thumb { width: 1px; height: var(--s); appearance: none; /* remove the default browser styles */ }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

থাম্বটি এখন তারকাদের কেন্দ্রে স্থাপন করা একটি পাতলা রেখা। আমি অবস্থানটি হাইলাইট করতে একটি লাল রঙ ব্যবহার করছি তবে বাস্তবে আমার কোনও রঙের দরকার নেই কারণ এটি স্বচ্ছ হবে।

আপনি ভাবতে পারেন যে আমরা এখনও চূড়ান্ত ফলাফল থেকে অনেক দূরে রয়েছি তবে আমরা প্রায় সম্পন্ন হয়েছি! একটি সম্পত্তি ধাঁধাটি সম্পূর্ণ করতে অনুপস্থিত: border-image ।

দ্য border-image সম্পত্তি আমাদের প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনও উপাদানকে বাইরে সাজসজ্জা আঁকতে দেয়। এই কারণে, আমি থাম্বটি ছোট এবং স্বচ্ছ করে তুলেছি। রঙ ব্যবহার করে করা হবে border-image । আমি উত্স হিসাবে দুটি শক্ত রঙের সাথে একটি গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করব:

linear-gradient(90deg, gold 50%, grey 0);

এবং আমরা নিম্নলিখিত লিখি:

border-image: linear-gradient(90deg, gold 50%, grey 0) fill 0 // 0 100px;

উপরের অর্থ হ’ল আমরা এর ক্ষেত্রটি প্রসারিত করি border-image উপাদান দ্বারা প্রতিটি দিক থেকে 100px এবং গ্রেডিয়েন্ট সেই অঞ্চলটি পূরণ করবে। অন্য কথায়, গ্রেডিয়েন্টের প্রতিটি রঙ সেই অঞ্চলের অর্ধেকটি কভার করবে, যা 100px ।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আপনি কি যুক্তি দেখছেন? আমরা থাম্বের প্রতিটি পাশে এক ধরণের উপচে পড়া রঙ তৈরি করেছি – এমন একটি রঙিন যা যৌক্তিকভাবে থাম্বটি অনুসরণ করবে তাই প্রতিবার আপনি যখন কোনও তারা ক্লিক করেন তখন এটি জায়গায় স্লাইড হয়!

এখন পরিবর্তে 100px আসুন একটি খুব বড় মান ব্যবহার করা যাক:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমরা কাছে আসছি! রঙটি সমস্ত তারা পূরণ করছে তবে আমরা চাই না এটি মাঝখানে থাকুক বরং পুরো নির্বাচিত তারা জুড়ে। এর জন্য, আমরা গ্রেডিয়েন্টটি কিছুটা আপডেট করি এবং পরিবর্তে ব্যবহারের পরিবর্তে 50% আমরা ব্যবহার করি 50% + var(--s)/2 । আমরা একটি তারার অর্ধেক প্রস্থের সমান অফসেট যুক্ত করি যার অর্থ প্রথম রঙটি আরও স্থান নেবে এবং আমাদের তারকা রেটিং উপাদানটি নিখুঁত!

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমরা এখনও কোডটিকে কিছুটা অনুকূল করতে পারি যেখানে থাম্বের জন্য উচ্চতা নির্ধারণের পরিবর্তে আমরা এটি রাখি 0 এবং আমরা এর উল্লম্ব শুরু বিবেচনা করি border-image রঙ ছড়িয়ে দিতে।

input(type="range")::thumb{ width: 1px; border-image: linear-gradient(90deg, gold calc(50% + var(--s) / 2), grey 0) fill 0 // var(--s) 500px; appearance: none; }

আমরা পরিবর্তে একটি শঙ্কু গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করে গ্রেডিয়েন্টটি আলাদাভাবে লিখতে পারি:

input(type="range")::thumb{ width: 1px; border-image: conic-gradient(at calc(50% + var(--s) / 2), grey 50%, gold 0) fill 0 // var(--s) 500px; appearance: none; }

আমি জানি যে সিনট্যাক্স border-image উপলব্ধি করা সহজ নয় এবং আমি ব্যাখ্যাটি দিয়ে কিছুটা দ্রুত চলে গেলাম। তবে স্ম্যাশিং ম্যাগাজিনে আমার একটি খুব বিশদ নিবন্ধ রয়েছে যেখানে আমি সেই সম্পত্তিটি অনেকগুলি উদাহরণ দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছি যা আমি আপনাকে সম্পত্তি কীভাবে কাজ করে তার গভীর ডুব দেওয়ার জন্য পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

আমাদের উপাদানটির সম্পূর্ণ কোডটি হ’ল:

<input type="range" min="1" max="5">

input(type="range") { --s: 100px; /* control the size*/ height: var(--s); aspect-ratio: attr(max type(<number>)); padding-inline: calc(var(--s) / 2); box-sizing: border-box; appearance: none; mask-image: /* ... */; /* either an SVG or gradients */ mask-size: var(--s); } input(type="range")::thumb { width: 1px; border-image: conic-gradient(at calc(50% + var(--s) / 2), grey 50%, gold 0) fill 0//var(--s) 500px; appearance: none; }

এটাই! সিএসএস কোডের কয়েকটি লাইন এবং আমাদের কাছে একটি দুর্দান্ত রেটিং স্টার উপাদান রয়েছে!

রেটিং হিসাবে অর্ধেক তারার গ্রানুলারিটি থাকার বিষয়ে কী? এটি সাধারণ কিছু এবং আমরা কয়েকটি সামঞ্জস্য করে পূর্ববর্তী কোডটি দিয়ে এটি করতে পারি।

প্রথমত, আমরা ইনপুট উপাদানটি অর্ধেক বৃদ্ধি করতে আপডেট করি step এর পরিবর্তে সম্পূর্ণ পদক্ষেপের পরিবর্তে:

<input type="range" min=".5" step=".5" max="5">

ডিফল্টরূপে, পদক্ষেপটি সমান 1 তবে আমরা এটি আপডেট করতে পারি .5 (বা কোনও মান) তারপরে আমরা আপডেট করি min মান .5 পাশাপাশি। সিএসএসের পাশে, আমরা প্যাডিং থেকে পরিবর্তন করি var(--s)/2 থেকে var(--s)/4 এবং আমরা গ্রেডিয়েন্টের ভিতরে অফসেটের জন্য একই কাজ করি।

input(type="range") { --s: 100px; /* control the size*/ height: var(--s); aspect-ratio: attr(max type(<number>)); padding-inline: calc(var(--s) / 4); box-sizing: border-box; appearance: none; mask-image: ...; /* either SVG or gradients */ mask-size: var(--s); } input(type="range")::thumb{ width: 1px; border-image: conic-gradient(at calc(50% + var(--s) / 4),grey 50%, gold 0) fill 0 // var(--s) 500px; appearance: none; }

দুটি বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য হ’ল অর্ধেকটির একটি ফ্যাক্টর যাও step মান। তার মানে আমরা ব্যবহার করতে পারি attr() এবং একটি জেনেরিক কোড তৈরি করুন যা উভয় ক্ষেত্রে কাজ করে।

input(type="range") { --s: 100px; /* control the size*/ --_s: calc(attr(step type(<number>),1) * var(--s) / 2); height: var(--s); aspect-ratio: attr(max type(<number>)); padding-inline: var(--_s); box-sizing: border-box; appearance: none; mask-image: ...; /* either an SVG or gradients */ mask-size: var(--s); } input(type="range")::thumb{ width: 1px; border-image: conic-gradient(at calc(50% + var(--_s)),gold 50%,grey 0) fill 0//var(--s) 500px; appearance: none; }

এখানে এমন একটি ডেমো রয়েছে যেখানে গ্রানুলারিটি নিয়ন্ত্রণ করতে আপনাকে ধাপটি সংশোধন করা আপনার যা করতে হবে তা হ’ল। ভুলে যাবেন না যে আপনি এটি ব্যবহার করে তারার সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন max বৈশিষ্ট্য।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

যেমন আপনি জানেন, আমরা কীবোর্ড ব্যবহার করে একটি ইনপুট রেঞ্জ স্লাইডারের মান সামঞ্জস্য করতে পারি, যাতে আমরা কীবোর্ডটি ব্যবহার করে রেটিংটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এটি একটি ভাল জিনিস তবে একটি সতর্কতা আছে। ব্যবহারের কারণে mask সম্পত্তি, আমাদের আর ডিফল্ট রূপরেখা নেই যা কীবোর্ড ফোকাস নির্দেশ করে যা কীবোর্ড ইনপুট উপর নির্ভর করে তাদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতার উদ্বেগ।

আরও ভাল ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার জন্য এবং উপাদানটিকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য, ফোকাসের উপর একটি রূপরেখা প্রদর্শন করা ভাল। সবচেয়ে সহজ সমাধান হ’ল একটি অতিরিক্ত মোড়ক যুক্ত করা:

<span> <input type="range" min="1" max="5"> </span>

ভিতরে ইনপুট ফোকাস থাকলে এটির একটি রূপরেখা থাকবে:

span:has(:focus-visible) { outline: 2px solid; }

উভয় রেটিং সামঞ্জস্য করতে নীচের উদাহরণে আপনার কীবোর্ডটি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আরেকটি ধারণা আরও জটিল বিবেচনা করা mask কনফিগারেশন যা রূপরেখা দেখানোর জন্য উপাদানটির চারপাশে একটি ছোট অঞ্চল দৃশ্যমান রাখে:

mask: /* ... */ 0/var(--s), conic-gradient(from 90deg at 2px 2px,#0000 25%,#000 0) 0 0/calc(100% - 2px) calc(100% - 2px);

আমি এই শেষ পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পছন্দ করি কারণ এটি একক-উপাদান বাস্তবায়ন বজায় রাখে তবে সম্ভবত আপনার এইচটিএমএল কাঠামো আপনাকে একটি উপরের উপাদানগুলিতে ফোকাস যুক্ত করতে দেয় এবং আপনি মুখোশ কনফিগারেশনটিকে সহজ রাখতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে!

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আরও উদাহরণ!

যেমনটি আমি আগেই বলেছি, আমরা যা তৈরি করছি তা তারকা রেটিং উপাদানগুলির চেয়ে বেশি। আপনি যে কোনও আকার ব্যবহার করতে সহজেই মুখোশের মান আপডেট করতে পারেন।

এখানে একটি উদাহরণ যেখানে আমি তারার পরিবর্তে হার্টের একটি এসভিজি ব্যবহার করছি।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

প্রজাপতি কেন না?

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এবার আমি একটি মুখোশ হিসাবে পিএনজি চিত্র ব্যবহার করছি। আপনি যদি এসভিজি বা গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না তবে আপনি পরিবর্তে স্বচ্ছ চিত্র ব্যবহার করতে পারেন। যতক্ষণ না আপনার কাছে এসভিজি, একটি পিএনজি বা গ্রেডিয়েন্ট রয়েছে ততক্ষণ আকারগুলি যতদূর যেতে পারে তার সাথে আপনি কী করতে পারেন তার কোনও সীমা নেই।

আমরা আরও কাস্টমাইজেশনে যেতে পারি এবং একটি তৈরি করতে পারি ভলিউম নিয়ন্ত্রণ উপাদান নীচে পছন্দ:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমি শেষ উদাহরণে একটি নির্দিষ্ট আকারের পুনরাবৃত্তি করছি না, তবে একটি জটিল ব্যবহার করছি mask কনফিগারেশন তৈরি করতে একটি সংকেত আকার।

আমরা একটি তারকা রেটিং উপাদান দিয়ে শুরু করেছি এবং দুর্দান্ত উদাহরণ দিয়ে শেষ করেছি। শিরোনামটি হতে পারে “কীভাবে একটি ইনপুট রেঞ্জের উপাদানটি স্টাইল করা যায়” কারণ এটি আমরা যা করেছি। আমরা কোনও স্ক্রিপ্ট বা অতিরিক্ত মার্কআপ ছাড়াই এবং সিএসএসের কয়েকটি লাইন দিয়ে একটি নেটিভ উপাদান আপগ্রেড করেছি।

তোমার কি? আপনি কি একই কোড কাঠামো ব্যবহার করে অন্য অভিনব উপাদান সম্পর্কে ভাবতে পারেন? মন্তব্য বিভাগে আপনার উদাহরণ ভাগ করুন!