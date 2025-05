একটি সিএসএস ক্যারোসেলের ভিতরে স্ক্রোল চালিত অ্যানিমেশন

আমি যা শিখেছি তা প্রতিফলিত করছিলাম সিএসএস ক্যারোসেলস সম্প্রতি। বাক্সের বাইরে তারা অনেক কিছু করতে পারে (এবং কিছু জিনিস তারা না) একবার আপনি একটি স্ক্রোল ধারক সংজ্ঞায়িত করুন এবং ওভারফ্লোটি লুকান।

আরে, স্ক্রোল অঞ্চলগুলির সাথে কাজ করে এমন কোনও মোটামুটি নতুন সিএসএস বৈশিষ্ট্য নেই? ওহ হ্যাঁ, এটা স্ক্রোল চালিত অ্যানিমেশন। এর অর্থ এই নয় যে আমরা সিএসএস ক্যারোসেলের আইটেমগুলির মাধ্যমে স্ক্রোল করার সময় আমরা একটি অ্যানিমেশন ট্রিগার করতে পারি?

হ্যাঁ, কেন, এর অর্থ হ’ল। কমপক্ষে ক্রোমে আমি এই সাথে খেলছি:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এটি যতটা আশা করা যায় তত সোজা: আপনার কীফ্রেমগুলি সংজ্ঞায়িত করুন এবং সেগুলি ক্যারোসেল আইটেমগুলিতে প্রয়োগ করুন:

@keyframes foo { from { height: 0; } to { height: 100%; font-size: calc(2vw + 1em); } } .carousel li { animation: foo linear both; animation-timeline: scroll(inline); }

অবশ্যই এই বিষয়গুলি সঞ্চার করার আরও চালাক উপায় রয়েছে। তবে আমার কাছে মজার বিষয় হ’ল এই ডেমোটি এখন সিএসএস ক্যারোসেলগুলি একত্রিত করে সঙ্গে স্ক্রোল চালিত অ্যানিমেশন। একমাত্র ঘষা হ’ল ডেমোটিও চড় মারল সিএসএস স্ক্রোল স্ন্যাপিং সেখানে মসৃণ স্ক্রোলিং সহ, যা স্ক্রোল অ্যানিমেশন প্রয়োগ করার সময় কার্যকরভাবে মুছে ফেলা হয়।

আমি ভেবেছিলাম আমি এর চারপাশে কাজ করতে পারি view() পরিবর্তে টাইমলাইন। এটি অবশ্যই একটি মসৃণ অ্যানিমেশন তৈরি করে যা প্রতিটি ক্যারোসেল আইটেমটি দেখার সাথে সাথে প্রয়োগ করা হয়, তবে মসৃণ স্ক্রোলিংয়ে কোনও ডাইস নেই।