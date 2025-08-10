একটি সেরিব্রাল অ্যানিউরিজম কী, নীরব অবস্থা কোন অভিনেতা জুয়ান কার্লোস রামরেজ মারা গিয়েছিলেন? – আর্থিক

‘লা রোজা দে গুয়াদালাপে’র অভিনেতা জুয়ান কার্লোস রামরেজ 38 বছর বয়সে মারা গেছেন, তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত হওয়া আমি এই, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে।
“কিছু দিন আগে জুয়ান কার্লোস একটি সেরিব্রাল অ্যানিউরিজমের কারণে মারা গিয়েছিলেন। আমরা প্রাপ্ত কল এবং বার্তাগুলির গভীরভাবে প্রশংসা করি। আমরা পুরো রামরেজ আইয়ালা পরিবারের জন্য তাদের প্রার্থনা চাই,” তারা একটি গল্পে লিখেছিল।
এজেন্সি যেমন উল্লেখ করেছে, জুয়ান কার্লোস রামরেজের মৃত্যুর কারণ ছিল একজন অ্যানিউরিসম সেরিব্রালশর্ত যা সাধারণত বিপজ্জনক নয় এবং এর কোনও লক্ষণ নেই তবে এর কিছু ক্ষেত্রে দুর্দান্ত পরিণতি হতে পারে।
অভিনেতা জুয়ান কার্লোস রামরেজ ছিলেন একজন প্রশিক্ষণ স্থপতি আইবেরো -আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়; তবে তিনি অ্যাকশনে দ্বিতীয় ক্যারিয়ার অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রকল্পে আত্মপ্রকাশ বক্সার 2018 সালে এবং, অনুযায়ী আইএমডিবিবিনোদন মাধ্যমের সক্রিয় তাঁর 8 বছরে তাঁর বিভিন্ন শর্ট ফিল্ম, সিরিজ এবং সাবান অপেরাগুলিতে 19 টি কাগজপত্র ছিল।
এবং এটি প্রিয় টেলিভিশন প্রোগ্রামগুলিতে যেমন অ্যাপারেশন ছিল মহিলারা কী চুপ করে আছেন, গুয়াদালাপের গোলাপ, আবেগের জোয়ার, অপরাধের লটারি, শেষ রাজা, বন্দী নং 1, ক্লিন ফিস্ট ও প্রবাদটি যেমন যায়।
তাঁর শেষ উপস্থিতি এই বছর ছিল ‘রোজারিও টিজেরাস’ -এর চতুর্থ মরশুমে, বার্বারবারা দে রেজিল অভিনীত, যেখানে তিনি এই সিরিজে কমপক্ষে 16 টি অধ্যায়ের জন্য’ চিভো ‘চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যেখানে তিনি স্বীকৃত হয়েছেন।
জুয়ান কার্লোস রামরেজ আইয়ালাকে তাঁর আল্টাই প্রোফাইলে “গল্প ও চরিত্রগুলি বলার এবং গল্প ও চরিত্র তৈরির ধর্মান্ধ” ছাড়াও “একজন উত্সাহী, বিতরণ, দায়িত্বশীল এবং মহৎ অভিনেতা” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। তাদের অন্যান্য শখের মধ্যে ছিল প্রকৃতি, বহিরঙ্গন ক্রিয়াকলাপ, খেলাধুলা, পড়া এবং লেখা।
অভিনেতা জুয়ান কার্লোস রামরেজ দে লা রোজা দে গুয়াদালুপের মৃত্যুর কারণ কী?
অনুযায়ী ক্লিনিক, “এটি মস্তিষ্কের একটি রক্তনালীতে একটি ধাক্কা বা বুলিং।” যখন অ্যানিউরিজম একটি ফাঁস উপস্থাপন করে বা বিরতি দেয়, এটি একটি হতে পারে সেরব্রোভাসকুলার দুর্ঘটনা হেমোরারি।
“সেরিব্রাল অ্যানিউরিজমগুলি সাধারণ, তবে তাদের বেশিরভাগ গুরুতর নয়, বিশেষত যদি তারা ছোট হয়।
যাইহোক, তারা এটি পরিষ্কার করে দেয় যে “যদি কোনও অ্যানিউরিজম ভেঙে যায়, আপনি দ্রুত জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারেন এবং জরুরি চিকিত্সার প্রয়োজন“; যদিও চিকিত্সার সাথে জড়িত ঝুঁকিটি নিজের মধ্যে অ্যানিউরিজমের চেয়ে কম কিনা তা চিকিত্সকদের অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে।
একটি অ্যানিউরিজম চোখের উপরের এবং উত্তরোত্তর অংশে ব্যথার মতো লক্ষণগুলির কারণ হতে পারে, dilated ছাত্র, ডাবল ভিশন বা দৃষ্টি পরিবর্তন, মুখের একপাশে অসাড়তা বা খিঁচুনি; অ্যানিউরিজমের ফাটলকে একটি শক্তিশালী মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমি বমি ভাব, ঘাড়ে কঠোরতা, ডাবল বা অস্পষ্ট দৃষ্টি, হালকা সংবেদনশীলতা, জ্ঞান হ্রাস বা বিভ্রান্তি যুক্ত করা হয়।
হঠাৎ এবং তীব্র মাথাব্যথার ক্ষেত্রে, বা আপনি এতে ভোগার কাছাকাছি কারও সাথে রয়েছেন, তারা তত্ক্ষণাত জরুরী পরিষেবাগুলিকে সংশ্লিষ্ট মনোযোগ পাওয়ার জন্য কল করার পরামর্শ দেন।
সম্পর্কে সেরিব্রাল অ্যানিউরিজমস, মেডলাইনপ্লাস তিনি আরও যোগ করেছেন যে পরিসংখ্যানগতভাবে 50 জনের মধ্যে একজনের একটি সেরিব্রাল অ্যানিউরিজম রয়েছে “তবে এই অ্যানিউরিজমের একটি অল্প সংখ্যকই লক্ষণ বা ফেটে যাওয়ার কারণ হয়।”