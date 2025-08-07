একটি সোনোসের দাম বাড়ানো একটি খারাপ পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে চলেছে

একটি সংস্থা হিসাবে, লোকেরা যখন আপনার পণ্যটি নিয়ে বিরক্ত হয় তখন আপনি প্রচুর কাজ করতে পারেন। আপনি ছাড় দিতে পারেন (চাহিদা চালানোর প্রয়াসে ছাড়), আপনার সিইওকে অদলবদল করতে পারেন (এটি একটি বিবৃতি এবং একটি ভিবে শিফট), বা আপনি আরও ভাল করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে লোকদের বিরক্ত করার সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারেন (কল্পনা করুন!)। সময়গুলি যখন শক্ত হয় তখন আমি একটি কাজ করার পরামর্শ দেব না, তবে দাম বাড়ানো হয়, তবে সোনোসকে এই সঠিক দৃশ্যে বাধ্য করা হয়েছিল বলে মনে হয়।
সোনোসের নতুন সিইও, টম কনরাডের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য শুল্কগুলি – যেমন তারা অনেক সংস্থার জন্য – ক্রিপিং করছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে ইতিমধ্যে ব্যয়বহুল অডিও গিয়ারের জন্য উচ্চতর দামের ফলস্বরূপ। প্রতি ব্লুমবার্গকনরাড সর্বশেষ ত্রৈমাসিক আয়ের প্রতিবেদনে বলেছিলেন যে “এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমাদের এই বছরের শেষের দিকে নির্দিষ্ট পণ্যগুলিতে দাম বাড়াতে হবে।” কোন পণ্য? আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, তবে ইদানীং সোনোসের জন্য কীভাবে চলছে তা বিবেচনা করে এটি দুর্দান্ত নয়।
প্রথমত, একটি অ্যাপ্লিকেশন বিপর্যয় ছিল যা আসলে 2024 সালে পণ্য লঞ্চগুলি বিলম্বিত করে এবং সোনোস প্যাট্রিক স্পেন্স থেকে কনরাডে সিইওদের অদলবদল করে। যেন এটি যথেষ্ট খারাপ ছিল না, এই সপ্তাহে সোনোসও স্বীকার করেছেন যে “খুব কম” সংখ্যক স্পিকার অতিরিক্ত উত্তপ্ত ছিল। অতিরিক্ত গরম করে, আমি বোঝাতে চাইছি তারা এত গরম হয়ে উঠছিল যে ইউএসবি-সি পোর্টগুলি গলে গেছে। আমি কোনও বিশেষজ্ঞ নই, তবে আমি এগিয়ে যাব এবং বলব যে এটি কিছুটা আগুনের ঝুঁকির মতো দেখাচ্ছে।
সত্যটিও রয়েছে, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি যে সোনোস-ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্যগুলি ইতিমধ্যে শুরু করা মোটামুটি ব্যয়বহুল। উদাহরণস্বরূপ, এর টেক্কা হেডফোনগুলি 400 ডলার, যা এখনও এয়ারপডস সর্বোচ্চের তুলনায় সস্তা তবে প্রতিযোগীদের তুলনায় কিছুই নয় এবং এর হেডফোন 1 এর মতো বেশি, যা 300 ডলারে বিক্রি করে। এছাড়াও, সেই হেডফোনগুলি এবং এর টিভি অডিও অদলবদল বৈশিষ্ট্য থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে আপনার একটি সোনোস সাউন্ডবার প্রয়োজন। একইভাবে, সোনোস ‘ 2 স্পিকার সরানA একটি পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার – 450 ডলার, যা বোসের নতুন সাউন্ডলিংক প্লাসের প্রিমিয়ামকেও গ্রহণ করে। এই পণ্যগুলির জন্য সোনোসের উইগল রুম যা রয়েছে তা অস্পষ্ট, তবে আমার কাছে মনে হয় যে এই গ্যাজেটগুলিতে দাম বাড়ানো ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল হতে পারে।
সোনোস, এর অংশ হিসাবে, এটি স্বীকৃতি দিয়েছে বলে মনে হয় এবং ব্লুমবার্গের মতে কনরাড বলেছেন যে দাম বাড়ানো বিভিন্ন বিভাগে পৃথক হবে। শোনো, আমি এখানে একক সোনোসকে বোঝাতে চাইছি না কারণ শুল্কগুলি প্রচুর বিভিন্ন বিভাগে, প্রযুক্তি এবং নন-টেক একইভাবে বিস্তৃত প্রভাব ফেলছে, তবে আমি যদি মিথ্যা বলি যে এই স্কিজটি বিশেষভাবে খারাপ সময় অনুভব করে না। একটি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত: দামগুলি যদি আরও বেলুন আরও বেশি হয় তবে সোনোস তার ব্র্যান্ডের আনুগত্যকে এমনভাবে এমনভাবে রাখবে যা এটি আগে কখনও করা হয়নি।