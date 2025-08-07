একটি স্টার ট্রেক ফিল্ম ডেভ ফ্রাঙ্কো এবং অ্যালিসন ব্রি বডি হরর মুভি একসাথে অনুপ্রাণিত করেছে (একচেটিয়া)

নিওন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বড় তরঙ্গ তৈরি করছে। “পরজীবী” এবং “আনোরা” সহ সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি অস্কারের সেরা চিত্র বিজয়ীদেরই এই সংস্থাটিই নয়, ইন্ডি স্টুডিওটিও মূল হরর, যেমন গত বছরের ব্রেকআউট “লংগলস” এর মতো বেশ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। জেনারটিতে কোম্পানির সর্বশেষ প্রচারটি “একসাথে”, পরিচালক মাইকেল শ্যাঙ্কসের কাছ থেকে শরীর/হরর একটি বাঁকানো বিট। দেখা যাচ্ছে, তিনি একটি অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে কিছুটা অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন: “স্টার ট্রেক।”
“একসাথে” তার অভিনয় করেছেন ডেভ ফ্রাঙ্কো এবং অ্যালিসন ব্রি যথাক্রমে টিম এবং মিলি হিসাবে। তাদের সম্পর্কের বছরগুলিতে, এই দম্পতি একটি চৌরাস্তাতে রয়েছেন, তারা একে অপরের জীবনে একমাত্র পরিচিত জিনিস হিসাবে দেশে চলে এসেছেন। উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে একটি রহস্যময় শক্তির সাথে একটি মুখোমুখি তাদের বন্ধন করতে বাধ্য করে, তাই কথা বলতে।
/ফিল্মের বিজে কোলাঞ্জেলো শ্যাঙ্কসের সাথে প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রের মুক্তির সম্মানে কথা বলেছেন। তার সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর অনুপ্রেরণাগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময়, চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রকাশ করেছেন যে 1996 এর “স্টার ট্রেক: প্রথম যোগাযোগ” একটি প্রভাব ছিল। কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বডি হরর ফিল্ম। শ্যাঙ্কস যেমন ব্যাখ্যা করেছেন:
“আমি ছোটবেলায় আমার সর্বকালের অন্যতম প্রিয় সিনেমা প্রতিফলিত করছিলাম – এবং আমার সম্ভবত এ সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করা উচিত, কারণ এটি খুব আকর্ষণীয় নয় – এটি ছিল ‘স্টার ট্রেক: প্রথম যোগাযোগ’, আমি জোনাথন ফ্রেকস দ্বারা পরিচালিত। সম্ভবত এটি আমার মাথায় এতক্ষণ গুজব ছড়িয়েছে যা ক্যাপ্টেন পিকার্ড ইনজেকশনের সাথে শুরু করে, তার চোখের বলের মধ্যে একটি সুই এবং তারা তার মুখের মধ্যে মানুষের ত্বককে গ্রাফ করছে, ‘আমি কেন এইরকম বাচ্চা হিসাবে দেখেছি?’ হ্যাঁ, অনুপ্রেরণার জন্য ফ্রেস-ম্যানকে ধন্যবাদ। “
স্টার ট্রেক: প্রথম যোগাযোগটি পূর্ণ-বিকাশ হরর জন্য একটি অপ্রত্যাশিত অনুপ্রেরণা
যারা পরিচিত নাও হতে পারেন তাদের জন্য, “স্টার ট্রেক: প্রথম যোগাযোগ” এন্টারপ্রাইজ ক্রু ক্যাপ্টেন পিকার্ড (প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট) এর নেতৃত্বে বর্গের সাথে লড়াই করে দেখছেন। তারা শেষ পর্যন্ত এলিয়েনদের পৃথিবীর টাইমলাইনে দূষিত করা থেকে বিরত রাখতে এবং ভিনগ্রহের জীবনের সাথে মানবজাতির প্রথম যোগাযোগ রোধ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একবিংশ শতাব্দীতে ফিরে আসে। তিনি সমস্ত মানবতাকে একীভূত করার আগে তাদের অবশ্যই ভয়ঙ্কর বর্গ কুইনের সাথে লড়াই করতে হবে।
বর্গ হ’ল অন্যতম সেরা ক্লাসিক “স্টার ট্রেক” ভিলেন। এগুলি আরও ভয়াবহগুলির মধ্যে একটি, পুরো বিষয়টি হ’ল আক্ষরিক আত্তীকরণ, যেখানে এর শরীরের ভয়াবহতা সমস্তই আসে While অ্যালিস ক্রিগে বর্গ কুইন হিসাবে অবিশ্বাস্যভাবে মেনাকিং করছেন এবং পিকার্ডের সাথে তাঁর মিথস্ক্রিয়াগুলি সত্যই ভয়াবহতার জিনিস।
স্টুয়ার্টের প্রিয় “স্টার ট্রেক” মুভি হিসাবে “প্রথম যোগাযোগ” নামকরণ করার একটি ভাল কারণ রয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি কয়েক দশক ধরে টেলিভিশনে সমৃদ্ধ হয়েছে, তবে সিনেমাগুলি সর্বদা হিট এবং মিস প্রস্তাব ছিল। এটি একেবারে হিটগুলির মধ্যে একটি ছিল এবং সেই সময়টি সদয় হয়েছে। এবং দেখা যাচ্ছে যে এই বিশেষ হিট, বছর পরে, 2025 এর সবচেয়ে প্রশংসিত হরর মুভিগুলির মধ্যে একটিকে অনুপ্রাণিত করতে সহায়তা করেছে। সম্ভবত শ্যাঙ্কসকে এটি একটি আকর্ষণীয় উপাখ্যান নয় সে সম্পর্কে তার অবস্থানটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত।
“একসাথে” এখন প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে।