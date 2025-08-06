You are Here
একটি স্বপ্ন এক সময় প্রদর্শনীতে ইবাদানে উত্থিত শিল্পীদের স্পটলাইট করে
News

একটি স্বপ্ন এক সময় প্রদর্শনীতে ইবাদানে উত্থিত শিল্পীদের স্পটলাইট করে

লিখেছেন: একটি শামিও

সৃজনশীলতা এবং উদযাপনের রঙিন মিশ্রণে, ইবাদানের ওলুওল ওমোফেমি স্টুডিওতে সম্প্রতি নাইজেরিয়ার শিল্প দৃশ্যে উদীয়মান প্রতিভাগুলিকে স্পটলাইটের জন্য সংগঠিত করার জন্য এবং ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট ডেভিড ওলাতয়ের 30 তম জন্মদিনের স্মরণে সংগঠিত করার জন্য সংগঠিত একটি শিল্প প্রদর্শনীর হোস্ট খেলেন।

প্রদর্শনীতে সাতটি উদীয়মান শিল্পীর রচনাগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যার টুকরো স্মৃতি, পরিচয় এবং বাড়ির ধারণার শক্তিশালী থিমগুলি অনুসন্ধান করেছিল। অনেক শিল্পীর জন্য, এটি তাদের প্রথমবারের মতো এই জাতীয় বিশিষ্ট প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

প্রদর্শনীর আহ্বায়ক ডেভিড ওলাতয়ে এই ইভেন্টটিকে গভীরভাবে ব্যক্তিগত প্রকল্প এবং নিজের কাছে একটি প্রতীকী জন্মদিনের উপহার হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি নাইজেরিয়ান ট্রিবিউনকে বলেছিলেন, “আমি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা।”

তাঁর কথায় “এটি আমার উত্তরাধিকার স্থাপনের, তরুণ শিল্পীদের সমর্থন করা এবং আপনি যদি তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে স্বপ্নগুলি বাস্তবে পরিণত হতে পারে তা দেখানোর এটি আমার উপায়।”

ওলাতয়ে, যিনি ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে শিল্পকর্মগুলি ভাগ করে এবং বিক্রি করে শিল্প প্রচারে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে “এক সময়ে একটি স্বপ্ন” ডিজিটাল প্রচার থেকে শারীরিক স্থানগুলি নিরাময়ে রূপান্তরিত করে। “আমি পরামর্শদাতা হয়েছি এবং আমি এখনও একজন পরামর্শদাতার অধীনে শিখছি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে অন্যদের পিছনে আসা অন্যদের ক্ষেত্রেও একই কাজ করা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির জন্য এই তরুণ শিল্পীদের সহায়তা করা এবং অবস্থান করা,” তিনি বলেছিলেন।

ফ্রান্সেস আকিন্টুয়ে দ্বারা সজ্জিত, প্রদর্শনীতে সম্প্রদায়-বিল্ডিং, বৃদ্ধি এবং শিল্পে উপস্থাপিত কণ্ঠগুলির দৃশ্যমানতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। তার মতে, শিল্পীরা তাদের প্রতিশ্রুতি এবং ইচ্ছাকৃততার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিল। তিনি বলেন, “আমরা এমন শিল্পীদের উপর আলোকপাত করতে চেয়েছিলাম যারা এই কাজটি রেখেছেন, এমনকি যদি তারা এখনও তাদের পা খুঁজে পান তবে এটি আমার কাছে একটি স্বপ্ন সত্য এবং আশা করি, তাদের অনেকের জন্যই একটি টার্নিং পয়েন্ট,” তিনি বলেছিলেন।

আকিন্টুয়ে, যিনি এখনও স্নাতক থাকাকালীন প্রদর্শনীগুলি সংশোধন শুরু করেছিলেন, উল্লেখ করেছিলেন যে এর মতো ঘটনাগুলি দেশের শিল্পের আড়াআড়িটিকে পুনরায় আকার দিতে পারে।

“এটি কেবল ইবাদান সম্পর্কে নয়; এটি নাইজেরিয়া জুড়ে তরুণ শিল্পীদের জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করার বিষয়ে,” তিনি যোগ করেছেন।

উদ্যোগের অংশ হিসাবে, প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত প্রতিটি শিল্পকর্ম বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ ছিল, এই তরুণ প্রতিভাগুলি তাদের নৈপুণ্য থেকে উপার্জনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ওলাতয়ের একটি প্রচেষ্টা।

নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন থেকেও পড়ুন: আমরা আত্মবিশ্বাসী নাইজেরিয়ানরা 2027 সালে টিনুবুকে ভোট দেবে – এপিসি

বৈশিষ্ট্যযুক্ত শিল্পীদের মধ্যে একজন, স্যামসন ওলাতুনবসুন, প্ল্যাটফর্মটির জন্য তাঁর প্রশংসা এবং তাঁর শৈল্পিক যাত্রায় এর প্রভাব ভাগ করেছেন। “আমি বছরের পর বছর ধরে ডেভিডের কাজ অনুসরণ করেছি। তাঁর ধারাবাহিকতা আমাকে আমার নিজের শিল্পে বিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমি এই সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞ এবং আমি তৈরি চালিয়ে যাব,” তিনি বলেছিলেন।

‘ওয়ান ড্রিম এ টাইমস’ এর সাথে ওলাতয়ে এবং তার দলটি কীভাবে নাইজেরিয়ার প্রাণবন্ত, চির-বিকশিত সৃজনশীল স্থানে তরুণ শিল্পীদের লালন-পালন ও উদযাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটি নতুন অধ্যায়টি সবেমাত্র খুলতে পারে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts