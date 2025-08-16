You are Here
একটি হাড়-শীতল চিৎকার অপ্রত্যাশিত করোনেশন স্ট্রিট হররিতে শাওয়ার প্রেরণ করে সাবান

রাতে রাস্তার সামনে করোনেশন স্ট্রিট লোগো।
দুর্যোগ স্ট্রাইক (ছবি: আইটিভি/মেট্রো)

স্যালি এবং টিম মেটকাল্ফ (স্যালি ডাইনেভর এবং জো ডুটিটিন) করোনেশন স্ট্রিটে পালিত বাবা -মা হওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা সহজ ছিল না। তারা তাদের বাবা -মা মিক এবং লু (জো লেটন এবং ফারেল হেগার্টি) দুজনেই কারাগারে শেষ হওয়ার পরে তারা শ্যানিস এবং জোয়ানি মাইকেলিসের (মলি কিল্ডফ এবং সাভানা পেনিংটন) যত্ন নিচ্ছেন।

মেয়েরা তাদের পিতামাতার সাথে একটি অস্থির জীবন ছিল, মিক প্রায়শই লোর প্রতি সহিংস। মিকের আচরণ আরও খারাপ হয়ে ওঠে যখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তাদের বড় সন্তান পুত্র ব্রোডি (রায়ান মুলভে) আসলে কিট গ্রিনের জৈবিক পুত্র (জ্যাকব রবার্টস)।

একটি হিংস্র তাণ্ডব যা তার সাথে লু মারধর করে এবং তার সাথে পিসি ক্রেগ টিঙ্কারকে (কলসন স্মিথ) হত্যা করে শেষ হয়েছিল তার অর্থ মিক বহু বছর ধরে কারাগারে থাকবেন। এরপরেই লু গ্যারি উইন্ডাস (মিকি উত্তর) এর উপর সহিংস হামলার জন্যও কারাগারে বন্দী ছিল।

এই অশান্ত পটভূমির বিরুদ্ধে, স্যালি এবং টিম মেয়েদের জন্য একটি নিরাপদ এবং প্রেমময় পরিবেশ সরবরাহ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তবে এটি একটি চ্যালেঞ্জ ছিল।

স্যালি এবং টিমের মধ্যে একটি তুচ্ছ মতবিরোধ শানিসকে বিরক্ত করেছিল কারণ এটি তাকে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত যে হিংসাত্মক যুক্তিগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়।

তারপরে দুটি মেয়ে বারবার একে অপরের সাথে লড়াই করেছিল, জোনির আচরণ কখনও কখনও খুব খারাপ হয়ে যায়। যখন সে বিরক্ত হয়ে তার ছোট বোনের দিকে টিভি রিমোটটি ছুঁড়ে ফেলেছিল, স্যালি এবং টিম দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে শ্যানিসের উপর তার অসংখ্য আঘাত রয়েছে।

স্যালি এবং টিম তাদের রান্নাঘরে কেরিতে দাঁড়িয়ে
স্যালি এবং টিম শ্যানিস, জোয়ানি এবং ব্রোডি মাইকেলিস (ছবি: আইটিভি) দেখাশোনা করছেন
শ্যানিস স্যালির কোলে বসেছিল, জোয়ানি তাদের পাশে বসেছিল, আর্মচেয়ারে ব্রোডি এবং টিম তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেরিতে দাঁড়িয়ে আছে
লু এবং মিক দুজনেই এখন কারাগারে রয়েছেন (ছবি: আইটিভি)

তারা এ সম্পর্কে ব্রোডির সাথে কথা বলেছিল এবং তিনি জোর দিয়েছিলেন যে শ্যানিস সত্যবাদী হয়ে উঠছেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি স্কুলে পড়েছেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে লড়াইটি এক-অফ ছিল এবং বোনরা সাধারণত একে অপরের সাথে ভাল ছিল।

দর্শকরা জানতেন যে ব্রোডি মেয়েদের জন্য covering েকে রেখেছে, কারণ আমরা তাকে আগে তার বোনদের স্যালি এবং টিম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সেরা আচরণে থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছি।

ব্রোডি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে সামাজিক পরিষেবাগুলি তার ভাইবোনদের বিভক্ত করার চেষ্টা করবে এবং পরিবারকে একত্রে রাখার জন্য তিনি এটিকে তাঁর লক্ষ্য হিসাবে গড়ে তুলেছেন। তিনি সম্প্রতি শ্যানিস এবং জোনির সাথে একজন রানার করার পরিকল্পনা করেছিলেন তবে বার্নি (জেন হ্যাজলেগ্রোভ) তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

আসন্ন পর্বগুলিতে টিম জেমমা (ডলি-রোজ ক্যাম্পবেল) থেকে এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে শুনেছেন এবং তিনি ব্রোডির সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে বলেছিলেন যে সামাজিক পরিষেবাগুলি কেবল পরিবারের পক্ষে সবচেয়ে ভাল যা চায় তা চায়।

পরে ব্রোডি জানতে পেরেছিলেন যে লু চার বছরের কারাদণ্ডে সাজা হয়েছে এবং তিনি তার হতবাক বোনদের কাছে এই সংবাদটি ভঙ্গ করেছেন। তারা অশান্ত এবং স্যালি তাদের শান্ত করার জন্য তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

কোনও সমাজকর্মী এবং মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য এটি সেরা সময় নয়, তবে স্যালি এবং টিমের সাথে কথা বলার পরে তারা বলে যে তারা মেটকালফগুলির সাথে একসাথে থাকার জন্য পরিবারের জন্য খুশি।

ঠিক সেই মুহুর্তে বাগান থেকে একটি ভয়াবহ চিৎকার আছে। কি হয়েছে? এটি কি শ্যানিস এবং জোনির ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে?

