একটি হাসিখুশি মার্ভেল দৃশ্য থোর তারকা ক্রিস হেমসওয়ার্থের জন্য আশ্চর্যজনকভাবে চাপযুক্ত ছিল

যদিও দুটি একক ছবি এবং দুটি অ্যাভেঞ্জার্স টিম-আপ সিনেমা সহ ইতিমধ্যে একাধিক ছবিতে চরিত্রটি উপস্থিত হয়েছিল, তবে মনে হয়েছিল থোর (ক্রিস হেমসওয়ার্থ) 2017 সালে “থোর: রাগনারোক” প্রকাশের আগ পর্যন্ত “ক্র্যাকড” ছিল না। থোর পূর্বে একটি অস্পষ্ট চরিত্র, দূরবর্তীভাবে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, অস্পষ্ট পরাশক্তি এবং একটি সুদৃ .়তার সাথে। তিনি নর্স দেবতার মতো তাকিয়েছিলেন এবং কথা বলেছিলেন, তবে আসলে তিনি অন্য মাত্রা থেকে একজন পরাশক্তিযুক্ত এলিয়েন ছিলেন। অ্যাভেঞ্জার্সে অন্যান্য সুপারহিরোদের সাথে থোরের সম্পর্ক উষ্ণ ছিল না, সত্যিই শীতল ছিল না। তিনি কেবল তাদের সাথে কিছুটা জেনেরিক ফ্যাশনে লড়াই করেছিলেন, একটি হাতুড়িটিকে তার প্রাথমিক অস্ত্র হিসাবে চালিত করেছিলেন এবং হাতের wave েউয়ের সাথে বজ্রপাত করেছিলেন।
তবে “রাগনারোক” -তে তাইকা ওয়েটিটি পরিচালিত থোর একটি কৌতুক চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁর ব্লাস্টারটি অযৌক্তিক আত্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিল, তাঁর পুরাতন-জগতের বক্তব্যকে বিস্মিত বিশৃঙ্খলতার আকারে পরিণত করা হয়েছিল। “রাগনারোক” এর মাঝের অংশটি সাকর নামক একটি আবর্জনা-স্ট্রেন এলিয়েন গ্রহে স্থান নেয়, যেখানে স্থানীয় একনায়ক (জেফ গোল্ডব্লাম) দ্বারা একটি গ্ল্যাডিয়েটারিয়াল অঙ্গনে লড়াই করতে বাধ্য করা হয়। কাকতালীয়ভাবে, তাঁর পুরানো সতীর্থ, হাল্ক (মার্ক রাফালো), এই গ্রহেও রয়েছেন, যেমনটি স্বীকৃত নর্স ওয়ারিয়র ভালকিরি (টেসা থম্পসন)। থোর “রাগনারোক” -তে তাঁর উপাদান থেকে অনেক দূরে রয়েছেন তবে ভাল হাস্যরসের সাথে সমস্ত কিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন। ফিল্মটি সাধারণত মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের অন্যান্য চলচ্চিত্রের চেয়ে হালকা এবং অনেক মজাদার।
ওয়েটিটির হাস্যরসের অনুভূতি আলগা এবং তাত্পর্যপূর্ণ। তিনি “আমাদের ছায়ায় কী করি,” “আমাদের পতাকা মানে ডেথ,” এবং নতুন “টাইম ব্যান্ডিটস” সিরিজের জন্যও পরিচিত, তিনি কৌতুক/ফ্যান্টাসি মিশ্রণের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করে। তিনি তার অভিনেতাদের স্বাভাবিকভাবে একটি দৃশ্যের মধ্যে রসবোধ খুঁজে পেতে দিয়েছিলেন, তিনি প্রচুর ইম্প্রোভ কমেডি নিয়োগ করেন। যদিও মনে হয় ক্রিস হেমসওয়ার্থ ইম্প্রোভের পছন্দ ছিল না, এবং এটি তাঁর দুর্গ ছিল না। তিনি যতটা বলেছিলেন পুরুষদের স্বাস্থ্য ম্যাগাজিনের সাথে সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাত্কার।
ক্রিস হেমসওয়ার্থ থর: রাগনারোকের ইমপ্রুভের সাথে ভয়াবহভাবে আরামদায়ক ছিলেন না
হেমসওয়ার্থ বিশেষত একটি দৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন যা তাকে নার্ভাস করে তুলেছিল। একটি মুহূর্ত ছিল, থোর, হাল্ক এবং ভালকিরি সাকর থেকে পালানোর চেষ্টা করার আগে, যেখানে তারা পুনরায় সংযুক্ত হয়ে তাদের পরিকল্পনাটি পেরিয়েছিল। তারা সকলেই কিছুটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাদের স্ক্রিপ্টেডগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব ইম্প্রোভাইজড লাইনে নেমে কিছু হালকা কৌতুক দিয়ে দৃশ্যটি ঘুষি মারার চেষ্টা করে। হেমসওয়ার্থ কখনও কমেডি খুব কাছ থেকে পড়াশোনা করেননি, তাঁর জন্মগত অস্ট্রেলিয়ায় 19 বছর বয়সে তাঁর পেশাদার অভিনয় জীবনের শুরু করেছিলেন। ২০০৪ সালে তাঁর প্রথম বড় বিরতি এসেছিল যখন তিনি অ্যাসি সাবান অপেরা “হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে” তে নিয়মিত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত 189 এপিসোডে উপস্থিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম প্রধান মোশন পিকচারটি ছিল ২০০৯ এর “স্টার ট্রেক”, যেখানে তিনি বেবি জেমস টি। কার্কের স্বল্পকালীন পিতা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তার কোনও ভূমিকার সত্যিকার অর্থে তিনি মজার হওয়ার দরকার নেই।
“থোর: রাগনারোক” তবে কৌতুক আগুনে পা রেখেছিলেন এবং হঠাৎ তাকে থম্পসন এবং রাফালোর মতো বিশেষজ্ঞ অভিনেতাদের পাশে উন্নতি করতে বলা হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ইমপ্রভ তাকে জিগল করে তোলে এবং জিগলিং একটি গ্রহণকে নষ্ট করতে পারে। “স্কুলে দুষ্টু বাচ্চাদের একগুচ্ছ” মনে না করার জন্য তাকে লড়াই করতে হয়েছিল। তিনি অবিরত:
“আপনি হাসতে না দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তারপরে আপনি আপনার লাইনগুলি মনে রাখার চেষ্টা করেন এবং আপনি ইমরপভ এবং সৃজনশীল হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এটিকে স্ক্রু না করার চেষ্টা করছেন এবং তারপরে এই দৃশ্যটি ক্যাপচার করার চেষ্টা করার জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, এবং আমরা এটির মাধ্যমে আমাদের পথটি ভোগ করার সাথে সাথে আমরা এটি দরজাটি ফেলে দিচ্ছি। (…) এটা ভাল চাপ ছিল। “
যদি দৃশ্যটি হালকা ওজনের, লো-বাজেট ইন্ডি মুভিটির জন্য হত তবে হেমসওয়ার্থ এতটা চাপ অনুভব করতে পারেন নি, তবে একটি সফল এবং দীর্ঘকাল ধরে চলমান ফ্যান্টাসি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য “রাগনারোক” একটি 180 মিলিয়ন ডলার এসএফএক্স বোনানজা ছিল। কৌতুক ইমপ্রভের সাথে পুরো দিনটি নষ্ট করা কোনও বিকল্প ছিল না যখন কোনও নির্দিষ্ট মুহুর্তে শত শত লোক সেট হয়ে থাকে। হেমসওয়ার্থকে তখন তীক্ষ্ণ হতে হয়েছিল। এমনকি যদি তিনি সুপারহিরো চরিত্রের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তবে মজার হওয়া কঠিন ছিল।
উড়ন্ত সহজ। কমেডি শক্ত।