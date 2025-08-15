একটি 360-ডিগ্রি এফপিভি ড্রোন অন্য কোনও কিছুর বিপরীতে

যদি ডিজেআই 360-ডিগ্রি অ্যাকশন ক্যামেরা বাজারে প্রবেশ করে, তবে কেন ইনস্টা 360 ড্রোনগুলিতে প্রবেশ করা উচিত নয়? এটি আমার তাত্ক্ষণিক চিন্তাভাবনা ছিল যখন সংস্থাটি স্পিন-অফ ব্র্যান্ড এবং অ্যান্টিগ্রাভিটি নামে একটি দল থেকে প্রথম ড্রোন, এ 1 ঘোষণা করেছিল।
তো, এ 1 কী? এটি কি এন্ট্রি-লেভেল ডিভাইস? স্রষ্টাদের জন্য একটি ক্যামেরা বছরের পর বছর অনুশীলন ছাড়াই তাদের ভিডিওগুলি মশলা করতে খুঁজছেন? একটি প্রতিযোগিতামূলক পিওভি ড্রোন? এটি তিনটির মধ্যে কিছুটা, তবে অ্যান্টিগ্রাভিটি এ 1 কেবল ড্রোন নয়। এটি শেষ পর্যন্ত একটি তিন ভাগের সেটে চালু হবে: উড়ন্ত ইউনিট, ওএইএলডি ভিশন গগলস এবং একটি ডেডিকেটেড গ্রিপ মোশন কন্ট্রোলার।
এর বর্তমান আকারে, অ্যান্টিগ্রাভিটি এ 1 এর ওজন প্রায় 249 গ্রাম (8.8 আউন্স), যা এটি বেশিরভাগ অঞ্চলে ড্রোন লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তার আশেপাশে হাঁসকে সহায়তা করে। (এটি একটি প্রিপ্রোডাকশন মডেল হিসাবে, এটি খুচরা হিট হওয়ার আগে এটি কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে)) দুটি আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা সামনের পরিবর্তে ড্রোনটির ছাদে এবং আন্ডারসাইডে অবস্থিত। এটি ইনস্টা 360 এক্স 5 ক্যামেরাটির মতো অ্যান্টিগ্রাভিটি এ 1 এর জন্য এক ধরণের কোকুন।
এই দুটি ক্যামেরা ইউনিটের সাথে, এ 1 8 কে রেজোলিউশনে ভিডিও ক্যাপচার করতে পারে, ড্রোনটির দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গোলকের মতো ক্যানভাস জুড়ে প্রসারিত। সেলাই অ্যালগরিদমগুলির সাথে যে সংস্থাটি ক্রমাগত ৩ 360০ ডিগ্রি ক্যামেরার পাঁচটি প্রজন্মের উন্নতি করেছে, এর ফলে বেশিরভাগ বিরামবিহীন ফুটেজ হওয়া উচিত যেখানে এ 1 কখনই দৃশ্যকে বাধা দেয় না। ড্রোন নিজেই আপনার ভিডিওতে প্রদর্শিত হবে না। এটি সংস্থার “অদৃশ্য” সেলফি স্টিকের মতো, তবে, ভাল, আকাশে।
এ 1 আমি অন্য যে কোনও ড্রোনটির সাথে খেলেছি তার বিপরীতে-আমি যখন জার্মানির শ্লেসফেল্ডের একটি মার্সিডিজ-বেঞ্জ রেস ট্র্যাকটিতে একটি প্রাক-প্রযোজনা ইউনিট পরীক্ষা করেছিলাম তখন আমি শিখেছি। স্বাভাবিকভাবেই, এর মধ্যে উচ্চ-গতির গাড়ি, ভেজা পরিস্থিতি এবং কিছু কাছাকাছি মিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এনগ্যাজেটে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ, আমি একজন ড্রোন ড্যাবলার, তবে অ্যান্টিগ্রাভিটির এ 1 শুরু থেকে আলাদা অভিজ্ঞতা। এ 1 নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সহচর গগলগুলিতে স্ট্র্যাপিং এবং এটি প্রথম ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ, হাতে কন্ট্রোলার থেকে স্টিয়ারিং জড়িত। তবে অন্যান্য এফপিভি ড্রোনগুলির বিপরীতে, আপনি যে কোনও জায়গায় দেখতে (এবং সরানো) দেখতে পারেন।
প্রায় 15 মিনিটের উড়ানের সময় (আপনি এখানে হাইলাইটগুলি দেখতে পারেন), আমি এটি একটি আশ্চর্যজনকভাবে স্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতা পেয়েছি। অন্যান্য এফপিভি ড্রোনগুলির সাথে, আপনার দৃশ্যটি ক্যামেরার দিকে লক করা আছে। অবশ্যই, আপনি ডিজেআইয়ের অবতার মতো অন্য কোথাও দেখতে প্রতিদ্বন্দ্বী ড্রোনগুলি ঘোরাতে পারেন, তবে এটি এক নয়। কারণ এ 1 গগলগুলিতে 360-ডিগ্রি ভিডিও স্ট্রিম করে, আপনার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া কখনই এটির মুখোমুখি হবে তা প্রভাবিত করবে না। পরিবর্তে, আপনি কেবল ড্রোনটির চারপাশে কী উড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাবেন, এটি রুকি ড্রোন পাইলটদের পক্ষে আরও স্বজ্ঞাত করে তুলেছে। আরও ভাল, আপনি অন্য কোথাও দেখার সময় স্ট্র্যাফ এবং ঘুরে বেড়াতে পারেন-যেমন প্রথম ব্যক্তির শ্যুটারের জন্য ভিডিও গেম নিয়ন্ত্রণের মতো।
এই চলাচলের স্বাধীনতাটি অনন্য এ 1 নিয়ামক দ্বারা উন্নীত হয়, যা একটি traditional তিহ্যবাহী ড্রোন নিয়ামক এবং একটি ওয়াইমোটের মধ্যে মিশ্রণ হিসাবে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করা হয়। কিছু শারীরিক বোতাম এবং ডায়ালগুলি উচ্চতা সামঞ্জস্য করে, ভিডিও রেকর্ডিং এবং আরও অনেক কিছু স্টপ/স্টপ করুন, স্টিয়ারিং একটি পয়েন্ট-এবং ক্লিক পদ্ধতি জড়িত। আপনি যখন আপনার হাতটি ডানদিকে সরিয়ে নেন, তখন একটি রেটিকেল গগলসের ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হয়। তারপরে ট্রিগারটি টিপলে এ 1 কে সেই দিকটিতে গুলি চালাতে পারে, এমন একটি ক্রিয়া যা অ্যান্টিগ্রাভিটি ফ্রিমোশন নিয়ন্ত্রণ বলে।
যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, এর অর্থ আমি কোথায় যাচ্ছি তা দেখার দরকার নেই – যদিও আমি দুর্ঘটনা এড়াতে (বা কোনও ব্যয়বহুল মার্সিডিজের সাথে সংঘর্ষ) এড়ানোর জন্য এটি আরও ভাল। যদি আপনি এফপিভি ড্রোন দ্বারা আগ্রহী হয়ে থাকেন তবে এটি একটি সহজ অভিজ্ঞতা যা আরও মুক্ত মনে হয়। আপনি যেখানেই চান সেখানে দেখতে পারেন, যেখানে অন্য ড্রোনগুলিতে ক্যামেরাগুলি নির্দেশ করা হয়েছে তা দেখার জন্য নয়। আমি আরও মনে করি যে আমি ন্যূনতম প্রশিক্ষণ দিয়ে বন্ধু এবং পরিবারকে এ 1 উড়তে পারি। দর্শকদের কথা বললে, ইন্সটা 360 তাদের জন্য একটি চতুর স্পর্শ অন্তর্ভুক্ত করে: গগলসের একটি বাহ্যিক পর্দা রয়েছে যাতে দর্শকরা কী ঘটছে তা দেখতে পারে। তাদের পিওভি দেখতে না পেয়ে অন্য কাউকে ড্রোন উড়তে দেখার চেয়ে ডুবে যাওয়ার কিছুই নেই।
এ 1 হ’ল একটি জিপ্পি ছোট্ট ড্রোন, সম্ভবত এটির কম ওজনের জন্য ধন্যবাদ। তবে এই প্রাক -প্রোডাকশন পর্যায়েও, ফলাফলের ভিডিওটি আমার মনে হয়েছিল তার চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে। এছাড়াও, আপনি যদি অ্যাকশন-প্যাকড শটগুলি সন্ধান করেন তবে এটি যথেষ্ট পরিমাণে বহুমুখিতা সরবরাহ করে।
আমি এ 1 পরীক্ষা করার পরে, অ্যান্টিগ্রাভিটি আমাকে ড্রোন থেকে আমার ভিডিওটি পাঠিয়েছিল, তাই আমি ফুটেজটি পুনর্নির্মাণ, ফসল এবং পুনরায় স্থাপন করতে যাচ্ছিলাম। এমনকি আপনি একই 10 সেকেন্ড এবং ফ্রেম (বা ফসল) থেকে তিনটি খুব আলাদা কোণে ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি গাড়ির একটি ট্র্যাকিং শট, ড্রোন পাইলটের একটি জুম-ইন শট বা একটি ক্লিপ থেকে জার্মানির কেবল নীল আকাশকে বের করতে পারেন। এটি এখানে উত্তেজনাপূর্ণ অংশ।
ইন্সটা 360 অতীতে তার ক্যামেরাগুলির জন্য দুর্দান্ত সম্পাদনা সরঞ্জামগুলি (মোবাইল এবং ডেস্কটপ) তৈরি করেছে এবং এটি তার প্রথম ড্রোনটির জন্য এটি করার পরিকল্পনা করেছে। সফ্টওয়্যারটির প্রাথমিক সংস্করণটি তার হিচাপগুলি ছাড়াই ছিল না, তবে কীফ্রেমগুলি ড্রোনটির দৃষ্টিভঙ্গিকে নোঙ্গর করবে তা আমি বুঝতে পেরে সম্পাদনাটি যথেষ্ট সহজ ছিল। তারপরে আমি একসাথে বেশ কয়েকটি কীফ্রেম যুক্ত করতে পারি, ট্যাগিং অবজেক্টগুলিকে আমি ফ্রেম বা ট্র্যাক রাখতে চাই। আমার ফুটেজ সম্পাদনা করা অদ্ভুতভাবে উপভোগযোগ্য হতে শুরু করে এবং আমার কাছে রয়েছে কখনও না সেই কাজটি উপভোগ করেছি।
সংস্থাটির উপর জোর দেওয়া আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ’ল পেডলোড সনাক্তকরণ। যদিও সঠিক ওজনের সীমাটি আরও পরীক্ষার মাধ্যমে এখনও পরিমার্জন করা হচ্ছে, অ্যান্টিগ্রাভিটি বলেছে যে ড্রোনটি সনাক্ত করে এমন কিছু বহন করা উচিত নয় – সম্ভাব্য লাইসেন্স সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আরও মসৃণ করার পদক্ষেপটি এ 1 উড়তে সক্ষম হবে না। সংস্থাটি এ 1 অভিজ্ঞতাটি প্রসারিত করার জন্য ভবিষ্যতের আনুষাঙ্গিক এবং পেরিফেরিয়ালগুলিতেও ইঙ্গিত করেছিল – এটি তার অ্যাকশন ক্যাম এবং জিম্বলদের সাথে সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।
কিছু চশমা এখনও একটি রহস্য কারণ ড্রোন একটি কাজ চলছে। সে লক্ষ্যে সংস্থাটি হয় অ্যাপ্লিকেশন খোলার একটি সহ-নির্মাণ প্রকল্পের জন্য, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিক্রিয়া দেওয়ার বিনিময়ে একটি প্রাক-উত্পাদন অ্যান্টিগ্রাভিটি এ 1 পাবেন। এই পরীক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলি চূড়ান্ত খুচরা সংস্করণে সংহত করা হবে এবং সেরাগুলি 20,000 ডলার পুরষ্কার পুলের একটি অংশ জিততে পারে।
একটি রেসট্র্যাকের চারপাশে এ 1 উড়ে যাওয়া আমার দীর্ঘ সময় ড্রোন সহ সবচেয়ে মজাদার ছিল। তবে, গগলস এবং একটি ডেডিকেটেড কন্ট্রোলারের সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, একটি ফ্লাইটের দাম কত হবে? এটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে ইনস্টা 360 এর অ্যান্টিগ্রাভিটি ডিজেআইয়ের আর্মি অফ ড্রোনসের পাশের কোনও জায়গা তৈরি করতে পারে কিনা।