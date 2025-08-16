সামরিক আইনের দিকে সংক্ষেপে পরিচালিত রাজনৈতিক মেরুকরণ সম্পর্কে দক্ষিণ কোরিয়ানদের ক্লান্তিযুক্ত, রাষ্ট্রপতি লি জা মায়ুং তার পূর্বসূরীর চেয়ে আরও বেশি মানবিক স্পর্শ দেখিয়ে দিচ্ছেন। তবে তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলি সামনে রয়েছে।
একবার বিভাজক হিসাবে দেখা যায়, দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন নেতা কমনীয়তার জন্য চেষ্টা করেন
