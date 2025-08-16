একাধিক শিশু সুরক্ষা মামলা মোকদ্দমা অনুসরণ করে রোব্লক্স তার ব্যবহারকারী-নির্মিত সামগ্রীতে ফাটল

রাবলক্স তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সরবরাহ করে না বলে অভিযোগ করে মামলা মোকদ্দমার wave েউয়ের পরে, গেমিং প্ল্যাটফর্মটি তার নীতিগুলিতে একাধিক সুইপিং আপডেট করেছে। সাম্প্রতিক উদ্বেগগুলি সমাধান করার জন্য, রোব্লক্স একটি পোস্ট প্রকাশ এই ওয়েবসাইটে এই বড় পরিবর্তনগুলির বিশদ বিবরণ সহ সমস্ত আনরেটেড অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ করা, যা রোব্লক্স তার ব্যবহারকারী-উত্পাদিত গেমগুলিকে বিকাশকারী বা সক্রিয়ভাবে তাদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে তাদের কাছে ডাকে। রোব্লক্স বলেছিলেন যে এই পরিবর্তনটি আগামী মাসগুলিতে রোল আউট হবে, এর আগের নীতি থেকে একটি বড় শিফ্টের প্রতিনিধিত্ব করবে যা ব্যবহারকারীদের 13 বা তার বেশি বয়সের নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলি অ্যাক্সেস করতে দেয়।
কোনও অনুপযুক্ত আচরণকে আরও প্রতিরোধ করার জন্য, শয়নকক্ষ বা বাথরুমের মতো ব্যক্তিগত স্পেসগুলি চিত্রিত করে এমন কোনও “সামাজিক হ্যাঙ্গআউট” অভিজ্ঞতাগুলি আইডি-যাচাই করা ব্যবহারকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যারা 17 বা তার বেশি বয়সী। রোব্লক্স সামাজিক হ্যাঙ্গআউট গেমসকেও সীমাবদ্ধ করবে যা বেশিরভাগ পূর্বে উল্লিখিত ব্যক্তিগত স্পেস বা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কেবল বার বা ক্লাবগুলির মতো, যারা কমপক্ষে 17 বছর বয়সী এবং আইডি-যাচাই করা হয়েছে তাদের জন্য সংঘটিত হয়। নতুন নিয়মগুলিতে সহায়তা করার জন্য, রোব্লক্স একটি নতুন সরঞ্জাম রোল আউট করবে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে “লঙ্ঘনকারী দৃশ্যগুলি” বা আরও সহজভাবে, ব্যবহারকারী ক্রিয়াকলাপ যা নিয়মের বিরুদ্ধে যায় তা সনাক্ত করে। রোব্লক্সের নতুন নীতি অনুসারে, এমন একটি সার্ভার যা পর্যাপ্ত লঙ্ঘনকে আঘাত করে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামবে এবং অভিজ্ঞতাটি সামঞ্জস্য করতে এবং এটি অনলাইনে ফিরে পেতে রোব্লক্স দলের সাথে কাজ করতে হবে।
এই নীতিগত পরিবর্তনগুলি রোব্লক্সের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করার পরে আসে যা দাবি করে যে গেমটি তার তরুণ ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা দেয় না। লুইসিয়ানার অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়ের করা মামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, রবলক্স একটি লিখেছেন পৃথক পোস্ট এটি শোষণমূলক আচরণে যে কোনও প্রচেষ্টা অবরুদ্ধ করতে কাজ করে এবং ক্রমাগত এর সংযম পদ্ধতির বৃদ্ধি করে।
“রোব্লক্স ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের ব্যবহারকারীদের শোষণের ঝুঁকিতে ফেলবে যে কোনও দাবী কেবল অসত্য,” কোম্পানির বিবৃতিতে লেখা আছে। “কোনও সিস্টেম নিখুঁত এবং খারাপ অভিনেতারা সনাক্তকরণের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, ব্যবহারকারীদের অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলিতে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা সহ, যেখানে সুরক্ষা মান এবং সংযম অনুশীলনগুলি পৃথক হতে পারে।