You are Here
একাধিক স্ক্লেরোসিস সতর্কতা লক্ষণগুলি নির্ণয়ের কয়েক বছর আগে উপস্থিত হতে পারে, অধ্যয়ন সন্ধান করে
News

একাধিক স্ক্লেরোসিস সতর্কতা লক্ষণগুলি নির্ণয়ের কয়েক বছর আগে উপস্থিত হতে পারে, অধ্যয়ন সন্ধান করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

একাধিক স্ক্লেরোসিস (এমএস) আক্রান্ত ব্যক্তিরা ক্লাসিক লক্ষণগুলি উপস্থিত হওয়ার অনেক আগে সতর্কতার লক্ষণগুলি দেখাতে পারেন – এবং মানসিক স্বাস্থ্য উদ্বেগগুলি প্রথম লাল পতাকাগুলির মধ্যে হতে পারে, নতুন গবেষণা অনুসারে।

জামা নেটওয়ার্ক ওপেনে গত সপ্তাহে প্রকাশিত একটি ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (ইউবিসি) সমীক্ষা অটোইমিউন রোগে আক্রান্ত 2,038 রোগীর মেডিকেল রেকর্ড পরীক্ষা করে এবং এটি ছাড়াই 10,182 রোগীর সাথে তুলনা করে।

গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে ভবিষ্যতের এমএস রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ অনুশীলন পরিদর্শন এবং ক্লান্তি এবং ব্যথার মতো অস্পষ্ট লক্ষণগুলির অভিযোগ-সমস্ত স্পষ্ট লক্ষণগুলির শুরুর 15 বছর আগে প্রথম দিকে।

বিশেষজ্ঞ বলেছেন

গবেষকরা লিখেছেন, “এই অনুসন্ধানগুলি সূচিত করে যে এমএস পূর্বের স্বীকৃতের চেয়ে অনেক আগে থেকেই শুরু হতে পারে, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ইস্যুগুলির সাথে প্রাথমিক সূচক হিসাবে,” গবেষকরা লিখেছেন।

এমএস, যা মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের স্নায়ু কোষের চারপাশে প্রতিরক্ষামূলক মেলিন লেপ আক্রমণ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ককে প্রভাবিত করে, ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক জানিয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি একাধিক স্ক্লেরোসিসের প্রাথমিক সূচক হতে পারে, গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন। (ইস্টক)

যদিও কোনও পরিচিত কারণ বা নিরাময় নেই, চিকিত্সা লক্ষণগুলি পরিচালনা করতে এবং রোগের অগ্রগতি ধীর করতে সহায়তা করতে পারে, যা পেশী দুর্বলতা, দৃষ্টি পরিবর্তন, অসাড়তা এবং মেমরির সমস্যাগুলির কারণ হতে পারে।

পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে পাঁচ থেকে 10 বছরে এমএস নির্ণয়ের দিকে পরিচালিত করে, লোকেরা সাধারণত মাথাব্যথা, ক্লান্তি, ঘুমের ব্যাধি, ব্যথা, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা এবং মানসিক রোগের জন্য আরও ঘন ঘন চিকিত্সার যত্ন নেয়, গবেষকরা লিখেছেন।

সবসময় দেরী চলছে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন

ইউবিসি সমীক্ষায়, তবে, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার এমএস রোগীদের লক্ষণগুলির সূত্রপাতের ফলে 25 বছরের মধ্যে চিকিত্সক পরিদর্শন ট্র্যাক করেছে।

তারা সাধারণ অনুশীলন পরিদর্শনগুলিতে একটি অবিচলিত আপটিককে 15 বছর শুরু করে খুঁজে পেয়েছিল, তারপরে লক্ষণগুলির 12 বছর আগে থেকে শুরু করে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের আরও ঘন ঘন ভ্রমণের পরে।

নিউরোলজি এবং চক্ষুবিদ্যার পরিদর্শন আট থেকে নয় বছর আগে বেড়েছে, সম্ভবত ঝাপসা দৃষ্টি বা চোখের ব্যথার কারণে, এমএসের দুটি সাধারণ লক্ষণ।

সমীক্ষায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে মানসিক রোগের পরিদর্শনগুলির প্রাথমিক বৃদ্ধি এমএস-সম্পর্কিত প্রতিরোধ ক্ষমতা অবলম্বনের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্দেশ করতে পারে। (ইস্টক)

শুরু হওয়ার তিন থেকে পাঁচ বছর আগে জরুরী ঘর এবং রেডিওলজি পরিদর্শন তীব্রভাবে বেড়েছে। প্রায় প্রতিটি বিশেষত্ব জুড়ে, চিকিত্সক পরিদর্শনগুলি লক্ষণগুলি শুরুর আগে এক বছরে শীর্ষে উঠেছে।

গবেষণা অনুসারে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, বিশেষত, এমএস সূত্রপাতের আগে 159% আকাশচুম্বী হয়েছে এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিদর্শন 76% বৃদ্ধি পেয়েছে, গবেষণা অনুসারে।

মনোচিকিত্সার পরিদর্শন বৃদ্ধির ফলে এমএস-সম্পর্কিত ইমিউন ডিসরিগুলেশনের প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পর্কিত হতে পারে, কারণ রক্ত-মস্তিষ্কের বাধা নিয়ে কিছু প্রদাহজনিত রাসায়নিকের উচ্চ স্তরের এবং সমস্যাগুলি মেজাজকে প্রভাবিত করতে পারে, গবেষকরা উল্লেখ করেছেন।

ফলাফল উন্নতি

যদিও বেশিরভাগ লোকেরা যারা মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, ক্লান্তি এবং মাথাব্যথা অনুভব করেন তারা এমএস বিকাশ করেন না, গবেষকরা বলেছিলেন যে “প্রোড্রোমাল ফেজ” – সূক্ষ্ম লক্ষণগুলির দ্বারা চিহ্নিত প্রাথমিক সময় – সনাক্তকরণ এবং চিহ্নিত করা – রোগ নির্ণয়ের গতি বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং ফলাফলগুলি উন্নত করতে পারে।

আমাদের স্বাস্থ্য নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

“ইউবিসির নিউরোলজির অধ্যাপক ড। হেলেন ট্রামলেট ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন,” মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক রোগ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি এমএসের প্রোড্রোমাল পর্বের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হতে পারে, এর আগে স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত লক্ষণগুলি এবং বেশ কয়েক বছর নিউরোলজিস্ট পরিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে, “ইউবিসির নিউরোলজির অধ্যাপক ড। হেলেন ট্রামলেট ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

“এটি পরামর্শ দেয় যে ভবিষ্যতে, এমএসকে তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি ও পরিচালনা করার সুযোগ থাকতে পারে, মানসিক স্বাস্থ্য এবং মস্তিষ্কের রিজার্ভকে সর্বাধিক করে তোলা,” তিনি বলেছিলেন।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

গবেষকরা যোগ করেছেন, “প্রাথমিক বায়োমার্কার, লাইফস্টাইল ফ্যাক্টর এবং অন্যান্য সম্ভাব্য ট্রিগারগুলি নিয়ে গবেষণার জন্য নতুন উপায়গুলিও উন্মুক্ত করে যা এই রোগের পূর্বে উপেক্ষিত পর্যায়ে খেলতে পারে,” গবেষক যোগ করেছেন।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এমএসের প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণগুলি ক্লাসিক স্নায়বিক লক্ষণগুলির এক দশকেরও বেশি সময় আগে উত্থিত হতে পারে। (ইস্টক)

ট্রামলেট উল্লেখ করেছেন যে প্রাথমিক সতর্কতা চিহ্নগুলির জন্য পর্যবেক্ষণগুলি অন্যান্য মস্তিষ্কের রোগগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে, যেমন আলঝাইমার বা এএলএসের মতো এবং প্রাথমিক হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করতে পারে।

আরও স্বাস্থ্য নিবন্ধগুলির জন্য, দেখুন www.foxnews.com/health

২০১ 2016 থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এমএসের মামলাগুলি বিশ্বব্যাপী প্রায় ২.২ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২.৯ মিলিয়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, জুলাইয়ে নিউরোলজিতে জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা অনুসারে।

এই রোগটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কারণ সেলমা ব্লেয়ার, ক্রিস্টিনা অ্যাপলিগেট এবং মন্টেল উইলিয়ামসের মতো সেলিব্রিটিরা এমএসের সাথে জীবনযাপনের তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করেছেন।

ডিয়ারড্রে বার্ডল্ফ ফক্স নিউজ ডিজিটাল সহ একটি লাইফস্টাইল লেখক।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts