একিতি পুলিশ হাসপাতাল থেকে নবজাতকের অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে চারটি ন্যাব

একদিনের বাচ্চা নিখোঁজ হওয়ার সাথে সাথে ওন্ডো রাজ্যের রাজধানী অ্যাডো একিতির ওকেইমি স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ভয় ও বিভ্রান্তিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীর একটি অ্যাকাউন্ট অনুসারে, যখন ডিউটিতে থাকা নার্সরা সকালে তার জন্য যত্ন নিতে চান তখন শিশুর নিখোঁজ হওয়া লক্ষ্য করা যায়।
এই উন্নয়নটি মা এবং শিশুর পরিবার, পাশাপাশি হাসপাতালের রোগী এবং কর্মীদেরও বিভ্রান্তি ও হতাশায় ফেলে দিয়েছে বলে জানা গেছে।
ওয়ার্ডের কর্মীদের সদস্য, শিশুর মা, একজন নিরাপত্তা প্রহরী এবং অন্যান্য সন্দেহভাজনদের আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।
প্রতিবেদন দায়েরের সময় হাসপাতালের পরিচালনার সাথে কথা বলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল।
এদিকে, একিটি রাজ্য পুলিশ কমান্ড এই ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এতে বলা হয়েছে যে এই ঘটনার অভিযোগে চারজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নিউজম্যানদের সাথে একটি আড্ডায় এই ঘটনায় বক্তব্যে পুলিশের মুখপাত্র এসপি আবুতু রবিবার বলেছিলেন যে পুলিশ কমিশনার জোসেফ এরিবো এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করার জন্য রাজ্য পুলিশ সিআইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন।
“সিপি রাজ্য সিআইডিকে পুরোপুরি তদন্ত পরিচালনা করতে এবং শিশুর পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে।
“এদিকে, এই অপরাধের অভিযোগে চারজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য দিচ্ছেন যা তদন্ত প্রক্রিয়াতে সহায়তা করবে।”