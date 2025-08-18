একীকরণ – এলি বেন্ডারস্কির ওয়েবসাইট

যুক্তি এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানে, একীকরণ প্রতীকী পদগুলির মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমীকরণগুলি সমাধান করার একটি প্রক্রিয়া। একীকরণের বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, বিশেষত লজিক প্রোগ্রামিং এবং টাইপ ইনফারেন্সে। এই পোস্টে আমি একটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের সাথে বেসিক একীকরণ অ্যালগরিদম উপস্থাপন করতে চাই।
আসুন কিছু পরিভাষা দিয়ে শুরু করা যাক। আমরা ব্যবহার করব শর্তাদি ধ্রুবক, ভেরিয়েবল এবং ফাংশন অ্যাপ্লিকেশন থেকে নির্মিত:
এই উপস্থাপনা থেকে ধার করা হয় প্রথম-অর্ডার যুক্তি এবং প্রোলোগ প্রোগ্রামিং ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। কিছু উদাহরণ:
প্যাটার্ন ম্যাচিং
একীকরণকে সাধারণীকরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে প্যাটার্ন ম্যাচিংসুতরাং আসুন প্রথম দিয়ে শুরু করা যাক।
আমাদের একটি ধ্রুবক শব্দ এবং একটি প্যাটার্ন শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্যাটার্ন শব্দটির ভেরিয়েবল রয়েছে। প্যাটার্ন ম্যাচিং হ’ল একটি পরিবর্তনশীল অ্যাসাইনমেন্ট সন্ধানের সমস্যা যা দুটি শর্তের সাথে মিলবে। উদাহরণস্বরূপ:
- ধ্রুবক শব্দ: এফ (এ, বি, বার (টি))
- প্যাটার্ন টার্ম: এফ (এ, ভি, এক্স)
তুচ্ছভাবে, অ্যাসাইনমেন্ট ভি = খ এবং X = বার (টি) এখানে কাজ করে। এই জাতীয় অ্যাসাইনমেন্ট কল করার জন্য আরেকটি নাম হ’ল ক প্রতিস্থাপনযা তাদের নির্ধারিত মানগুলিতে ভেরিয়েবলগুলি মানচিত্র করে। কম তুচ্ছ ক্ষেত্রে, ভেরিয়েবলগুলি একটি প্যাটার্নে একাধিকবার উপস্থিত হতে পারে:
- ধ্রুবক শব্দ: এফ (শীর্ষ (ক), এ, জি (শীর্ষ (ক)), টি)
- প্যাটার্ন টার্ম: এফ (ভি, এ, জি (ভি), টি)
এখানে সঠিক প্রতিস্থাপন হয় ভি = শীর্ষ (ক)।
কখনও কখনও, কোনও বৈধ বিকল্প বিদ্যমান নেই। আমরা যদি সর্বশেষ উদাহরণে ধ্রুবক শব্দটি পরিবর্তন করি এফ (শীর্ষ (খ), এ, জি (শীর্ষ (ক)), টি)তারপরে কোনও বৈধ প্রতিস্থাপন নেই বেকস ভি এর সাথে মিল রাখতে হবে শীর্ষ (খ) এবং শীর্ষ (ক)
একই সাথে, যা সম্ভব নয়।
একীকরণ
একীকরণ ঠিক প্যাটার্ন ম্যাচের মতো, উভয় পদে ভেরিয়েবল থাকতে পারে। সুতরাং আমরা আর বলতে পারি না যে একটি প্যাটার্ন টার্ম এবং অন্যটি ধ্রুবক শব্দ। উদাহরণস্বরূপ:
- প্রথম শব্দ: এফ (এ, ভি, বার (ডি))
- দ্বিতীয় মেয়াদ এফ (ডি, কে, বার (ক))
এই জাতীয় দুটি পদ দেওয়া, একটি পরিবর্তনশীল প্রতিস্থাপন খুঁজে পাওয়া যা তাদের সমতুল্য করে তুলবে তাকে বলা হয় একীকরণ। এই ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন হয় {ডি = এ, ভি = কে}।
নোট করুন যে কিছু সমাধানযোগ্য একীকরণের সমস্যার জন্য অসীম সংখ্যক সম্ভাব্য ইউনিফায়ার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রদত্ত:
- প্রথম শব্দ: f (x, y)
- দ্বিতীয় পদ: এফ (জেড, জি (এক্স))
আমাদের প্রতিস্থাপন আছে {X = z, y = g (x)} তবে এর মতো কিছু {X = কে, জেড = কে, ওয়াই = জি (কে)} এবং {X = j (কে), জেড = জে (কে), Y = g (j (k))} এবং তাই। প্রথম প্রতিস্থাপনটি সহজতম এবং সর্বাধিক সাধারণ। একে বলা হয় সর্বাধিক সাধারণ একীভূত বা মগ। স্বজ্ঞাতভাবে, মগ অন্য প্রতিস্থাপন সম্পাদন করে অন্য কোনও ইউনিফায়ারে পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ {X = z, y = g (x)} পরিণত হতে পারে {X = j (কে), জেড = জে (কে), Y = g (j (k))} প্রতিস্থাপন প্রয়োগ করে {জেড = জে (কে)}
এটা। নোট করুন যে বিপরীতটি কাজ করে না, কারণ আমরা প্রতিস্থাপন ব্যবহার করে দ্বিতীয়টিকে প্রথম দিকে পরিণত করতে পারি না। সুতরাং আমরা এটি বলি {X = z, y = g (x)} দুটি প্রদত্ত পদগুলির জন্য সবচেয়ে সাধারণ ইউনিফায়ার এবং এটিই মগ আমরা খুঁজে পেতে চাই।
একীকরণের জন্য একটি অ্যালগরিদম
একীকরণের সমস্যাগুলি সমাধান করা সহজ বলে মনে হতে পারে তবে সচেতন হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি সূক্ষ্ম কোণার মামলা রয়েছে। তার 1991 এর কাগজে ইউনিফিকেশন অ্যালগরিদমে একটি বিস্তৃত ত্রুটি সংশোধন করাপিটার নরভিগ একটি সাধারণ ত্রুটি উল্লেখ করেছেন যা এসআইসিপি সহ অ্যালগরিদম উপস্থাপনকারী অনেকগুলি বইতে বিদ্যমান।
সঠিক অ্যালগরিদম জেএ রবিনসনের 1965 এর কাগজ “রেজোলিউশন নীতির উপর ভিত্তি করে একটি মেশিন-ভিত্তিক যুক্তি” এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরে সময়ের সাথে সাথে আরও দক্ষ অ্যালগরিদমগুলি বিকাশ করা হয়েছে, তবে আমাদের এখানে ফোকাস পারফরম্যান্সের চেয়ে সঠিকতা এবং সরলতার দিকে থাকবে।
নিম্নলিখিত বাস্তবায়ন নরভিগের উপর ভিত্তি করে এবং সম্পূর্ণ কোড (পরীক্ষা সহ) গিথুব এ উপলব্ধ। এই বাস্তবায়ন পাইথন 3 ব্যবহার করে, অন্যদিকে নরভিগের মূলটি সাধারণ লিস্পে রয়েছে। উপস্থাপনাগুলিতেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, কারণ নরভিগ লিস্প-ওয়াই ব্যবহার করে
(এফ এক্সওয়াই) সিনট্যাক্স ফাংশনের একটি আবেদন বোঝাতে চ। দুটি উপস্থাপনা আইসোমর্ফিক এবং আমি আরও শাস্ত্রীয় একটি বাছাই করছি যা বিষয়টির বেশিরভাগ কাগজপত্রে ব্যবহৃত হয়। যাই হোক না কেন, আপনি যদি আরও লিস্প-ওয়াই সংস্করণে আগ্রহী হন তবে আমার কিছু ক্লোজার রয়েছে কোড অনলাইন এটি নরভিগের বাস্তবায়নকে আরও সরাসরি বন্দর করে।
শর্তগুলির জন্য ডেটা কাঠামো সংজ্ঞায়িত করে আমরা শুরু করব:
class Term:
pass
class App(Term):
def __init__(self, fname, args=()):
self.fname = fname
self.args = args
# Not shown here: __str__ and __eq__, see full code for the details...
class Var(Term):
def __init__(self, name):
self.name = name
class Const(Term):
def __init__(self, value):
self.value = value
An অ্যাপ ফাংশন প্রয়োগ প্রতিনিধিত্ব করে fname যুক্তিগুলির ক্রম পর্যন্ত।
def unify(x, y, subst):
"""Unifies term x and y with initial subst.
Returns a subst (map of name->term) that unifies x and y, or None if
they can't be unified. Pass subst={} if no subst are initially
known. Note that {} means valid (but empty) subst.
"""
if subst is None:
return None
elif x == y:
return subst
elif isinstance(x, Var):
return unify_variable(x, y, subst)
elif isinstance(y, Var):
return unify_variable(y, x, subst)
elif isinstance(x, App) and isinstance(y, App):
if x.fname != y.fname or len(x.args) != len(y.args):
return None
else:
for i in range(len(x.args)):
subst = unify(x.args(i), y.args(i), subst)
return subst
else:
return None
একত্রিত অ্যালগরিদম চালনা করা মূল ফাংশন। এটি একটি খুঁজছেন
প্রতিস্থাপনযা শর্তাবলীতে একটি পাইথন ডিক ম্যাপিং ভেরিয়েবলের নাম। যখন উভয় পাশ একটি পরিবর্তনশীল হয়, এটি কল করে unify_vareable যা পরবর্তী দেখানো হয়েছে। অন্যথায়, যদি উভয় পক্ষই ফাংশন অ্যাপ্লিকেশন হয় তবে এটি নিশ্চিত করে যে তারা একই ফাংশনটি প্রয়োগ করে (অন্যথায় কোনও মিল নেই) এবং তারপরে তাদের যুক্তিগুলি একে একে একত্রিত করে, সাবধানতার সাথে প্রক্রিয়া জুড়ে আপডেট হওয়া বিকল্পটি বহন করে।
def unify_variable(v, x, subst):
"""Unifies variable v with term x, using subst.
Returns updated subst or None on failure.
"""
assert isinstance(v, Var)
if v.name in subst:
return unify(subst(v.name), x, subst)
elif isinstance(x, Var) and x.name in subst:
return unify(v, subst(x.name), subst)
elif occurs_check(v, x, subst):
return None
else:
# v is not yet in subst and can't simplify x. Extend subst.
return {**subst, v.name: x}
এখানে মূল ধারণাটি পুনরাবৃত্ত একীকরণ। যদি v প্রতিস্থাপনে আবদ্ধ, আমরা এর সংজ্ঞাটি একীভূত করার চেষ্টা করি এক্স একীকরণ প্রক্রিয়া জুড়ে ধারাবাহিকতার গ্যারান্টি দিতে (এবং বিপরীতে কখন এক্স একটি পরিবর্তনশীল)। এখানে আরও একটি ফাংশন ব্যবহার করা হচ্ছে – ocurs_check; আমি একীকরণের প্রাথমিক উপস্থাপনা থেকে এর শাস্ত্রীয় নামটি ধরে রাখছি। এর লক্ষ্যটি গ্যারান্টি দেওয়া যে আমাদের মতো স্ব-রেফারেন্সিয়াল ভেরিয়েবল বাইন্ডিং নেই X = f (x) এটি সম্ভাব্য অসীম ইউনিফায়ারদের দিকে পরিচালিত করবে।
def occurs_check(v, term, subst):
"""Does the variable v occur anywhere inside term?
Variables in term are looked up in subst and the check is applied
recursively.
"""
assert isinstance(v, Var)
if v == term:
return True
elif isinstance(term, Var) and term.name in subst:
return occurs_check(v, subst(term.name), subst)
elif isinstance(term, App):
return any(occurs_check(v, arg, subst) for arg in term.args)
else:
return False
আসুন দেখুন এই কোডটি কীভাবে পোস্টের আগে আলোচিত কিছু একীকরণের উদাহরণ পরিচালনা করে। প্যাটার্ন ম্যাচিংয়ের উদাহরণ দিয়ে শুরু করুন, যেখানে ভেরিয়েবলগুলি কেবল এক দিক:
>>> unify(parse_term('f(a, b, bar
{'V': b, 'X': bar
এখন থেকে উদাহরণ একীকরণ বিভাগ:
>>> unify(parse_term('f(a, V, bar(D))'), parse_term('f(D, k, bar(a))'), {})
{'D': a, 'V': k}
>>> unify(parse_term('f(X, Y)'), parse_term('f(Z, g(X))'), {})
{'X': Z, 'Y': g(X)}
শেষ অবধি, আসুন এমন একটি চেষ্টা করুন যেখানে ভেরিয়েবল এক্স এর দুটি বিরোধী সংজ্ঞার কারণে একীকরণ ব্যর্থ হবে।
>>> unify(parse_term('f(X, Y, X)'), parse_term('f(r, g(X), p)'), {})
None
শেষ অবধি, এটি কীভাবে কাজ করে তা দেখার জন্য একটি অ-তুচ্ছ একীকরণের জন্য অ্যালগরিদম কার্যকর করার মাধ্যমে এটি সন্ধান করা শিক্ষণীয়। শর্তগুলি একীভূত করা যাক
এফ (এক্স, এইচ (এক্স), ওয়াই, জি (ওয়াই)) এবং এফ (জি (জেড), ডাব্লু, জেড, এক্স)::
- একত্রিত বলা হয়, মূলটি একটি হয় একটি অ্যাপ ফাংশন চ এবং যুক্তিগুলির উপর লুপ।
- ইউনিফাই (এক্স, জি (জেড)) আহ্বান unify_vareable কারণ এক্স একটি পরিবর্তনশীল, এবং ফলাফলটি বাড়ানো সাবস্ট X = g (z)
- ইউনিফাই (এইচ (এক্স), ডাব্লু) আহ্বান unify_vareable কারণ ডাব্লু একটি পরিবর্তনশীল, তাই সাবস্টে বৃদ্ধি পায় {X = g (z), w = h (x)}
- একীভূত (y, z) আহ্বান unify_vareable; যেহেতু না Y না জেড
সাবস্টে এখনও রয়েছে, বিকল্পটি বৃদ্ধি পায় {X = g (z), w = h (x), y = z} (নোট করুন যে দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে বাঁধাই স্বেচ্ছাসেবী; Z = y সমতুল্য হবে)
- ইউনিফাই (জি (ওয়াই), এক্স) আহ্বান unify_vareable; এখানে জিনিসগুলি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, কারণ এক্স ইতিমধ্যে বিকল্পে রয়েছে, তাই এখন আমরা কল করি
একত্রিত চালু জি (ওয়াই) এবং জি (জেড) (কি এক্স আবদ্ধ)
- উভয় পদগুলির জন্য ফাংশন মেলে (ছ), সুতরাং যুক্তিগুলির উপর আরও একটি লুপ রয়েছে, এবার কেবল একীকরণের জন্য Y এবং জেড
- unify_vareable জন্য Y এবং জেড অনুসন্ধান বাড়ে Y সাবস্টে এবং তারপর ইউনিফাই (জেড, জেড)যা আনমোডাইফাইড সাবস্টকে ফেরত দেয়; ফলাফলটি হ’ল নতুন কিছুতে উপস্থানে যুক্ত করা হয় না, তবে এর একীকরণ জি (ওয়াই) এবং জি (জেড) সাফল্য, কারণ এটি সাবস্টে বিদ্যমান বাইন্ডিংগুলির সাথে একমত
- চূড়ান্ত ফলাফল হয় {X = g (z), w = h (x), y = z}