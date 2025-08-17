টুভায় আক-সুগের একটি তামা-পোর্টফায়ার ক্ষেত্রের জন্য লাইসেন্সের মালিক ইন্টেজিও মিখাইল প্রখোরভের কাঠামো সুপ্রিম কোর্টে সাবসয়েল ব্যবহারের অধিকার বন্ধ করার পদ্ধতিটিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। মামলাটি ২০২৪ সালে একে-সিইউজির জন্য তার লাইসেন্স প্রত্যাহার করার জন্য রোজডারের সিদ্ধান্ত বাতিল করার কোম্পানির প্রচেষ্টার অংশ ছিল। আইনজীবীরা নোট করেছেন যে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে সন্তোষজনক অভিযোগের সম্ভাবনা খুব কম ছিল।
সুপ্রিম কোর্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ও রোজেন্ডার মন্ত্রকের আদেশে অনুমোদিত সাবসয়েল ব্যবহারের অধিকার বন্ধ করার পদ্ধতিটির বেশ কয়েকটি বিধানের স্বীকৃতি হিসাবে, টিউইউএর আক-সুগের তামা-পোরফায়ারফায়ার ক্ষেত্র তৈরি করা গোলভো জিআরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এটি কেস ফাইলে বলা হয়েছে।
গোলেভস্কায়া গ্রক ইন্টিজিও মিখাইল প্রখোরভের অন্তর্গত। আদালতের সংস্থাগুলি ২০২৪ সালে একে-সু-লাইসেন্সের কথা স্মরণ করার সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করছে। ক্ষেত্রের ভারসাম্য রিজার্ভগুলি অনুমান করা হয় ৩.6 মিলিয়ন টন তামা, mol 78 হাজার টন মলিবডেনাম, ৮৩ টন সোনার, ২৮৯ টন রৌপ্য এবং ৮৩.৩ টন রেনিয়াম। রোজেন্ডাররা অবকাঠামো নির্মাণের লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেছে, তবে ইন্টিজিও দাবি করেছে যে গোলেভস্কায়া জিআরকে আইন এবং লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আমানতটি বিকাশ করেছে। ইন্টিজিও কোনও মন্তব্য সরবরাহ করেনি, “কমারসেন্ট” প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রকের বিষয়গুলি প্রেরণ করেছিল।
২০২৪ সালে, সরকার সাবসয়েলের একে-সু-বিভাগের জন্য একটি নতুন নিলাম রাখার নির্দেশ দেয়, আবেদনকারীরা এমন কাঠামো হতে পারে যেখানে রোস্টেকের 50%মালিকানা রয়েছে। নিলামের ফলাফলের ভিত্তিতে, মাঠের অধিকারটি জেএসসি “প্রতিশ্রুতিযুক্ত খনির প্রকল্পগুলি” দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল, যা 3.8 বিলিয়ন রুবেল সরবরাহ করে। প্রাথমিক ব্যয়ে 3.4 বিলিয়ন রুবেল।
রোজেনড্রামের ইন্টিজিও ফৌজদারি কোডের দাবিতে ১ June জুন মস্কো সালিশ আদালতের রায়টি বলেছে যে, সংস্থাটির মতে, রোজেনডার কমিশনের আপিল সিদ্ধান্তটি আসলে গৃহীত হয়নি, যেহেতু দশ সদস্যের মধ্যে কেবল পাঁচ জন গ্রহণের পক্ষে ভোট দিয়েছিল এবং সাবসোয়েল ব্যবহারের অধিকার বন্ধ করার পদ্ধতি হিসাবে ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। আদালতের উপকরণগুলি থেকে নিম্নরূপ, গোলেভস্কায়া জিআরকে আদেশের অনুচ্ছেদে বিতর্কিত করেছিল, যেখানে কমিশন তৈরির পদ্ধতি, ভোটদান, পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিশেষত, ভোটের সাম্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য তা হ’ল কমিশনের চেয়ারম্যানের কণ্ঠস্বর এবং তার অনুপস্থিতিতে – ডেপুটি। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার আগে ইন্টেজিও দাবির বিবেচনা স্থগিত করা হয়েছিল।
33 বিলিয়ন রুবেল
সংস্থার মতে, একে-সু-মাঠে ইন্টেজিও বিনিয়োগ করেছেন
পেন অ্যান্ড পেপার বার অ্যাসোসিয়েশন সের্গেই শিক্ষকের অংশীদার মতে, সুপ্রিম কোর্ট প্রায় প্রতি মাসে এই বিভাগের মামলাগুলি বিবেচনা করছে। দাবী বিবেচনা করার সময়, আদালত উচ্চতর আইনী বাহিনীর কাজগুলির দ্বারা বিভাগীয় ক্রিয়াকলাপগুলির সম্মতি পরীক্ষা করে – ফেডারেল আইন, রাষ্ট্রপতির ডিক্রি, সরকারী ডিক্রি এবং আরও অনেক কিছু তিনি অবিরত বলেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট দেউলিয়ার মামলায় বাধ্যতামূলক ব্যবসায়ের সময় লঙ্ঘন প্রমাণ করার বিষয়ে স্পষ্টতার সাথে ২০২৩ সালের মার্চের ফেডারেল অ্যান্টিমোনোপলি সার্ভিসের চিঠিটি স্বীকৃতি দেয়। একই মাসে, আদালত সামঞ্জস্যযোগ্য শুল্ক এবং বিদ্যুতের দাম গণনা সম্পর্কে পদ্ধতিগত নির্দেশাবলীর বেশ কয়েকটি বিধান অবৈধ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
এন্টারপ্রাইজ লিগ্যাল সলিউশনস সিইও আনা বড়বাশ বলেছেন যে, বাস্তবে, গোলভো জিআরকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মূলনীতি সম্পর্কে কমিশনের আদেশের দুষ্টতা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছিল।
তবে, তিনি নোট করেছেন, রোজডার কমিশনের কাজের নীতিগুলি অন্যান্য লাইসেন্সিং সংস্থা এবং নির্বাহী সংস্থাগুলির দ্বারা প্রয়োগ করা অনুরূপ পদ্ধতিগুলির চেয়ে খুব বেশি আলাদা নয়। যদি সুপ্রিম কোর্ট কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি স্বীকৃতি দেয় তবে এর ফলে সম্পূর্ণ অনির্দেশ্য চেইন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, আইনজীবী ইঙ্গিত দেয়। তার মতে, সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার সময় ইন্টেজিওর কাঠামোর উচ্চ প্রত্যাশা ছিল এমন সম্ভাবনা কম।
২০২৪ সালের গোলভো জিআরকে-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ইন্টেজিও আক-সু-লাইসেন্সের নতুন ধারককে সংস্থাটি বিক্রি করার সম্ভাবনা বিবেচনা করছে। এই জাতীয় পরিস্থিতি যদি বিচারের অংশ হিসাবে লাইসেন্সটি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না হয় (May ই মে “কমারসেন্ট” দেখুন) সম্ভব। সের্গেই শিক্ষকের মতে, এই পরিস্থিতিতে সফল প্রতিযোগিতার জন্য ইন্টেজিওর সম্ভাবনা তুচ্ছ।