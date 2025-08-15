‘এক্সএল বুলি’ কুকুরের আক্রমণে দু’জন গুরুতর আহত

নটিংহামশায়ারে এক্সএল বুলি ধরণের কুকুরের আক্রমণে দু’জন আহত হয়েছেন।
নটিংহামশায়ার পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 5..৪6 টার দিকে শেফিল্ডের নিকটবর্তী ওয়ার্কসপে একটি সম্পত্তির ভিতরে কুকুরের দ্বারা এক পুরুষ ও এক মহিলাকে আক্রমণ করা হয়েছিল, নটিংহামশায়ার পুলিশ জানিয়েছে।
লোকটি উল্লেখযোগ্য তবে প্রাণঘাতী আহত নয়, যখন মহিলাটি তার বাহুতে আঘাত পেয়েছিল।
অফিসাররা কুকুরটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করার সময় একটি কর্ডন স্থাপন করা হয়েছিল। ঘটনাটি সমাধান হওয়ার সময় জনসাধারণকে এই অঞ্চলটি না দেখার জন্য বলা হয়েছিল।
সোশ্যাল মিডিয়ায় নটিংহামশায়ার পুলিশের একটি আপডেট বলেছে: “কর্মকর্তারা বর্তমানে ওয়ার্কসপের ম্যাপেল লিফ গার্ডেনের একটি সম্পত্তিতে একটি ঘটনার সাথে একটি ঘটনা নিয়ে কাজ করছেন। এই ঘটনাটি বিকেল ৫..৪6 টার দিকে ঘটেছিল। পুলিশ একটি প্রতিবেদন পেয়েছিল যে একটি লোক এবং একজন মহিলাকে একটি সম্পত্তির অভ্যন্তরে একটি এক্সএল বুলি ধরণের কুকুর দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল।”
এক্সএল বুলি কুকুরের মালিকানা ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এখন যুক্তরাজ্যে একটি ফৌজদারি অপরাধ, যা ছাড়ের শংসাপত্র ছাড়াই একটি জাতের মালিক হওয়া।
সরকার জানিয়েছে যে ২০২১ সাল থেকে কুকুর সম্পর্কিত মৃত্যুর সাথে জড়িত এই জাতটি “অসতর্কিতভাবে জড়িত” ছিল বলে এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি কার্যকর করা হয়েছিল। ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্যে কুকুর-সম্পর্কিত মানব মৃত্যুর অর্ধেকেরও বেশি এক্সএল বুলি দ্বারা ঘটেছিল।
নিবন্ধিত এক্সএল বুলি কুকুরকে অবশ্যই সুরক্ষিতভাবে রাখা উচিত, নিউট্রেড এবং একটি সীসা রাখতে হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত (তবে বাড়িতে নয়)। পুলিশ নিবন্ধভুক্ত কুকুরকে জব্দ করতে পারে এবং তাদের মালিকরা ছয় মাস পর্যন্ত জেল এবং/অথবা সীমাহীন জরিমানার মুখোমুখি হন।