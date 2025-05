এক্সক্লুসিভ: বিডেন-হুর বিশেষ পরামর্শ অডিও মেমরি ল্যাপসগুলি প্রকাশ করে

Amid long, uncomfortable pauses, Joe Biden struggled to recall when his son died, when he left office as vice president, what year Donald Trump was elected or why he had classified documents he shouldn’t have had, according to audio Axios obtained of his October 2023 interviews with special counsel Robert Hur.

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ: বিডেনের সদ্য প্রকাশিত রেকর্ডিংগুলি এ জাতীয় বিবরণগুলি স্মরণে সমস্যা করতে সমস্যা হচ্ছে – মাঝে মাঝে স্লারিং শব্দ এবং বিড়বিড় করার সময় – কেন তার হোয়াইট হাউস গত বছর রেকর্ডিংগুলি প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিল, কারণ তার মানসিক তাত্পর্য সম্পর্কে প্রশ্নগুলি মাউন্ট করা হয়েছিল।

অডিওটি হুরের এই বক্তব্যকেও বৈধতা দেয় বলে মনে হয় যে কোনও বিচারের জুরিরা সম্ভবত বিডেনকে “সহানুভূতিশীল, সার্থক, বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে দুর্বল স্মৃতি হিসাবে” হিসাবে দেখতেন।

আংশিকভাবে এই দৃ determination ় সংকল্পের ভিত্তিতে, হুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বিডেনের শ্রেণিবদ্ধ নথিগুলির অনুপযুক্ত দখল করার জন্য মামলা না করার, রিপাবলিকানদের ক্রোধ করে কারণ ট্রাম্প তখন তার নিজের শ্রেণিবদ্ধ নথি কেলেঙ্কারীতে অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

ডেমোক্র্যাটস এবং বিডেনের হোয়াইট হাউস বিডেন সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণের জন্য হুরকে বিস্ফোরিত করেছিল। তারা বারবার জোর দিয়েছিল যে তিনি “তীক্ষ্ণ” এবং এটি হুর রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তবে ছয় ঘন্টা সাক্ষাত্কারের অডিও ইঙ্গিত দেয় যে তিনি এবং সহ-কাউন্সেল মার্ক ক্রিকবাউম শ্রদ্ধাশীল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন।

বড় ছবি: ডেমোক্র্যাটস এবং ন্যাশনাল মিডিয়া হিসাবে অডিওর পৃষ্ঠগুলি বিডেনের হোয়াইট হাউসের উত্তরাধিকার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং ৮১ বছর বয়সে তিনি আরও চার বছরের মেয়াদে দৌড়ানোর সময় তার পতনকে আড়াল করে।

গণতান্ত্রিক নেতারা আছেন লড়াই এই সপ্তাহে এই বিষয়টিতে একটি নতুন বই সম্পর্কে প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া জানাতে – “আসল পাপ, ” অ্যাক্সিওসের অ্যালেক্স থম্পসন এবং সিএনএন এর জ্যাক ট্যাপার দ্বারা – এটি মঙ্গলবার প্রকাশিত হবে।

অডিও-8 এবং 9, 2023 অক্টোবর দুটি তিন ঘন্টা সেশন থেকে-বিচার বিভাগের প্রতিলিপিগুলিতে ভয়েস এবং মাত্রা যুক্ত করে যা বিচার বিভাগ সপ্তাহগুলিতে উপলব্ধ করেছিল হুরের প্রতিবেদন 8 ফেব্রুয়ারি, 2024 প্রকাশের পরে।

হুরের প্রতিবেদন 8 ফেব্রুয়ারি, 2024 প্রকাশের পরে। বিডেনের হোয়াইট হাউস গত বছর রেকর্ডিং প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিল, তর্ক এগুলি “আইন প্রয়োগকারী উপকরণ” সুরক্ষিত ছিল এবং রিপাবলিকানরা কেবল “তাদের কেটে ফেলতে, তাদের বিকৃত করতে এবং তাদের পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।”

লাইনের মধ্যে: অডিওটি প্রতিলিপিটির কী অভাব রয়েছে তা দেখায়-রাষ্ট্রপতির শুকনো ফিসফিয়ার ভয়েস এবং দীর্ঘ নীরবতা যখন তিনি সঠিক শব্দ বা তারিখগুলি খুঁজে পেতে লড়াই করেন। এগুলি প্রায়শই তাঁর অ্যাটর্নিরা সরবরাহ করেছিলেন, যারা তাঁর স্মৃতির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে অভিনয় করেছিলেন।

অ্যাটর্নিদের বিডেনকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিল যে বছর তার ছেলে বিউ মারা গিয়েছিল (২০১৫) এবং ট্রাম্প প্রথম নির্বাচিত (২০১ 2016)।

অডিওতেও ধরা পড়েছে: হোয়াইট হাউসের মানচিত্রের ঘরে একটি দাদা ঘড়ির টিক-টক, যেখানে সাক্ষাত্কারগুলি হয়েছিল। এটি বিডেনের থামানো বক্তৃতার একটি মেট্রোনমিক পরিমাপ যুক্ত করেছে – বিশেষত যেমন তিনি তাঁর বইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও বাবা, মস্তিষ্কের ক্যান্সারে থেকে বিউর মৃত্যু সম্পর্কে 46 এ।

এইভাবে সাক্ষাত্কারের সেই অংশটি প্রতিলিপিটিতে বর্ণিত হয়েছে: বিডেন বলেছেন, “ঠিক আছে, হ্যাঁ। 2017 সালে, বিউ পেরিয়ে গিয়েছিল এবং – এটি ব্যক্তিগত – বইয়ের জেনেসিস এবং শিরোনাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও বাবাএকজন ছিল – আমি জানি আপনি আপনার ছেলে এবং কন্যাদের সাথে সবাই ঘনিষ্ঠ, তবে বিউ আমার ডান হাতের মতো ছিল এবং হান্ট আমার বাম ছিল “”

তবে এখানে শান্ত ঘরে যা শোনাচ্ছে তা এখানে যেখানে বিডেনের বিরতির মধ্যে মৃত বাতাসটি ঘড়ির টিক-টকের দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে:

“ঠিক আছে, হ্যাঁ …”

টিক।

“… বিউ পেরিয়ে গেছে এবং …”

টিক। টোক টিক। টোক টিক।

“… এটি ব্যক্তিগত …”

টিক। টোক টিক। টোক টিক।

“… জেনেসিস …”

টিক।

“… বই এবং শিরোনাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও বাবাএকটি … “

টিক। টোক টিক।

“… আমি জানি আপনি সবাই আপনার ছেলে ও কন্যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ, তবে বিউ ছিলেন ..”

টিক। টোক

“… আমার ডান বাহু এবং হান্ট আমার বাম মত ছিল” “

বাস্তবতা চেক: যদিও বিডেনের সুস্পষ্ট মেমরি ল্যাপস ছিল এবং মাঝে মাঝে সহায়তা প্রয়োজন ছিল (“ফ্যাক্স মেশিন” এবং “পোস্টার বোর্ড” এর মতো শব্দ সহ), সামগ্রিকভাবে তিনি সাক্ষাত্কারে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি রসিকতা ফাটল এবং হাস্যকর বিষয়গুলি তৈরি করেছিলেন এবং প্রশ্নগুলির সাধারণ সংকেতকে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। But he had little memory of how he came to have classified documents after he left office as vice president.

8 অক্টোবর – সাক্ষাত্কারের প্রথম দিন এবং ইস্রায়েলের উপর হামাসের আক্রমণের পরের দিন – বিডেন প্রায়শই ধীর এবং মৌলিক তথ্যগুলি ভুলে গিয়েছিলেন।

সাক্ষাত্কারের প্রথম দিন এবং ইস্রায়েলের উপর হামাসের আক্রমণের পরের দিন – বিডেন প্রায়শই ধীর এবং মৌলিক তথ্যগুলি ভুলে গিয়েছিলেন। সেদিন, বিডেন বাম অফিসের পরে কীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ডেস্কে ডকুমেন্টগুলি শেষ হতে পারত তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল। কারণ বিডেন অন্যান্য বিষয়গুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

9 অক্টোবর, তবে, বিডেন অনেক বেশি নিযুক্ত এবং জোরালো মনে হয়েছিল।

জুম ইন: তাঁর সাক্ষ্য জুড়ে, বিডেন এমন একজন সম্ভাব্য আসামীদের চেয়ে নস্টালজিক, দাদা গল্পকারের মতো আরও বেশি শোনালেন যাকে গোপনীয় কাগজপত্র সংগ্রহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। তিনি প্রায় মোম:

২০১ 2016 সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ওবামা কীভাবে চাননি যে হিলারি ক্লিনটন “আমার চেয়ে রাষ্ট্রপতি পদে জয়ের আরও ভাল শট করেছিলেন এই বিশ্বাস থেকে বিডেনকে কীভাবে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রার্থী হতে চান। “

আখরোট কাঠ এবং তার বাড়ির সংস্কারকৃত কক্ষে সাতটি বিভিন্ন ধরণের ছাঁচনির্মাণ ।

তিনি কৌতুক অভিনেতা জে লেনোর সাথে গাড়ি চালিয়েছিলেন।

গুটেনবার্গের প্রিন্টিং প্রেসের প্রযুক্তিগত প্রভাব ইউরোপে ছিল।

জন কেনেডির সাথে 1960 সালের বিতর্ক চলাকালীন রিচার্ড নিক্সনের ভিজ্যুয়াল ইমপ্যাক্ট টিভিতে ঘামছেন।

এবং সময় তিনি মঙ্গোলিয়ায় একটি ধনুক এবং তীর গুলি করেছিলেন।

“আমি কি তোমার কাছে কোন অর্থবোধ করছি?” সংবেদনশীল নথিগুলির জন্য শ্রেণিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করার সময় বিডেন এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

যদিও মায়াবীবিডেন অ্যাটর্নি বব বাউর যখন আফগানিস্তান সম্পর্কে একটি শ্রেণিবদ্ধ দলিল রেখেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর গল্প পরিবর্তন করার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য শীর্ষস্থানীয় বিডেনকে প্রসিকিউটর ক্রিকবাউমকে শাস্তি দিয়েছিলেন তখন সাক্ষাত্কারটি কিছুটা উত্তেজনা হয়ে ওঠে।

“আপনার উত্তর হ’ল আপনি জানেন না,” বাউর এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু তখন ক্রিকবাউম উল্লেখ করেছিলেন যে সাংবাদিকরা নথিটি সম্পর্কে লিখেছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বিডেন historical তিহাসিক মূল্যের কারণে এটি রাখার ইচ্ছা করেছিলেন কিনা।

বিডেন স্বীকার করেছেন, “আমি অনুমান করি যে আমি কেবল উত্তরোত্তর জন্য এটিতে ঝুলতে চেয়েছিলাম।”

অভিপ্রায় ভর্তি প্রযুক্তিগতভাবে বিডেনকে ফৌজদারী অভিযোগের কাছে উন্মুক্ত করতে পারত এবং শীঘ্রই বাউর ইন্টারেক্টেড: “আমি সত্যিই এড়াতে চাই, একটি পরিষ্কার রেকর্ডের উদ্দেশ্যে, অনুমানমূলক অঞ্চলে প্রবেশের উদ্দেশ্যে।… তিনি ভাইস প্রেসিডেন্সি ছাড়ার পরে এই মেমোটি রাখার বিশেষভাবে মনে করেন না।”

ক্রিকবাউম তখন বিরতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।

অন্য উদাহরণে, ক্রিকবাউম উল্লেখ করেছেন যে ডিওজে -র একটি রেকর্ডিংয়ের একটি অনুলিপি ছিল, মার্ক জাওনিৎজারের তৈরি, ভূত লেখক আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও বাবাবিডেন 2017 সালে যাকে বলেছিলেন, “আমি সবেমাত্র সমস্ত শ্রেণিবদ্ধ জিনিস নীচে পেয়েছি।”

“সুতরাং আপনি কল্পনা করতে পারেন যে আপনি যখন বলেছিলেন তখন আপনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তা আমরা আগ্রহী, ‘আমি কেবল সমস্ত শ্রেণিবদ্ধ জিনিস নীচে পেয়েছি।’ “ক্রিকবাউম বিডেনকে বলেছিলেন।

“আমার মনে নেই,” বিডেন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। “এবং আমার অনুমান করার কথা নয়, তাই না?

“সঠিক,” বিডেনের অ্যাটর্নি বাউর বলেছিলেন।

“সুতরাং – ঠিক আছে, ভাল, আমার মনে নেই এবং এটি হতে পারে – আমার মনে নেই,” বিডেন বলেছিলেন।

হোয়াইট হাউসের পরামর্শদাতা এড সিস্কেল এবং তার ডেপুটি, রাহেল কটনও মাঝে মাঝে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যখন তত্কালীন রাষ্ট্রপতি শব্দ বা তারিখের সন্ধান করছিলেন।

জুম আউট: হুরের প্রতিবেদনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বিডেনকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য কোনও জুরিকে প্ররোচিত করার পক্ষে এই প্রমাণ যথেষ্ট ছিল না – বিশেষত বিডেন কতটা সমবায় ছিলেন (তার মামলায় ট্রাম্পের বিপরীতে) এবং বিডেন কতটা পছন্দসই এবং ভুলে গিয়েছিলেন।

“একজন জুরিকে বোঝানো কঠিন হবে যে তারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত – তত্কালীন একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তাঁর ৮০ এর দশকের মধ্যে – এমন এক গুরুতর অপরাধের জন্য যার জন্য ইচ্ছাশক্তির মানসিক অবস্থার প্রয়োজন হয়,” হুর উপসংহারে বলেছিলেন।

ট্রাম্পের সুপার পিএসি, মাগা ইনক।, তাত্ক্ষণিকভাবে বিডেনকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার অযোগ্য বলে অভিযোগ করেছিলেন যদি তিনি বিচারের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত না হন।

বিডেনের ডিফেন্ডাররা তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারিস অন্তর্ভুক্ত, যিনি হুরের প্রতিবেদনটি ব্লাস্ট করেছিলেন এবং বিডেনের বয়স সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যকে “কৃতজ্ঞ, ভুল এবং অনুপযুক্ত” বলেছিলেন।

হ্যারিস বলেছিলেন, “এই প্রতিবেদনে যেভাবে রাষ্ট্রপতির আচরণটি চিহ্নিত করা হয়েছিল তা সত্যগুলিতে এবং স্পষ্টভাবে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত -গ্রেটুইটাস -এর চেয়ে বেশি ভুল হতে পারে না,” হ্যারিস তখন বলেছিলেন। “…. আমাদের আশা করা উচিত যে আমরা যা দেখেছি তার চেয়ে উচ্চতর স্তরের সততা থাকবে।”

তারা কী বলছেন: বিডেনের মুখপাত্র কেলি স্কুলি অ্যাক্সিওসকে বলেছিলেন: “এক বছরেরও বেশি সময় আগে বিডেন প্রশাসন কর্তৃক প্রতিলিপি প্রকাশ করা হয়েছিল। অডিওটি ইতিমধ্যে জনসাধারণের কাছে যা রয়েছে তা নিশ্চিত করা ছাড়া কিছুই করে না।”

বাউর, সিস্কেল এবং হুর মন্তব্যের জন্য অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি।

