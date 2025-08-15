এক্সক্লুসিভ | সিবিএস নিউজ বস প্রস্তুত ‘সান্ধ্য নিউজ’ শেকআপ

সিবিএস নিউজের সভাপতি নেটওয়ার্কের সংগ্রামী “সান্ধ্য নিউজ” সম্প্রচারের একটি তীক্ষ্ণ শেকআপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন-এমনকি নেটওয়ার্কের শীর্ষে তার নিজের অবস্থানটি নড়বড়ে দেখায়, পোস্টটি শিখেছে।
সূত্র জানিয়েছে, টম সিব্রোভস্কি – মার্চ মাসে সিবিএস -এ প্রলুব্ধ হয়েছিলেন এবিসি -র প্রাক্তন শীর্ষ নির্বাহী – এই সপ্তাহের সাথে সাথেই জন ডিকারসন বা মরিস ডুবুইস উভয়ই রাত্রে সম্প্রচারের দুটি অ্যাঙ্করকে নির্মূল করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, সূত্র জানিয়েছে।
একই সময়ে, অন্তর্নিহিতরা বলেছিলেন যে সাইব্রোস্কি “সান্ধ্য নিউজ” নির্বাহী নির্মাতা গাই ক্যাম্পানাইলকে বহিষ্কার করতে প্রস্তুত দেখায় – একটি গ্রুফ ইয়োনকার্সের স্থানীয় এবং “60 মিনিট” এর প্রবীণ যিনি ইদানীং তার নতুন বসের সাথে শিং লক করেছেন, সূত্রে জানা গেছে।
“গাই ভাবেন যে তিনি টমের চেয়ে ভাল জানেন” – এবং শীঘ্রই শোয়ের সদ্য ইনস্টলড এক্সিকিউটিভ প্রযোজক তানিয়া সাইমন এর অধীনে “60 মিনিট” এ লাথি মারতে পারে, একটি সূত্র জানিয়েছে।
ইনসাইডাররা বলেছিলেন যে সিব্রোস্কি সিবিএস প্যারেন্ট প্যারামাউন্ট হলিউডের স্টুডিও স্কাইড্যান্সের সাথে একীভূতকরণ বন্ধ করে দেওয়ার কারণে একাদশ ঘন্টার এক ধারাবাহিক সাহসী, একাদশ ঘন্টার পদক্ষেপের সাথে তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নাটক তৈরি করতে দেখা গেছে। তবে তারা যোগ করেছেন যে, সাইব্রোস্কি আগত কর্তাদের জন্য হ্যাচেট ম্যান হিসাবে কেবল শেষ হতে পারে – তিনি নিজেই একজন দুর্ঘটনা শেষ করার আগে, বরখাস্ত বা কার্যকরভাবে হ্রাস পেয়ে।
পোস্টের আগে যেমন রিপোর্ট করা হয়েছে, সাইব্রোস্কি “সিবিএস মর্নিংস” এক্সিকিউটিভ প্রযোজক শওনা থমাস – নেটওয়ার্ক তারকা গেইল কিংয়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র – থেকেও স্থির হয়ে গেছেন এবং তার কাজটিও লাইনে থাকতে পারে, ইনসাইডাররা পোস্টকে জানিয়েছেন।
সিবিএস নিউজ মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।
পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্জড স্কাইড্যান্স-প্যারামাউন্টের নতুন রাষ্ট্রপতি জেফ শেল গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে তিনি সাইব্রোস্কির কাজের জন্য নিউজ এক্সিকিউটিভদের সাক্ষাত্কার নিচ্ছেন। এই গুজবের পরে এসেছে যে স্কাইড্যান্সের প্রধান নির্বাহী ডেভিড এলিসন সাংবাদিক বারি ওয়েইসের পাশাপাশি সিবিএস নিউজের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডেভিড রোডসকে নেটওয়ার্কে যোগদানের জন্য আলোচনায় রয়েছেন।
“সান্ধ্য সংবাদে” অন্তর্নিহিতরা বলেছিলেন যে ডুবাইস একমাত্র অ্যাঙ্কর স্পট অবতরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। প্রাক্তন ডব্লিউসিবিএস নিউইয়র্কের স্থানীয় অ্যাঙ্কর, সূত্র জানিয়েছে, ডুবাইস ডিকারসনের চেয়ে এই কাজের জন্য আরও ভাল উপযুক্ত হিসাবে উপস্থিত হয়েছে, যিনি তার রাজনৈতিক প্রতিবেদনের চপগুলির জন্য বেশি পরিচিত।
সহ-হোস্টগুলিতে “রসায়ন অভাব রয়েছে” এবং পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর মতো আন্তর্জাতিক সংবাদকে covering েকে রাখার গভীরতা থেকে মনে হয়েছিল। তবে একটি উচ্চ-স্তরের নির্বাহী নেতৃত্বের শূন্যতার জন্য দুর্বল রেটিংয়ের জন্য দায়ী করেছেন।
“শোটি কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সমর্থনের অভাব, ফোকাসের অভাব এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে,” ব্যক্তিটি আরও বলেন, “নিরাপত্তাহীনতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব পর্দায় প্রদর্শিত হবে।”
একটি মূল বিষয় হ’ল এপ্রিলের দীর্ঘকালীন “60 মিনিট” এক্সিকিউটিভ প্রযোজক বিল ওভেনসের প্রস্থান – যিনি কমলা হ্যারিসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের শোয়ের সম্পাদনা করার কারণে প্যারামাউন্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছ থেকে মামলা মোকদ্দমার মুখোমুখি হওয়ায় শোয়ের সম্পাদকীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে গ্রিপস প্রচার করেছিলেন।
তার প্রস্থান করার আগে ওভেনসকে তত্কালীন সিবিএস নিউজের প্রেসিডেন্ট ওয়েন্ডি ম্যাকমাহন “সন্ধ্যা সংবাদ” পুনর্নির্মাণের জন্য ট্যাপ করেছিলেন। তিনি ক্যাম্পানাইলকে দীর্ঘতর, “60 মিনিট”-স্টাইলের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। প্রাথমিক ট্রাম্প প্রশাসনের দ্রুত আগুনের সংবাদ চক্রের মধ্যে কৌশলটি ফ্লপ হয়েছিল।
তবুও, ক্যাম্পানাইল – যিনি অন্তর্নিহিত বলেছিলেন যে “সান্ধ্য নিউজ” সিনিয়র প্রযোজক কিম হার্ভে দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে – সাইব্রোস্কির আরও সরাসরি খবরের দাবি সত্ত্বেও বৈশিষ্ট্যগুলি আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, সূত্র জানিয়েছে।
“এখন, শো এবং দলটি অভদ্রতা বোধ করছে। আপনি যদি কিছু আলাদা করতে যাচ্ছেন তবে আপনার আত্মবিশ্বাস এবং আশ্বাসের সাথে এটি করা দরকার এবং এই দলের কোনও কিছুই নেই,” সূত্রটি বলেছে। “তারা একা। তারা এটি অনুভব করে এবং দর্শকরা এটি অনুভব করে।”
সূত্রটি জ্যোতিষশাস্ত্রের জনপ্রিয়তার উত্থানের বিষয়ে 31 জুলাই “একটি বোকামি” এর দিকে ইঙ্গিত করেছে – এমন একটি বিভাগ যা একটি মূল্যবান 3 মিনিট সময় নিয়েছিল – প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্য শুল্ক এবং টেক্সাসে মারাত্মক ফ্ল্যাশ বন্যার শিরোনামে ভরা একটি নিউসি দিনে।
জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতিবেদন সম্পর্কে সিবিএস ইনসাইডার বলেছিলেন, “এটাই ছিল গাইয়ের অহংকার।” “শোটি সাংবাদিকতার সাথে দুর্দান্ত বলে মনে করেন কেবলমাত্র লোকেরা হলেন গাই এবং সিনিয়র প্রযোজক।”
পালকগুলি একইভাবে একটি “অপমানজনক উপহার” দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছিল যা ওয়ানস এবং ক্যাম্পানাইল তার বসন্তের আগমনের সময় সাইব্রোস্কিকে দিয়েছিল – একটি “সম্প্রচারের বাইবেল” যা সিবিএসের গল্প বলার একটি প্রাইমার ছিল এবং এটি প্রতিযোগিতার তুলনায় অনন্য করে তোলে।
সাইব্রোস্কি-যিনি শীর্ষস্থানীয় এবিসি নিউজে ৩০ বছর অতিবাহিত করেছেন যেখানে তিনি “গুড মর্নিং আমেরিকা,” “ওয়ার্ল্ড নিউজ আজ রাতে,” “নাইটলাইন” এবং “20/20” সহ শোগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন-একটি তৃতীয় সূত্র জানিয়েছে।
টিফানি নেটওয়ার্কের হলগুলির অভ্যন্তরে, “সান্ধ্য সংবাদ” “এটি কতটা অপরিবর্তনীয়” এর জন্য ছিঁড়ে গেছে, একটি সিবিএস সূত্র জানিয়েছে। একজন প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ ম্যাকমাহন এবং ওভেনসের দুটি অ্যাঙ্কর ব্যবহার করার সিদ্ধান্তের দ্বারা এটিকে “দ্বি-মাথাযুক্ত মনস্ট্রোসিটি” বলে অভিহিত করেছিলেন।
ম্যাকমাহনের অধীনে পুনরায় চালু হয়েছে, কে তত্কালীন অ্যাঙ্কার নোরাহ ও’ডনেলকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেগত বছর “সান্ধ্য সংবাদ” রেটিংগুলি 4.5 মিলিয়ন থেকে 5 মিলিয়ন দর্শকের মধ্যে ছিল। ডুবুইস এবং ডিকারসন জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পরে, রেটিংগুলি নিয়মিতভাবে মোট 4 মিলিয়ন দর্শকের নিচে নেমে গেছে।