এক্সফিনিটি সিরিজ রেস জয়ের পরে কনার জিলিশ কলারবোনকে ভেঙে দেয়

ন্যাসকার এক্সফিনিটি সিরিজের ড্রাইভার কনর জিলিশ শনিবার নিউইয়র্কের ওয়াটকিন্স গ্লেন ইন্টারন্যাশনালে একটি জয় উদযাপন করার সময় একটি কঠিন ঝাঁকুনি নিয়েছিলেন – 2025 মৌসুমে তার ষষ্ঠ জয়।
জিলিশ জয়ের উদযাপনের জন্য তার ৮৮ নম্বরের ছাদে উঠেছিলেন। ড্রাইভারের পাশের উইন্ডো জালটিতে তার বাম পা ধরা পড়ার পরে সে পিছলে গেল এবং সে ডামালটির দিকে নেমে গেল।
তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন যে তিনি একটি ভাঙা কলারবোন ভোগ করেছেন।
“আজ পৌঁছানোর জন্য আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ,” জিলিশ সি -তে পোস্ট করেছেন “আমি হাসপাতালের বাইরে আছি এবং ইতিমধ্যে আরও ভাল হয়ে যাচ্ছি। দ্রুত মনোযোগের জন্য সমস্ত চিকিত্সকের জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞ যে এটি কোনও খারাপ ছিল না।”
জিলিশ রবিবার ওয়াটকিন্স গ্লেনে ন্যাসকার কাপ সিরিজে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। ট্র্যাকহাউস রেসিং ৮ 87 নম্বরটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল যে তিনি প্রতিযোগিতা করতে চলেছেন। তার পরবর্তী এক্সফিনিটি সিরিজ শুরুটি 22 আগস্ট ডেটোনা আন্তর্জাতিক স্পিডওয়েতে নির্ধারিত রয়েছে।
টাল্লাদেগা সুপারস্পিডওয়েতে দুর্ঘটনার সময় পিঠে আঘাতের পরে টেক্সাস মোটর স্পিডওয়েতে এই মৌসুমের শুরুতে তিনি একটি প্রতিযোগিতা মিস করেছিলেন। ফিরে আসার পর থেকে তিনি টানা ১১ টি শীর্ষ-পাঁচটি সমাপ্তি এবং পাঁচটি জয় রেকর্ড করেছেন এবং শেষ পাঁচটি দৌড়ের মধ্যে চারটি জিতেছেন।
তিনি বর্তমানে ড্রাইভারদের স্ট্যান্ডিংয়ে জাস্টিন অলগেয়ারের চেয়ে সাত পয়েন্ট এগিয়ে। 19 বছর বয়সী এই মৌসুমে 12 টি শীর্ষ-পাঁচটি সমাপ্তি এবং 14 টি শীর্ষ -10 সমাপ্তি রয়েছে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।
