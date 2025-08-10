You are Here
এক্সফিনিটি সিরিজ রেস জয়ের পরে কনার জিলিশ কলারবোনকে ভেঙে দেয়
News

এক্সফিনিটি সিরিজ রেস জয়ের পরে কনার জিলিশ কলারবোনকে ভেঙে দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ন্যাসকার এক্সফিনিটি সিরিজের ড্রাইভার কনর জিলিশ শনিবার নিউইয়র্কের ওয়াটকিন্স গ্লেন ইন্টারন্যাশনালে একটি জয় উদযাপন করার সময় একটি কঠিন ঝাঁকুনি নিয়েছিলেন – 2025 মৌসুমে তার ষষ্ঠ জয়।

জিলিশ জয়ের উদযাপনের জন্য তার ৮৮ নম্বরের ছাদে উঠেছিলেন। ড্রাইভারের পাশের উইন্ডো জালটিতে তার বাম পা ধরা পড়ার পরে সে পিছলে গেল এবং সে ডামালটির দিকে নেমে গেল।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

মিশন জয়ের পরে 200 কনার জিলিশ তার রেজিস্টিক্স শেভ্রোলেট থেকে জলপ্রপাত এবং নিউ ইয়র্কের ওয়াটকিন্স গ্লেনের ওয়াটকিন্স গ্লেন ইন্টারন্যাশনালে 9 আগস্ট, 2025 -এ তাঁর মাথা হিট করেছেন। (ডেভিড হান/আইকন স্পোর্টসওয়্যার গেটি ইমেজের মাধ্যমে)

তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন যে তিনি একটি ভাঙা কলারবোন ভোগ করেছেন।

“আজ পৌঁছানোর জন্য আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ,” জিলিশ সি -তে পোস্ট করেছেন “আমি হাসপাতালের বাইরে আছি এবং ইতিমধ্যে আরও ভাল হয়ে যাচ্ছি। দ্রুত মনোযোগের জন্য সমস্ত চিকিত্সকের জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞ যে এটি কোনও খারাপ ছিল না।”

ট্র্যাকহাউস রেসিং লক্ষণ শেন ভ্যান গিসবার্গেন থেকে বহু বছরের এক্সটেনশনে

কনর জিলিশ 9 আগস্ট, 2025 -এ ওয়াটকিন্স গ্লেন ইন্টারন্যাশনালের গ্লেনে মিশন 200 জয়ের পরে উদযাপন করেছেন। (ম্যাথু ও’হারেন/ইমাম স্মৃতি)

জিলিশ রবিবার ওয়াটকিন্স গ্লেনে ন্যাসকার কাপ সিরিজে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। ট্র্যাকহাউস রেসিং ৮ 87 নম্বরটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল যে তিনি প্রতিযোগিতা করতে চলেছেন। তার পরবর্তী এক্সফিনিটি সিরিজ শুরুটি 22 আগস্ট ডেটোনা আন্তর্জাতিক স্পিডওয়েতে নির্ধারিত রয়েছে।

টাল্লাদেগা সুপারস্পিডওয়েতে দুর্ঘটনার সময় পিঠে আঘাতের পরে টেক্সাস মোটর স্পিডওয়েতে এই মৌসুমের শুরুতে তিনি একটি প্রতিযোগিতা মিস করেছিলেন। ফিরে আসার পর থেকে তিনি টানা ১১ টি শীর্ষ-পাঁচটি সমাপ্তি এবং পাঁচটি জয় রেকর্ড করেছেন এবং শেষ পাঁচটি দৌড়ের মধ্যে চারটি জিতেছেন।

কনর জিলিশ 9 আগস্ট, 2025 -এ মিশন 200 জিতে চেক করা পতাকাটি নেয়। (ম্যাথু ও’হারেন/ইমাম স্মৃতি)

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

তিনি বর্তমানে ড্রাইভারদের স্ট্যান্ডিংয়ে জাস্টিন অলগেয়ারের চেয়ে সাত পয়েন্ট এগিয়ে। 19 বছর বয়সী এই মৌসুমে 12 টি শীর্ষ-পাঁচটি সমাপ্তি এবং 14 টি শীর্ষ -10 সমাপ্তি রয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজ এবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার

রায়ান গাইডোস ফক্স নিউজ ডিজিটালের সিনিয়র সম্পাদক।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts