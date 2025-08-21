এক্সবক্স তার হ্যান্ডহেল্ড সামঞ্জস্যতা প্রোগ্রাম উন্মোচন করে

মাইক্রোসফ্ট বুধবার গেমসকোম 2025 চলাকালীন ঘোষণা করেছে যে কেবল তার এক্সবক্সের অ্যালি হ্যান্ডহেল্ডগুলি 16 ই অক্টোবর প্রকাশ করা হবে না, তবে সংস্থাটি একটি স্পিনিং করছে নতুন উদ্যোগ হ্যান্ডহেল্ড সামঞ্জস্যতা প্রোগ্রাম নামে পরিচিত এই ডিভাইসগুলিতে অপ্টিমাইজড গেমিং সমর্থন করার জন্য।
এই উদ্যোগটি ভালভের স্টিম ডেক যাচাইয়ের মতো বলে মনে হচ্ছে, যেখানে এক্সবক্স নতুন এক্সবক্স অ্যালি হ্যান্ডহেল্ডগুলির সাথে তাদের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে গেমগুলি পরীক্ষা করবে। এক্সবক্সের গেমিং ডিভাইস এবং বাস্তুতন্ত্রের সিভিপি রোয়ান সোনস বলেছেন, “আমরা গেম স্টুডিওগুলির সাথে হ্যান্ডহেল্ড সামঞ্জস্যের জন্য হাজার হাজার গেম পরীক্ষা, অনুকূলিতকরণ এবং যাচাই করার জন্য কাজ করেছি, আপনাকে সেটিংস টুইট না করেই গেমটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি দেয়, বা কেবলমাত্র সামান্য সামঞ্জস্যতার প্রয়োজন হয়।”
প্রোগ্রামটি প্রকাশের দিনে উপলভ্য হবে এবং ব্যবহারকারীরা তাদের গেম লাইব্রেরিতে সরাসরি হ্যান্ডহেল্ড সামঞ্জস্যতা দেখতে সক্ষম হবেন। গেমস “হ্যান্ডহেল্ড অপ্টিমাইজড” হিসাবে ব্যাজ করা হবে, ডিফল্ট কন্ট্রোলার ইনপুটগুলির সাথে গেমগুলি নির্দেশ করে, পূর্ণ-স্ক্রিন খেলার জন্য উপযুক্ত রেজোলিউশন এবং আরও অনেক কিছু। “বেশিরভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ” হিসাবে ব্যাজ করা গেমগুলি এক্সবক্স অ্যালি হ্যান্ডহেল্ডে অনুকূল অভিজ্ঞতার জন্য ছোটখাটো ইন-গেম সেটিং অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে।
মাইক্রোসফ্ট বলেছে যে এটি হ্যান্ডহেল্ড সামঞ্জস্যতা পরীক্ষার জন্য তাদের শিরোনাম জমা দেওয়ার জন্য বিকাশকারীদের সাথে অংশীদার হতে থাকবে।
“হ্যান্ডহেল্ড অপ্টিমাইজড” ব্যাজ ছাড়াও গেমসকে “দুর্দান্ত খেলতে হবে” বা “ভাল খেলতে হবে” এর একটি উইন্ডোজ পারফরম্যান্স ফিট সূচকও দেওয়া হবে। মাইক্রোসফ্টের এক মুখপাত্র এঙ্গ্যাজেটের কাছে একটি বিবৃতিতে বলেছেন, “উইন্ডোজ পারফরম্যান্স ফিট ভবিষ্যদ্বাণী করে যে টেলিমেট্রি-ভিত্তিক পারফরম্যান্স ডেটা যেমন প্রত্যাশিত ফ্রেম রেট ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট ডিভাইসে একটি গেমটি কতটা ভালভাবে চলবে তা অনুমান করে। উদাহরণস্বরূপ, ‘দুর্দান্ত খেলতে হবে’ এই ডিভাইসে ‘দুর্দান্ত’ উপাধি বহন করা উচিত, যখন গেমসকে এই ডিভাইসে গড়ে 30FPS বা আরও ভাল করা উচিত।”
আপডেট, আগস্ট 20, 6:20 pm ইত্যাদি: পারফরম্যান্স ফিট সম্পর্কে মাইক্রোসফ্টের আরও ব্যাখ্যা সহ প্রকাশের পরে এই গল্পটি আপডেট করা হয়েছে।