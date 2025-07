এক্সিং এক্স শোয়ের জন্য এলন মাস্কের বিরুদ্ধে ডন লেমন এর মামলা সবুজ আলো পায়

বৃহস্পতিবার সান ফ্রান্সিসকো একজন বিচারক ডন লেমনকে প্ল্যাটফর্মে তার শো হঠাৎ করে বাতিল করার পরে এলন মাস্কের এক্সের বিরুদ্ধে তার মামলা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রিন লাইট দিয়েছেন।

The former CNN host sued X, its owner Musk and Linda Yaccarino, who quit as CEO on Wednesday, after his content deal was axed by Musk following their contentious interview, which was supposed to launch Lemon’s new show.

সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক হ্যারল্ড কাহন লেমনকে জালিয়াতি, নামের অপব্যবহার এবং তুলনামূলক চুক্তি লঙ্ঘন সহ দাবিতে এগিয়ে যেতে দিয়েছেন। তবে বিচারক অবহেলা ভুল উপস্থাপনা, মানহানি, প্রতিশোধ, অবহেলা এবং হয়রানি সহ অভিযোগ ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।

সান ফ্রান্সিসকো বিচার করেছেন যে ডন লেমন ইলন মাস্কের এক্সের বিরুদ্ধে তার মামলা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। জন অ্যাঞ্জেলিলো/ইউপিআই/শাটারস্টক

“এই রায়টি মানে ডন এক্স এবং কস্তুরীকে উন্মুক্ত আদালতে জবাবদিহি করতে পারে,” লেমন অ্যাটর্নি, কার্নি শেগেরিয়ান এক বিবৃতিতে বলেছেন। “কস্তুরী অন্য সবার মতোই আইনী প্রক্রিয়া সাপেক্ষে, এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ। কস্তুরীর উদ্দেশ্য এবং দায়বদ্ধতা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন নেই, যেমনটি তার নিজের গ্রন্থগুলিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এক্স -এ কয়েক মিলিয়ন দেখার জন্য।”

কস্তুরীর জন্য এক্স বা আইনজীবী কেউই মন্তব্যের জন্য অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি।

2024 সালে দায়ের করার পরে কস্তুরী লেমন মামলাটির প্রতিক্রিয়া জানায়, লেখা সেই সময়ে এক্স: “তিনি একাধিক চিত্তাকর্ষকভাবে উন্মাদ দাবি করেছেন। আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। সুতরাং, কোনও চুক্তি হয়নি।

পোস্টটি জানিয়েছে যে লেবু ৮ মিলিয়ন ডলারের বেতনের শীর্ষে $ 5 মিলিয়ন আপফ্রন্ট পেমেন্ট এবং শোটি করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি ইক্যুইটি অংশের দাবি করেছে।

২০২৪ সালের গোড়ার দিকে এক্সে এক্সক্লুসিভ কন্টেন্ট সহ একটি শো হোস্ট করার জন্য লেবু ট্যাপ করা হয়েছিল, তবে প্ল্যাটফর্মে ঘৃণ্য বক্তৃতা সম্পর্কে গ্রিল হওয়ার পরে কস্তুরী দ্রুত অংশীদারিত্বকে হত্যা করেছিল।

তিনি স্পষ্টতই একটি ফ্রি টেসলা সাইবারট্রাকের প্রতি জোর দিয়েছিলেন, লাস ভেগাসের একটি ব্যক্তিগত জেট তার এবং তার বাগদত্তের জন্য একটি স্যুট দিয়ে সম্পূর্ণ – এবং সংস্থাটি তাদের দিনের মদ্যপান এবং ম্যাসেজের জন্য অর্থ প্রদান করে, পোস্টটি একচেটিয়াভাবে জানিয়েছে।

লেমনকে হঠাৎ করে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং বস এলন কস্তুরীর সাথে তার বিতর্কিত সিটডাউন করার পরে এক্সের সাথে তার চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছিল। ইনস্টাগ্রাম / @ডোনলমনফিশিয়াল

টেক টাইটান মামলাটি টেক্সাসের ফেডারেল আদালতে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিল, তবে এটি বিচারক অস্বীকার করেছিলেন।

অভিযোগ অনুসারে, লেবু প্রাথমিকভাবে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে কন্টেন্ট, প্রতিভা এবং ব্র্যান্ড বিক্রয় প্রধান ইয়্যাকারিনো এবং ব্রেট ওয়েইটসের সাথে দেখা করেছিলেন, যেখানে তারা অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর কাজের উপর “সম্পূর্ণ সমর্থন” রয়েছে এবং প্ল্যাটফর্মটি হস্তক্ষেপ করবে না বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

মামলা অনুসারে ৮ ই মার্চ সিটডাউন এর অল্প সময়ের মধ্যেই “চুক্তি বাতিল করা হয়েছে” এই শব্দটি দিয়ে কস্তুরী লেমন এজেন্টকে একটি পাঠ্য পাঠিয়েছিল।

এক্স অভিযোগ করেছেন যে লেমনকে বলেছিলেন যে এই চুক্তিটি এক বছরের জন্য হবে।

বিনিময়ে, লেমন-যিনি তার মর্নিং শো সহ-হোস্টের সাথে একাধিক ব্লোআপের পরে 2023 এপ্রিল সিএনএন দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন-তিনি ছিলেন $ 1.5 মিলিয়ন ডলার, পাশাপাশি তাঁর শোয়ের কতগুলি অনুগামীদের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপনের রাজস্ব এবং পারফরম্যান্স-সম্পর্কিত বোনাসগুলিতে 60% হ্রাস পেয়েছিলেন, আদালতের রেকর্ড অনুসারে।

লেমন এই মামলাটিতে দাবি করেছিলেন যে তাকে তখন অংশীদারিত্বের চুক্তিতে সম্মত হওয়ার জন্য “ছুটে যাওয়া” করা হয়েছিল, এবং তাকে বলা হয়েছিল যে তিনি জানুয়ারিতে সিইএস সম্মেলনে অংশ না নিলে এবং একই দিনে এক্স -তে ঘোষণা না করা পর্যন্ত এটি বাতিল করা হবে – এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি পদক্ষেপ।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে সিএনএন থেকে বরখাস্ত হওয়া লেমন অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে জালিয়াতি এবং চুক্তি লঙ্ঘনের দাবি করে এক্সের বিরুদ্ধে মামলা করছেন। সিএনএন

এর সাথে, এবং তার “একজন সফল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ হিসাবে ইয়্যাকারিনোর খ্যাতি সম্পর্কে জ্ঞান, লেমন একচেটিয়া অংশীদারিত্ব চুক্তিতে প্রবেশ করতে সম্মত হন,” মামলাটিতে বলা হয়েছে।

২০২৪ সালের ৮ ই মার্চ কস্তুরীর সাথে একটি সুন্দর সাক্ষাত্কার, গ্রিলিং মোগুলকে টিকিয়ে রাখার আগে এক্সে লেমন এর নতুন শোয়ের জন্য একটি প্রবর্তন পয়েন্ট হিসাবে কাজ করার কথা ছিল।

মানহান ও হয়রানি সহ কস্তুরীর বিরুদ্ধে লেবুর কিছু দাবি বিচারক তাকে ফেলে দিয়েছিলেন। এপি

তবে পরীক্ষামূলক সাক্ষাত্কারের পরে কস্তুরী লেবু বরখাস্ত করে।

মামলা অনুসারে, কস্তুরী লেমন এজেন্টকে একটি পাঠ্য পাঠিয়েছিলেন, “চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।”

ওয়েইটস লেমন এক্সকে বলেছিলেন, “তাকে অর্থ প্রদান করবেন না বা তাঁর প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও উপস্থাপনাগুলি অনুসরণ করবেন না কারণ কোনও স্বাক্ষরিত চুক্তি ছিল না, যদিও কস্তুরী আগে লেবুকে প্রতিনিধিত্ব করে যে কোনও আনুষ্ঠানিক লিখিত চুক্তির প্রয়োজন হবে না বা ‘কাগজপত্র পূরণ করার দরকার নেই,'” মামলা মোকদ্দমা অভিযোগ করেছে।

এক্স সিইও লিন্ডা ইয়্যাকারিনো দু’বছরের অশান্তির পরে বুধবার চাকরি ছেড়ে দেন। গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি

বিচারক বলেছিলেন যে লেবু দাবিগুলি অনুসরণ করতে পারে যে চুক্তিটি প্রয়োগ করা হয়নি এবং অন্যায় সমৃদ্ধি হয়নি। তিনি লেমনকে এক্সপ্রেস চুক্তি লঙ্ঘনের দাবি সংশোধন করার অনুমতিও দেবেন, উল্লেখ করে যে তার মামলাটি “মৌখিক, লিখিত বা নিহিত” কিনা তা নির্দিষ্ট করে না।

বিচারক যে দাবীগুলি ছুঁড়েছিলেন তার মধ্যে মানহানির অভিযোগ ছিল। কস্তুরী তার চুক্তির দাবিতে রোল্ড ডাহলের “চার্লি এবং চকোলেট কারখানার” চরিত্রের একটি চরিত্র ভেরুকা সল্টের সাথে লেবুর তুলনা করেছিলেন। বিচারক বলেছিলেন যে লেবু সেই দাবির “ন্যূনতম যোগ্যতা” রয়েছে তা দেখায়নি।