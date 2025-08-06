এক্সিকিউটিভ ট্রাম্প কোভিড -19 এবং ফ্লু | এর জন্য ভ্যাকসিন ফিনান্সিং কেটেছেন স্বাস্থ্য

মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ প্রকাশ করেছে যে এটি চুক্তি বাতিল করবে এবং কোভিড -19 এবং ফ্লু এর মতো শ্বাস প্রশ্বাসের ভাইরাসগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিছু ভ্যাকসিনের বিকাশকে হ্রাস করবে।
মার্কিন স্বাস্থ্য সচিব এবং ভ্যাকসিনের দীর্ঘকালীন সমালোচক রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ভ্যাকসিন উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে $ 500 মিলিয়ন ডলার বাধাগ্রস্ত হবে।
ইনফ্লুয়েঞ্জা, কোভিড -19 এবং এইচ 5 এন 1 সংক্রমণ রোধে ফাইজার এবং মডার্নের মতো দেশের শীর্ষস্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলির কয়েকটি দ্বারা প্রশ্নযুক্ত 22 টি প্রকল্পের নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে।
এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলি 2020-2021 সালে করোনাভাইরাস মহামারীকে নরম করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার জন্য আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।
কেনেডি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে তিনি চান যে তাঁর বিভাগ এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলি থেকে দূরে সরে যায় এবং কোনটি উল্লেখ না করে “আরও ভাল সমাধানে বিনিয়োগ” শুরু করে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, রবার্ট কেনেডি জুনিয়র কোভিড -19 টি ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন তত্ত্বের উকিল, পাশাপাশি টিকা এবং অটিজমের মধ্যে বিশেষত সম্পর্কের সম্পর্ক, বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্য প্রতিরক্ষা সংস্থার মাধ্যমে, যার মধ্যে তিনি সহ-প্রতিষ্ঠাতা।
ফেব্রুয়ারিতে স্বাস্থ্য বিভাগের নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এটি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের গভীর সংস্কার শুরু করেছে। গত মাসে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে দেশটি আর ভ্যাকসিনগুলিতে থাকা কোনও পদার্থ ব্যবহার করবে না যা দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী -বিরোধী বিশেষজ্ঞরা সমালোচিত হয়েছিল, যারা দাবি করেন যে এই কারণটি অটিজম, বিজ্ঞানীরা খণ্ডন করা অভিযোগগুলি।
টাইমারসাল, একটি বুধের সংরক্ষণকারী যা ব্যাকটিরিয়া এবং ছত্রাকের বিস্তারকে বাধা দেয়, ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লুএইচও) সহ বেশ কয়েকটি কর্তৃপক্ষের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।
রবার্ট কেনেডি জুনিয়র দ্বারা গত মাসে তলব করা বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেলের ভোট, দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের, গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের জন্য ফ্লু ভ্যাকসিনগুলিতে টাইমারোসাল ব্যবহারের সমাপ্তির অনুমোদন দিয়েছে। যদিও এই পদার্থটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্যাকসিনগুলিতে খুব কমই ব্যবহৃত হয়, প্যানেলের সুপারিশগুলি বিজ্ঞানীদের উদ্বেগজনক করেছে, যারা এই সিদ্ধান্তটি দেখানোর জন্য বিবেচনা করে যে কীভাবে এখন কীভাবে নিষ্কাশন বিরোধী অবস্থানগুলি মার্কিন টিকা নীতিতে জড়িত।
একই সময়ে, কেনেডি জুনিয়র অটিজম এবং ভ্যাকসিন সুরক্ষা অধ্যয়ন সহ আমেরিকানদের মেডিকেল রেকর্ড থেকে আরও ডেটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে সুস্থতা এবং টেলিসাডে নিরীক্ষণকারী ডিভাইসগুলিকে আরও প্রযুক্তির জন্য আরও প্রযুক্তির জন্য চাপ দিচ্ছেন।
এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, স্বাস্থ্য সচিব এজেন্সিটিকে কর্মীদের সাথে কাজ বা পরিচালনার ইতিহাস দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন স্টার্টআপস এবং স্বাস্থ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলি।