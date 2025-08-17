এক্সিকিউটিভ পর্তুগালকে বিনিয়োগ এবং নতুন ব্যবসায়ের জন্য পোর্তো সেগুরো হিসাবে দেখেছে ব্যবসা

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।
বিনামূল্যে অ্যাক্সেস: পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন ব্রাজিল ইন স্রাব অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস।
এক্সিকিউটিভ গুস্তাভো সের্নাগিয়োটো পেশাদার এবং ব্যক্তিগত জীবনে একটি নতুন মঞ্চের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, পর্তুগালে পোর্টোগালো ইউরোপার অফিস বাড়ানোর মিশনে চলে এসেছেন। পর্তুগিজ মাল্টিফ্যামিলি অফিস গ্রুপের সদস্য, পোর্টোগালো ইউরোপা এই সংস্থার একটি অ -আর্থিক বাহিনী এবং ইউরোপীয় মহাদেশে সুযোগগুলি অন্বেষণে আগ্রহী ব্রাজিলিয়ানদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে লক্ষ্য। সের্নাগিয়োটোর পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে ঘটে, পর্তুগাল নিজেকে জীবনযাত্রার মান এবং নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনার সন্ধানের জন্য ব্রাজিলিয়ান পরিবারগুলির নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে নিজেকে একীভূত করে।
সের্নাগিয়োটোর ব্যাংকগুলিতে একটি শক্ত ক্যারিয়ার রয়েছে এবং পরবর্তীকালে, বড় সংস্থাগুলির সিএফও (আর্থিক নেতা) হিসাবে তাদের নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য লাগেজ নিয়ে আসে। অপারেশনে দৃ ust ়তা যুক্ত করতে তিনি পোর্টোগালো ইউরোপার প্রতিষ্ঠাতা ম্যাগদা পর্তুগাল বেছে নিয়েছিলেন। এর আগমনের সাথে সাথে, এই সংস্থাটি, যা স্বর্ণের ভিসা প্রাপ্তি, পর্তুগালে সম্পত্তি কেনার জন্য গাইডেন্স বা ব্যবসায়িক কাঠামোগত দিকনির্দেশনা থেকে শুরু করে, দেশের উত্তরে পরিকল্পনা নিয়ে লিসবন-ক্যাসচাল অক্ষের বাইরেও এর কার্যক্রমগুলি প্রসারিত করার চেষ্টা করে।
পর্তুগালে পদক্ষেপটি কেবল বেনাগিয়োটোর কাছেই পেশাদার হবে না, তবে এটি একটি ব্যক্তিগত রূপান্তরকেও উপস্থাপন করবে। এমন একটি পরিবারের সাথে যেখানে প্রত্যেকের পর্তুগিজ নাগরিকত্ব রয়েছে, তিনি দেশে জীবনযাত্রার মানের একটি অনন্য সুযোগ দেখেন। “এই বছর আমি ম্যাগডার সাথে দেখা করার সময় এটি দর্শনীয় ছিল। আমাকে পোর্টোগালোর সাথে যুক্ত করার আমন্ত্রণটি পর্তুগালে থাকার আকাঙ্ক্ষাকে বিয়ে করেছিল। বাস্তবে পর্তুগাল আমাদের পারিবারিক নৈশভোজে একটি পুনরাবৃত্ত বিষয় ছিল এবং এই সুযোগটি উপহার হিসাবে এসেছিল,” তিনি বলেছেন। “আমার স্ত্রী প্রায়শই কথা বলেছিলেন যে পর্তুগাল তার সারা জীবন থাকার জায়গা ছিল। আমরা ইতিমধ্যে দেশে দীর্ঘ থাকার চেষ্টা করেছি এবং প্রত্যেকে এটি পছন্দ করেছে,” তিনি যোগ করেছেন।
শিক্ষা
তাঁর মতে অভিযোজনটি ভাষা এবং হালকা জলবায়ুর কারণে শান্ত হবে। ডিসেম্বর থেকে অবশ্যই লিসবনে অফিস নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময়, সের্নাগিয়োটো ইতিমধ্যে পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত হয়েছে এবং তার পরিবারের সাথে, টেলহিরাসের মতো পারিবারিক পাড়াগুলি অনুসন্ধান করে, যা তাদের বাচ্চাদের খেলাধুলা খেলতে এবং ভাল স্কুলে যোগদানের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো সরবরাহ করে।
তিনি বলেছেন যে তিনি তার বাচ্চাদের, একটি 15 বছরের পুরানো এবং একটি 10 -বছর বয়সী মেয়েটি শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠানে তালিকাভুক্ত করার একটি বিষয় তৈরি করেছেন। লিসবনে অনুসন্ধান করুন, এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা তাদের জন্য তাদের শিক্ষার অনুরূপ মূল্য রয়েছে যেমন তারা পিয়াস দ্বাদশ কলেজের সাও পাওলোতে প্রাপ্ত।
আশেপাশের পছন্দ, পরিবর্তে, সুরক্ষা, ভাল সবুজ অঞ্চলগুলির সান্নিধ্য এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করবে, এমন অঞ্চলগুলির জন্য বেছে নেওয়া যা জীবনযাত্রার গুণমান এবং ব্যবহারিকতার সংমিশ্রণ সরবরাহ করে।
প্রতিভা অনুসন্ধান
“আমরা ফিরে না আসার সম্ভাবনা নিয়ে যাচ্ছি” ব্রাজিলের কাছে, তার পরিবার এবং তার পেশাদার প্রকল্প উভয়ের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভবিষ্যতের ঝলক দেখিয়ে নির্বাহী বলেছেন। পোর্টোগালো ইউরোপায়, তিনি সংস্থার প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চান, এটি নিয়ে এসেছেন দক্ষতা ব্রাজিলিয়ান এবং উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ এবং নতুন সুযোগগুলি সনাক্ত করতে যারা একটি বিস্তৃত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইউরোপীয় বাজারে তাদের কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিকীকরণ করতে চায়।
ব্যাংকগুলির অভিজ্ঞতা সহ, ব্যক্তিগত ইক্যুইটি এবং অন্যান্য বাজার বিভাগগুলি, তিনি যারা ইউরোপে বৃদ্ধি পেতে চান তাদের জন্য পর্তুগালকে কৌশলগত সীমানা হিসাবে দেখেন। বাণিজ্যিক অংশে পরিচালনার পাশাপাশি, এর লক্ষ্য হ’ল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোম্পানির উপস্থিতি জোরদার করা, প্রতিভা ক্যাপচার করা এবং পোর্তো, ব্রাগা এবং গাইমারিসের মতো শহরে অফিসের উদ্বোধন করা। সুতরাং, প্রকল্পটি একটি দ্রুত সম্প্রসারণের, যার লক্ষ্য আরও বিস্তৃত এবং জটিলতা উপস্থিতি, গ্রাহকদের বৃহত্তর বৈচিত্র্য পূরণ করে।
পর্তুগালে সের্নাগিওটোকে পরিবর্তন করা কেবল কৌশলগত সিদ্ধান্ত নয়, একটি স্বপ্নের উপলব্ধি, যা বিভিন্ন মাত্রায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। নির্বাহীর জন্য, এই নতুন পর্বটি এমন একটি দেশে বেঁচে থাকার এবং কাজ করার দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার উপলব্ধির প্রতিনিধিত্ব করে যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি শক্ত অবকাঠামো, মনোরম জলবায়ু এবং স্বাগত সম্প্রদায়ের প্রস্তাব দেয়।