এক্সেসের বইয়ের যুদ্ধে লুকাস গেজ শেড ক্রিস অ্যাপলটন

লুকাস গেজ
আমার প্রাক্তন আমার পরে একটি বই ঘোষণা করেছে …
সম্ভাবনা কি?!?
প্রকাশিত
Tmz.com
লুকাস গেজ তার প্রাক্তন স্বামীকে প্রতিক্রিয়া জানায় ক্রিস অ্যাপলটন লুকাসের আসন্ন বইয়ের হিলগুলিতে একটি আসন্ন স্ব-সহায়ক স্মৃতিচারণের ঘোষণা দিচ্ছে … এবং মনে হচ্ছে তিনি কিছু ছায়া ছুঁড়ে মারছেন।
আমরা সোমবার পশ্চিম হলিউডের ডগপাউন্ড জিমের বাইরে অভিনেতা পেয়েছি এবং আমাদের ফটোগ তাকে ক্রিস সম্পর্কে সম্প্রতি একটি স্ব-সহায়ক স্মৃতিচারণের ঘোষণা দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
লুকাস বলেছেন যে তিনি এ সম্পর্কে জানতেন না তবে তাঁর প্রাক্তন বইয়ের সময় নিয়ে “সম্মানিত” বলে মনে করেন “সম্মানিত”।
এলজি -র বই, “আমি এই জন্য মনোযোগ দিয়েছি”, অক্টোবরে শেষ হয়ে গেছে এবং ক্রিস ‘”আপনার শিকড়গুলি আপনাকে সংজ্ঞায়িত করবেন না,” জানুয়ারিতে ড্রপস … লুকাসের ঠিক 3 মাস পরে’।
Tmz.com
আমরা লুকাসকে কিছু ফলো-আপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, তবে মনে হয়েছিল তিনি ক্রিসের কাছে আর কোনও অনুভূত শট নিতে চান না … যদিও তিনি ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেছিলেন যে সময়টি “কাকতালীয়” ছিল।
এটি লুকাসের পক্ষে সমান … তিনি গত বছর ক্রিসের দিকে কিছুটা ছায়া ফেলেছিলেন বলে মনে হয় ডেটিং অ্যাপস সম্পর্কে একটি মন্তব্যকিন্তু তখন স্পষ্ট করে বললেন যে কোনও অসুস্থ উদ্দেশ্য ছিল না।
1/7/24
Tmz.com
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাথে সূত্রগুলি টিএমজেডকে বলুন … লুকাস এবং তাঁর দলের লোকেরা ক্রিসের বইয়ের মুক্তির সময় নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।
আমরা গল্পটি ভেঙেছি … ক্রিস, একজন সেলিব্রিটি হেয়ারস্টাইলিস্ট যিনি কারদাশিয়ানদের সাথে কাজ করেন, লুকাস থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দায়ের করা বিয়ের মাত্র 6 মাস পরে 2023 সালের নভেম্বরে ফিরে। 2024 সালের জুনে বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত করা হয়েছিল।
Tmz.com
লুকাস নিশ্চিত নন যে তিনি ক্রিসের বইতে নাম-বাদ পড়ছেন কিনা … এবং আমরা কীভাবে তাদের মধ্যে জিনিসগুলি দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পর্কেও আমরা জিজ্ঞাসা করেছি … ক্লিপটি দেখুন।
শুভ পড়া, সব।