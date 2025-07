এক দশকের পুরানো সাইকেল নেভিগেটরকে ওপেন সোর্স সফ্টওয়্যার (এবং ডুম) সহ জীবনে ফিরিয়ে আনছে

আমি সম্প্রতি ইউরো 10 এর জন্য একটি থ্রিফ্ট স্টোরে একটি নাভম্যান বাইক 1000 পেয়েছি This এটি একটি বাইক কম্পিউটার, সাইক্লিস্টদের জন্য একটি নেভিগেশন ডিভাইস, যা এমআইটিএসি দ্বারা তৈরি একই সংস্থা যা এমআইও বাইক কম্পিউটার তৈরি করে। এই নাভম্যান বাইক 1000 একটি রিবেডড Mio Cyclo 200 । এটি 2015 থেকে এবং আপনি যেমন অনুমান করতে পারেন, আর কোনও মানচিত্রের আপডেট নেই। 2020 থেকে নতুন মানচিত্র রয়েছে বলে মনে হয় তবে অফিসিয়াল ডাউনলোড সরঞ্জামটি ব্যর্থ হয়। এর সেরা পরিকল্পনা করা অপ্রচলিত। ডিভাইসটি এখনও খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে, ব্যাটারিটি 5 ঘন্টা চালায়, স্ক্রিনটির বাইরে দুর্দান্ত দৃশ্যমানতা রয়েছে এবং সফ্টওয়্যারটি বিস্তৃত।

আপ টু ডেট মানচিত্র সহ নাভেগিস ওপেন সোর্স নেভিগেশন

এই নিবন্ধটি দেখায় যে আমি কীভাবে বিপরীত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কিছুটা ছড়িয়ে দিয়েছি, ডিভাইসটি খুঁজে বের করে উইন্ডোজ সিই 6.0 চালায় এবং মোট কমান্ডার এবং ব্যবহার করে হাবগিস ওপেনফিটসম্যাপ প্রকল্প থেকে আপ টু ডেট মানচিত্র পেতে ওপেন স্ট্রিট মানচিত্রের সাথে একসাথে আমাকে সর্বাধিক আপ টু ডেট মানচিত্রের সাথে নেভিগেশনের জন্য এই ডিভাইসটি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। যেহেতু এটি সমস্ত ওপেন সোর্স, এমনকি বর্তমান মানচিত্র সরবরাহকারী বন্ধ হয়ে গেলেও আমি সর্বদা নিজের মানচিত্র তৈরি করতে পারি।

ওহ এবং এটি ডুম চালায়:

টাচ স্ক্রিন ছাড়া আর কোনও ইনপুট নেই, তাই আমি গুলি করতে পারি এবং এর চেয়ে বেশি কিছুই করতে পারি না, তবে ওহে, এটি ডুম চালায়!

পরিকল্পিত অপ্রচলিত

মিও এখনও এর মতো নতুন ডিভাইস তৈরি করেযা সম্ভবত কেবল 2 বছর ধরে এবং তারপরে মানচিত্রগুলি কোনও আপডেট ছাড়াই পুরানো।

এমনকি আমি এই পুরানো মডেলের জন্য আপডেট মানচিত্রের জন্য এমআইও প্রদান করতে ইচ্ছুক।

আসল মানচিত্রগুলি (কার্টেন, ডাচ) 2015 সাল থেকে।

আমি অবাক হয়েছি যে কোনও সংস্থা কেন তার ইঞ্জিনিয়ারদের পুরানো ডিভাইসগুলির জন্য মানচিত্র সরবরাহের কাজটি অর্পণ করবে যখন নতুন গিজমোগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রতি দুই বছরে কয়েকশো ডলার উত্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ, নতুন গারমিন ইউনিটগুলির উচ্চমূল্যগুলি তাদের বিকাশের অগ্রাধিকারগুলি কোথায় রয়েছে তা পরিষ্কার করে দেয়।

কেন কোনও আইন নেই যে ডিভাইস নির্মাতাদের সোর্স খোলার জন্য সমস্ত সফ্টওয়্যার এবং ভোক্তা ডিভাইসগুলির জন্য হার্ডওয়্যার আর বিক্রি হয় না? এটি সরাসরি তাদের উপার্জনকে প্রভাবিত করবে না এবং ই-বর্জ্যের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ হ্রাস করতে সহায়তা করবে। তবে, আমি বিশ্বাস করি যে এই জাতীয় ব্যবস্থা সম্ভবত তাদের লাভের মার্জিনগুলি সঙ্কুচিত করবে, কারণ বিদ্যমান মডেলগুলি দশ বছর ধরে কার্যকর থাকলে গ্রাহকরা আর বার্ষিকভাবে নতুন ডিভাইস কিনতে পারবেন না।

আপনি এই চিন্তাকে চারপাশে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। (ফ্রি) মানচিত্রের আপডেটগুলি সম্পর্কিত বাক্সে বা ম্যানুয়ালটিতে কোনও তথ্য নেই, যাতে আপনি কিছুই আশা করতে পারেন না, কোনও আপডেট নেই। যে তারা 5 বছর (2015 – 2020) বিনামূল্যে মানচিত্রের আপডেটগুলি সরবরাহ করেছে তা দুর্দান্ত, তবে যেহেতু এটি কখনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি, তাই আমাদের অভিযোগ করা উচিত নয়। প্রতিশ্রুতি কোনও মানচিত্রের আপডেট ছিল না, তবে আপনি এখনও 5 বছরের মূল্য পেয়েছেন।

নাভম্যান বাইক 1000 / মিও সাইক্লো

এই পোস্টটি শুরু করার জন্য এখানে ডিভাইসের কয়েকটি ছবি এবং একটি গ্লোবাল ওভারভিউ রয়েছে।

এটি বাক্স সহ ইউনিট:

এখানে একটি বাইকে মাউন্ট করা এমআইও সমকক্ষ রয়েছে।

উভয় ইউনিট আবাসন রঙ এবং পটভূমি ব্যতীত প্রায় একই রকম, সফ্টওয়্যার অনুসারে এই নিবন্ধটি নাভম্যান বাইক 1000 এবং এমআইও সাইক্লো 200 উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করবে।

এখানে থেকে একটি অংশ রয়েছে 2015 এর ভূমিকা::

এমআইও সাইক্লো 200 একটি এন্ট্রি লেভেল বাইক নেভিগেশন ডিভাইস যা 3.5 ইঞ্চি রঙের টাচস্ক্রিন এবং খুব সাধারণ ইন্টারফেস সহ। এটি ঠিকানা নেভিগেশন, জিপিএক্স ট্র্যাক আমদানি এবং একটি বিশেষ “বিস্মিত আমাকে” বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে যা সময় বা দূরত্বের ভিত্তিতে এলোমেলো রুট তৈরি করে। এটি 23 পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির জন্য ওপেনস্ট্রিটম্যাপ ডেটা দিয়ে লোড করা হয়েছে এবং এতে মেরামতের দোকান এবং রেস্তোঁরাগুলির মতো সাইক্লিং-নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি জলরোধী, বহিরঙ্গন ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা এবং এটি প্রায় 10 ঘন্টা ব্যাটারির আয়ু রয়েছে। আপনার অবস্থানটি দ্রুত পরীক্ষা করার জন্য একটি “আমি কোথায় আছি” ফাংশনও রয়েছে। মাউন্টিং বিকল্পগুলির মধ্যে একটি হ্যান্ডেলবার মাউন্ট এবং একটি স্টেম মাউন্ট (গারমিন মাউন্ট) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপডেটগুলি একটি ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। ডিভাইসটি প্রশিক্ষণ বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াই বেসিক নেভিগেশনে মনোনিবেশ করে, এটি অবসর চালক এবং ই-বাইক ব্যবহারকারীদের জন্য 179.99 এর মূল্য সহ আদর্শ করে তোলে।

প্রথম ছাপ

বাইকে মাউন্ট করা খুব সহজ ছিল এবং ব্যাটারিটি এখনও 8 ঘন্টা পর্যন্ত চার্জ ধারণ করে। আপনি বাইরে থাকাকালীন এটি বেশ দ্রুত একটি জিপিএস ফিক্স পায়। সফ্টওয়্যারটি মৌলিক, তবে এর উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি ঠিক আছে। আপনি একটি ঠিকানা বা ডাক কোড প্রবেশ করতে পারেন এবং এটি সম্পূর্ণ রঙের মানচিত্র ব্যবহার করে সেখানে নেভিগেট করবে। যখন আপনার কিছু করার দরকার হয়, যেমন একটি পালা নিন, এটি কয়েকবার বীপ করে। আমি নিজেকে দীর্ঘ সাইকেল ভ্রমণের জন্য বা ছুটির দিনে এটি ব্যবহার করতে দেখতে পেলাম।

তবে! সমস্যাগুলি উত্থাপিত হয় যখন এটি আপনাকে এমন রাস্তাগুলি প্রেরণ করে যা আর বিদ্যমান নেই বা আপনি যখন ডিভাইসটি জানেন না এমন ঠিকানাগুলিতে নেভিগেট করতে চান। এটি এর বয়স দেখায় এবং যেহেতু আপনি আর নতুন মানচিত্র ডাউনলোড করতে পারবেন না, এটি কখনই ঠিক করা হবে না।

ডেস্কটপ সফ্টওয়্যার বলছে যে ডাউনলোডের জন্য মানচিত্র রয়েছে:

কিন্তু এগুলি ডাউনলোড করার চেষ্টা করার সময় এটি ব্যর্থ হয়:

ওয়েবে প্রায় কিছুটা অনুসন্ধান গারমিন কাস্টম মানচিত্র সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য আপ করে না তবে এমআইও ডিভাইসের জন্য কিছুই নয়।

এমআইটিএমপ্রক্সি এবং ওয়্যারশার্ক

আমি ভাবছিলাম এই অ্যাপ্লিকেশনটি কী করছে তাই আমি সেট আপ করেছি এমআইটিএমপ্রক্সি এবং এটি কেবল নিরীক্ষণ করতে দিন navman.exe ।

mitmproxy আইএস সফ্টওয়্যার যা অ্যাপ্লিকেশন নেটওয়ার্ক (এইচটিটিপিএস) অনুরোধগুলি ইন্টারসেপ্ট করে এবং যেহেতু নেভিগেশন ডেস্কটপ সফ্টওয়্যারটি 2018 থেকে ছিল, তাই আমি সন্দেহ করি না যে এটি কোনও শংসাপত্র পিন করে। এর অর্থ এটি সিস্টেম শংসাপত্রের দোকান ব্যবহার করে এবং গ্রহণ করে mitmproxy শংসাপত্র। যদি এটি শংসাপত্র পিন করে,

mitmproxy কাজ করবে না। তবে যেমনটি আমার সন্দেহ হয়েছিল, কোনও পিনিং নেই এবং আমি ডেস্কটপ সফ্টওয়্যারটির নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিকের দিকে যেতে পারি।

দুটি অনুরোধ ছিল যে দাঁড়িয়ে ছিল।

অনুরোধ 1 একটি সফ্টওয়্যার আপডেট চেক বলে মনে হচ্ছে:

POST: <device> <skuid>8613</skuid> <checkType>Prod</checkType> <os>WIN32</os> <uuid>000...B1</uuid> <model>NAVMAN BIKE 1000</model> <acc></acc> <type name="IMAGE" version="31.03.1218"/> <type name="APPLICATION" version="4361"/> <type name="AGENT" version="2.2.27.1"/> </device>

প্রতিক্রিয়া:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <updates> <update type="11"> <package>IMAGE</package> <date>2017-08-31</date> <version>33.03.0807</version> <filesize>11700606</filesize> <url> <releaseNote> <dependency/> </update> <update type="2"> <package>APPLICATION</package> <date>2018-02-02</date> <version>5091</version> <filesize>28599221</filesize> <url> 5.0.9.1 only.zip</url> <releaseNote> <dependency/> </update> </updates>

অনুরোধ দুটিতে মানচিত্রের আপডেট রয়েছে:

POST: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <MioMoreUpdate> <request> <param name="type" value="MioMoreDeviceDownloadHistory"/> <param name="model" value="NAVMAN BIKE 1000"/> <param name="sku" value="8613"/> <param name="UUID" value="000...B1"/> </request> </MioMoreUpdate>

প্রতিক্রিয়া:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <response type="MioMoreDeviceDownloadHistory"> <updatelist> <update> <version>1909.02</version> <size>129030470</size> <release_date>2016-02-16 02:49:50.115686</release_date> <notes>WEU-BM-cyclo2</notes> <regionid>173</regionid> <downloadurl> <checksum>9fb4549793498cf1a1024ae825c7f88c</checksum> <releasenote_url> </update> <update> <version>1201.01</version> <size>3018402</size> <release_date>2015-06-12 10:04:51.191228</release_date> <notes>WEU-CountryID-V4</notes> <regionid>49</regionid> <downloadurl> <checksum>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF</checksum> <releasenote_url> </update> <update> <version>1910.02</version> <size>1899741519</size> <release_date>2016-02-16 02:48:57.010793</release_date> <notes>WEU-OSM-cyclo2</notes> <regionid>172</regionid> <downloadurl> <checksum>1d349e6be7657d828c4d287b812522c5</checksum> <releasenote_url> </update> <update> <version>1909.02</version> <size>1242676960</size> <release_date>2016-02-16 02:49:31.575609</release_date> <notes>WEU-TA-cyclo2</notes> <regionid>171</regionid> <downloadurl> <checksum>512ba03cd982ed6b4cf80f9e85c23161</checksum> <releasenote_url> </update> </updatelist> </response>

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ডাউনলোড ইউআরএলগুলি এমআইও থেকে এসেছে, নাভম্যান নয়, সেগুলি একই OEM দ্বারা তৈরি। অদ্ভুত চেকসামের সাথে কী হচ্ছে? তবে দুঃখের বিষয়, সমস্ত মানচিত্রের urls একটি দেয় Not Found ত্রুটি। আমি এমআইও সমর্থনের সাথে যোগাযোগ করেছি তবে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাইনি। আমি যদি কখনও কিছু পাই তবে আমি এই পোস্টটি আপডেট করব।

সফ্টওয়্যার আপডেট ডাউনলোড প্রতিক্রিয়া কাজ করে। App 5.0.9.1 only.zip

নামযুক্ত একটি প্রোগ্রাম রয়েছে dodge.exe ।

এমনকি আমি ইউএসবি যোগাযোগের উপর নজরদারি করার চেষ্টা করেছি তবে আমি এর সাথে খুব বেশি দূরে পাইনি:

ফার্মওয়্যার এবং ডজ.এক্সে গবেষণা

অ্যাপটিতে কেবল ডাউনলোডের একটি প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে dodge.exe । এটি ভাইরাস্টোটালকে আপলোড করা আমাকে বলেছিল যে এটি উইন্ডোজ মোবাইলের জন্য একটি আর্মভি 4 টাম্ব অ্যাপ্লিকেশন। বিনওয়াক একই কথা বলেছেন:

$ docker run -t -v "$PWD":/analysis refirmlabs/binwalk:branch-master -Me dodge.exe /analysis/extractions/dodge.exe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0x0 Windows PE binary, machine type: Thumb 4066336 0x3E0C20 CRC32 polynomial table, little endian 4067375 0x3E102F Copyright text: "Copyright 1995-2002 Jean-loup Gailly " 4070255 0x3E1B6F Copyright text: "Copyright 1995-2002 Mark Adler " 4186952 0x3FE348 CRC32 polynomial table, little endian 4193320 0x3FFC28 Copyright text: "Copyright (C) 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio $ $Authors: R. Ierusalimschy, L. H. de Figueiredo & W. Cele" 4241612 0x40B8CC Copyright text: "Copyright 1998-2004 Gilles Vollant - 4241698 0x40B922 Copyright text: "Copyright 1998-2004 Gilles Vollant - 4298913 0x4198A1 Copyright text: "copyright_navman." 4298941 0x4198BD Copyright text: "copyright." 4298953 0x4198C9 Copyright text: "copyright.eng.txt" 4298972 0x4198DC Copyright text: "CopyrightText" 4298992 0x4198F0 Copyright text: "CopyrightText" 4521372 0x44FD9C Copyright text: "Copyright (C) 2009, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding" 4577656 0x45D978 CRC32 polynomial table, little endian ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ফার্মওয়্যার আপডেট চিত্রটিতে নামযুক্ত একটি বড় ফাইল অন্তর্ভুক্ত xip.bin ::

$ docker run -t -v "$PWD":/analysis refirmlabs/binwalk:branch-master xip.bin /analysis/xip.bin ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0x0 Windows CE binary image, base address: 0x80420000, image size: 23814492 bytes, file size: 19793959 bytes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

এটি পুরো ফার্মওয়্যার চিত্র বলে মনে হচ্ছে (উইন্ডোজ সিই সহ)। আমি এই নতুন ফার্মওয়্যারটি ফ্ল্যাশ করতে ডেস্কটপ প্রোগ্রামটি ব্যবহার করেছি। ডিভাইসটি আপডেটের তথ্যের কয়েকটি লাইন সহ একটি কালো পর্দা দেখিয়েছে:

পরে এটি পুনরায় বুট করা। এই উত্তোলন xip.bin চিত্রের সাথে কাজ করে না

binwalk কেবলমাত্র কয়েকটি ছবি (চিত্র) ফাইলগুলি বের করা হয়েছিল এবং নামযুক্ত একটি ফাইল

EBOOT.NB0 যা binwalk একটি হিসাবে চিহ্নিত AES S-BOX । আমি পরে কিছু সাহায্য সঙ্গে এটি অনুসরণ করতে পারে এক্সডিএ বিকাশকারী ফোরাম,

xip উইন্ডোজ মোবাইলের দিনগুলিতে চিত্রগুলি জনপ্রিয় বলে মনে হয়েছিল। তবে আমার কাছে একটি উপায় সহজ পদ্ধতি রয়েছে, এটির জন্য পড়ুন।

DODGE.EXE প্রতিস্থাপন

ইউএসবির মাধ্যমে ডিভাইসটি পিসির সাথে সংযুক্ত করার সময়, দুটি নতুন ড্রাইভ প্রদর্শিত হয়।

Nav_data এবং Nav_system । প্রথমটি যেখানে আপনি লোড করতে পারেন .gpx ট্র্যাকগুলি এবং যেখানে রুটগুলি সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয়টি বলে মনে হচ্ছে পুরো উইন্ডোজ সিই সিস্টেম পার্টিশনআর!

কারণ পূর্ববর্তী অ্যাপটিতে কেবল ডাউনলোডের একটি ফাইল ছিল DODGE.exe আমি সেই ফাইলটি খুঁজছিলাম। এটি আশ্চর্যজনকভাবে নামকরণ করা হয়েছে, DODGE\PROGRAM

ফোল্ডার এটি নামকরণ DODGE2.exe এবং রাখুন উইন্ডোজ সিই এর জন্য এআরএমভি 4 এর জন্য মোট কমান্ডার

সেখানে হিসাবে DODGE.exe এবং দেখুন:

মোট কমান্ডার ব্যবহার করে আমি ফাইল সিস্টেমটি ব্রাউজ করতে পারি, প্রচুর অবশিষ্টাংশ এবং পরীক্ষার প্রোগ্রাম রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এখানে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারটি মূলটির শীর্ষে চলছে DODGE.exe প্রোগ্রাম:

মূল উইন্ডোজ সিই ডেস্কটপ:

একটি জিপিএস পরীক্ষার প্রোগ্রাম:

স্ক্রিন কীবোর্ডে তৃতীয় পক্ষ সহ পিআই গণনা করা যেহেতু এই রমটি একটির সাথে শিপ না করে:

এটি অনেক বেশি মজাদার। আমি আমাকে এইচপি জর্নাদের মতো কিছু উইন্ডোজ সিই পছন্দ করি, সমস্ত ধরণের উইন্ডোজ সিই অ্যাপ্লিকেশন, ডুমের মতো গেমস এবং আরও অনেক কিছু চেষ্টা করে দেখছি। তবে আমরা নেভিগেশন অংশের জন্য এখানে আছি, আমি কেবল আপ টু ডেট মানচিত্র চেয়েছিলাম।

হাবগিস

হাবগিস একটি উইন্ডোজ মোবাইল এবং উইনস নেভিগেশন অ্যাপ্লিকেশন, সর্বশেষ 2025 সালের মার্চ মাসে আপডেট হয়েছে Nava

ওপেনফিটসম্যাপ। নাভেগিস জিএনইউ জিপিএলভি 3 এর অধীনে সরবরাহ করা হয়েছে।

ওপেনফিটম্যাপ মানচিত্রের ফাইলটি ডাউনলোড করার পরে এবং এটি একটি মাইক্রো এসডি কার্ডে রাখার পরে আমি এটি নির্বাচন করেছি img নাভেগিসে মানচিত্রের উত্স হিসাবে ফাইল করুন।

আপনি মেনু দিয়ে এটি নির্বাচন করে, বা আপনি যেখানে যেতে চান সেখানে মানচিত্রটি টেনে নিয়ে স্ক্রিনটি টিপে, তারপরে গন্তব্য হিসাবে সেট করে একটি গন্তব্য নির্বাচন করুন। এটি সাম্প্রতিক গন্তব্যগুলির একটি তালিকা সংরক্ষণ করে।

রুটের ইঙ্গিতগুলি একটি বড় হলুদ তীর দ্বারা দেওয়া হয়, রুটটি নিজেই বেগুনি:

এখানে এটি পরিকল্পনা করা একটি রুট এখানে প্রায় 25 কিলোমিটার, কিছুটা জুম করেছে:

জিপিএস ট্র্যাকগুলি রেকর্ড করার বা স্ক্রিন বিন্যাস পরিবর্তন করার কোনও উপায় নেই। এটি এই এমআইও ডিভাইসে বিপারকে সমর্থন করে না, সুতরাং কোনও অডিও ইঙ্গিতও নেই। তবে, মানচিত্রগুলি আপডেটযোগ্য এবং নেভিগেশন নিজেই এমআইও অ্যাপ্লিকেশনটির রাউটিং ইঞ্জিনের মতোই ভাল। এটি আগ্রহের পয়েন্টগুলি (পিওআই) সমর্থন করে।

আমি নিজেকে নিয়মিত মিও ব্যবহার করে দেখতে পাই ( DODGE.exe ) জিপিএক্স ট্র্যাকগুলি রেকর্ড করতে এবং নেভিগেশনের জন্য আমি ব্যবহার করছি NAVeGIS । এমআইও মানচিত্রগুলি এত পুরানো যে নির্দেশাবলী প্রায়শই ভুল না হয়।

ওপেন সোর্স সফ্টওয়্যারটির এই অংশটি ছাড়া আমাকে সম্ভবত এই ডিভাইসটি বিন (বা দ্বিতীয় হাতের দোকান) এ ফেলে দিতে হবে। তবে এটির সাথে আমার 10 বছরের পুরানো উইন্ডোজ সিই ডিভাইসে সর্বাধিক সাম্প্রতিকতম আপ টু ডেট মানচিত্র এবং নেভিগেশন রয়েছে।

আমি আশা করি বর্তমান এমআইও বা গারমিন বা তুলনামূলক ডিভাইসগুলি অব্যাহত ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য এটি উন্মুক্ত। লক ডাউন ডিভাইস, স্বাক্ষরিত বুটলোডার এবং এই জাতীয় শেননিগানগুলি আপনি যদি প্রস্তুতকারক হন তবে দুর্দান্ত, তবে আপনি যদি ব্যবহার করেন এবং শেষ হন না।

উপসংহার

ওপেন সোর্স সফ্টওয়্যার এবং কিছুটা বিপরীত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য ধন্যবাদ, একটি 10 বছরের পুরানো জিপিএস ডিভাইস এখন সম্পূর্ণ কার্যকরী। মালিকানাধীন বিসর্জন পুরোপুরি বাইপাস করা হয়েছিল। মোট কমান্ডার নাভেগিস এবং ওপেনস্ট্রিটম্যাপের সাথে আমার লিগ্যাসি হার্ডওয়্যারটিতে আধুনিক ম্যাপিং রয়েছে। অপ্রচলিত একটি পছন্দ। বিপরীত প্রকৌশল প্রতিরোধের হয়।

মজাদার জন্য আমি ভিজ্যুয়াল স্টুডিও 2008 এর সাথে একটি ভিএম -তে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করেছি এবং নিজেই নাভেগিস সংকলন করেছি। গিট উত্স এবং এখানে নির্দেশাবলী তৈরি করুন

নাভেগিস সংকলিত এবং উইন্ডোজ সিই এমুলেটরে চলছে

